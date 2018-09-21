На юге Кыргызстана сельчане ради воды незаконно пересекают границу с РУз

Жители села Зардалы в Баткенской области КР вынуждены незаконно пересекать границу с Узбекистаном ради воды, сообщает Regnum со ссылкой на депутата Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину.

Об этом депутат рассказала 20 сентября на заседании в республиканском парламенте.

«Женщины одного из сел силой посадили меня в машину, чуть в заложники не взяли. Они показали мне приграничную территорию, где они порвали проволоку и ночью спускаются на узбекскую сторону, чтобы набрать воды. Вода к ним поступает по каналу, который берет начало из Орто-Токойского водохранилища. Но узбекская сторона не открыла шлюзы», – сказала Карамушкина.

По словам народной избранницы, местные власти бездействуют.

«Там нет ни электричества, ни связи, ни радио, ни телевидения. После баткенских событий там появилась погранзастава, и теперь люди могут хотя бы обратиться к фельдшеру военнослужащих. Я бросаю вам, Мухаммедкалый Дуйшекеевич (Абылгазиев – премьер-министр КР. – Прим. Ц-1), вызов. Если такое случится, вы станете первым премьер-министром, который туда поехал», – добавила депутат.

Согласно официальным данным, каждый шестой житель Кыргызстана лишен постоянного доступа к питьевой воде. При этом высокогорная страна наряду с Таджикистаном является донором воды для соседних государств.