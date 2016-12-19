Наркотрафик в Кыргызстане: На cеверном маршруте без перемен

Афганистан увеличивает производство наркотиков, в Кыргызстане их принимают, используя пять-шесть направлений с кыргызско-таджикской границы, далее — Казахстан и весь мир.

Кабай Карабеков

Из Афганистана через страны Центральной Азии ежегодно вывозятся десятки тонн наркотиков.

Контрабандисты провозят наркотики по территории Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Героин и опиум доставляется в Россию и страны Евросоюза. Эту дорогу и назвали Северным маршрутом.

В 2016 году правоохранительными органами Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана было изъято 485 кг героина и 1 819 кг опия.

Это мизер, по неофициальным данным, только через Кыргызстан в год проходит не менее 20 тонн «афганского экспорта».

Афганцы, как стахановцы

Трудолюбивые афганские дехкане в этом году расширили свои плантации и повысили урожайность опийного мака.

По данным экспертов ООН, территория посевов увеличилась почти на 10 процентов. В 2016 году афганцы вырастили опийный мак на более чем 200 тысячах гектаров. Годом ранее засеяно было 183 тысячи гектаров.

Афганцам удалось за год повысить урожайность на 30 процентов. В 2015 году с гектара собирали 18,3 кг опия, а в 2016 – уже 23,8 кг с гектара.

Предположительно дехкане получили в этом году 4 800 тонн опия. На полторы тысячи тонн больше, чем в 2015 году.

Власти Афганистана смогли уничтожить посевы мака лишь на 355 гектарах. Не отразилась на плантациях и гражданская война.

Ни один снаряд не упал на опийные поля. Авиация и артиллерия правительственных войск и отрядов Талибана били в основном по позициям друг друга и мирным кишлакам.

Почем опиум?

Финансовый и экономический кризис не отразился на ценах на наркотики. За последние два года стоимость героина и опиума почти не изменилась.

По официальным данным спецслужб стран Центральной Азии, дешевле всего героин стоит в Таджикистане – от 4 до 6 тысяч долларов за килограмм в зависимости от качества продукта.

По сравнению с прошлым годом немного изменились закупочные цены в Кыргызстане. Если в 2015 году килограмм героина отдавали за 6–10 тысяч долларов, то в июле 2016 года ценовой разброс составлял от 5 до 13 тысяч долларов.

В разы дороже героин продается в Казахстане и Узбекистане. В прошлом году в Казахстане килограмм героина стоил 18–20 тысяч долларов (данных за 2016 год нет). В Узбекистане в сентябре цена на героин колебалась от 15 до 30 тысяч долларов за килограмм.

Кандидаты от ОПГ

С 2006-го по 2015 год за торговлю наркотиками в Кыргызстане в тюрьмы было отправлено около 2,5 тысячи человек.

Под суд попали в основном мелкие распространители и перевозчики наркотиков. Поставщиков и оптовых торговцев правоохранительные органы выявляли очень редко.

Сверхприбыльным криминальным бизнесом уже давно занимаются не одиночки, а организованные преступные группировки (ОПГ).

В Кыргызстане ОПГ имеют крепкие связи не только в силовых структурах, но и в высших органах законодательной и исполнительной власти.

Так, по сведениям МВД Кыргызстана, на выборах Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) в 2015 году по спискам политических партий проходило около 50 кандидатов, имеющих отношение к ОПГ.

Всем миром

Кыргызстан стал первым в Центральной Азии, где Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) ввело так называемую Страновую программу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Затем к программе подключились Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан.

Страновая программа действовует с 2015 по 2019 год. УНП ООН выделяет на ее реализацию в Центральной Азии 70 млн долларов.

Как сообщил на отчетной конференции в Бишкеке 16 декабря Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Александр Аванесов, программа включает в себя несколько важных направлений: противодействие транснациональной преступности и контрабанде наркотиков, предупреждение коррупции и преступности, повышение технической оснащенности Государственной службы по контролю наркотиков (ГСКН) Кыргызстана.

Звучит неплохо, но приходится признать, что направления, выбранные наркодельцами, работают гораздо эффективнее.

Кабай Карабеков – корреспондент и редактор Ц-1 в Бишкеке