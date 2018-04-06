Названа причина массового отравления на свадьбе в Бишкеке

Салат «Курица по-тайски» стал причиной отравления почти двух сотен гостей бракосочетания, прошедшего 30 марта в ресторане «Ала-Тоо» в Бишкеке.

К такому выводу пришли специалисты Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пробах куриного мяса были обнаружены палочки сальмонеллы. Это токсичные бактерии, которые могут вызвать сильное отравление и даже брюшной тиф.

Расследование санэпиднадзора показало, что в кухне ресторана были нарушены технологии приготовления и хранения продуктов.

Окорочка не прошли должной температурной обработки в процессе приготовления. В итоге устойчивые к внешним воздействиям микроорганизмы попали на стол гостям.

«В ресторане размороженная курица длительное время, три-четыре часа, хранилась в теплом помещении, – рассказал корреспонденту Ц-1 главный врач столичного Центра Госсанэпиднадзора Артур Буюклянов. – Были созданы оптимальные условия для размножения этого микроорганизма. Обжарка была в течение пяти-семи минут. Но токсин не дезактивировался».

Почти все гости праздника почувствовали недомогание вскоре по окончании банкета.

С жалобами на понос, тошноту, головокружение и слабость в больницы столицы обратились 173 человека. Четверо из них даже попали в реанимацию. Сейчас их жизни уже ничто не угрожает.

«Отравились в основном родственники невесты, – рассказал один из гостей мероприятия, попросивший не называть его имени. – Другая сторона просто употребляла больше алкоголя. Видимо, поэтому меньше отравились».

Сразу после инцидента ресторан «Ала-Тоо» был закрыт до выяснения всех обстоятельств происшествия. А его руководитель и шеф-повар оштрафованы в общей сложности на 400 долларов.

По факту массового отравления правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса КР: 256 – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и 258 – «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке