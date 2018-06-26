«Не островок демократии» – оппозиционный блогер будет выдан Казахстану

Суд в Бишкеке признал законным решение Генеральной прокуратуры КР о выдаче члена ДВК Муратбека Тунгишбаева Казахстану.

Такой вердикт вынес 25 июня судья Октябрьского суда Бишкека на затянувшемся до позднего вечера заседании суда.

Теперь блогер и активист «Демократического выбора Казахстана» в любой момент может быть выдан правоохранительным органам соседней страны.

Адвокат Тунгишбаева Нурбек Токтакунов объяснил тонкости кыргызстанского законодательства: дело было рассмотрено в порядке статьи «Обжалование действий и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу».

Это означает, что решение может быть обжаловано в кассационном порядке, но вступает в силу немедленно.

«Таким образом, Тунгишбаев может быть экстрадирован уже завтра. И обжалование решения Октябрьского суда окажется бессмысленным», – сообщил адвокат.

По мнению адвоката Токтакунова, это судебная ошибка. Экстрадиционные запросы должны рассматриваться в соответствии с другой статьей Уголовно-процессуального кодекса – «Порядок выдачи лица для привлечения к уголовной ответственности».

Тогда судебное решение первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке, а решение суда вступает в силу только после вынесения решения апелляционной инстанцией.

Стоит отметить, что это решение было принято с абсолютно не свойственной кыргызстанским судам оперативностью. Обычно любое судебное разбирательство затягивается на месяцы. Здесь же – на втором состоявшемся заседании.

Не удовлетворил судья и ходатайство об отводе, который ему заявили адвокаты Тунгишбаева в связи с тем, что, по их мнению, «есть явные обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности судьи».

Защите не понравилось, что председательствующий оставил без удовлетворения все их ходатайства. Прокуроры, напротив, заявили, что никаких причин для отвода судьи не видят.

Правозащитники Кыргызстана уже выступили с жесткой критикой вердикта суда.

«Когда были Андижанские события (13 мая 2005 года), многие же сюда бежали, – напомнила на «круглом столе» под названием «Дело Тунгишбаева – тест кыргызской демократии», который проходит в Кыргызстане сегодня, 26 июня, правозащитница Калича Умуралиева. – Мы же их отправили в Европу, не отдали каримовской диктатуре. Почему в отношении Тунгишбаева не применяются эти международные правила? Неужели с тех пор все так ухудшилось?»

«Мы должны признать, что больше мы – не островок демократии, – заявила правозащитница Рита Карасартова. – Уважаемые политически гонимые активисты, не надо приезжать в Кыргызстан! Мы отошли от принципов демократии».

Напомнили правозащитники и о том, что прокуратура, столь активно занимающаяся делом Тунгишбаева, до сих пор не добилась никаких результатов в плане экстрадиции на родину кыргызстанских беглецов, признанных судом страны преступниками. Таких, как семья бывшего президента Курманбека Бакиева.

Мурат Тунгишбаев – известный блогер, член движения «Демократический выбор Казахстана», лидером которого является проживающий во Франции Мухтар Аблязов.

13 марта этого года решением суда Казахстана данная политическая организация была признана запрещенной.

Правоохранительные органы РК обвиняют Тунгишбаева в том, что он оказывал информационную поддержку движению. Вел страницы ДВК в социальных сетях. Курировал группы в различных мессенджерах.

Сам блогер, опасаясь политического преследования, в 2014 году бежал в Кыргызстан и с тех пор на территории Казахстана не появлялся.

Петицию с просьбой отказать в выдаче Тунгишбаева Казахстану подписали уже более 500 человек. С аналогичной просьбой к властям Кыргызстана обратились и родственники блогера. Они выразили опасение, что на родине он может быть подвергнут не только политическому преследованию, но и пыткам.

Между тем ни Генеральная прокуратура, ни Государственный комитет национальной безопасности пока не комментируют решение суда о выдаче Тунгишбаева.

Не называют и дату, когда его планируют передать властям соседнего государства.

Сам Тунгишбаев на заседании суда назвал дело политически мотивированным и заявил, что подвергается преследованию только за то, что отстаивал демократические ценности, главной из которых является свобода слова.

Также он заявил, что в случае его выдачи Казахстану готов пойти на крайние меры.

«Я туда не поеду, – сказал Тунгишбаев. – Если меня экстрадируют, я пойду на самые радикальные меры».

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане