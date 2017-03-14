Общественники и журналисты требуют защитить свободу слова в Кыргызстане

Комитет защиты свободы слова и Независимый союз журналистов Кыргызстана призывают Генпрокуратуру отозвать иски к независимым СМИ.

Действия Генпрокуратуры, направленные на защиту чести и достоинства президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, обернулись очередным витком политического противостояния в стране.

Завтра, 15 марта, в Бишкеке начнут рассматривать первый из двух исков Генеральной прокуратуры, соответчиками по которым выступают медиа: радио «Азаттык» (радио «Свобода» в Кыргызстане) и интернет-портал «Заноза». Общая сумма двух исков к медиа составляет 26 миллионов сомов (375,5 тысяч долларов США).

Главный надзорный орган страны обвиняет журналистов в предвзятости в освещении конфликта лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и президента Атамбаева.

Независимые СМИ освещали пресс-конференцию адвокатов арестованного лидера оппозиции и размещали его комментарии.

Провластные массмедиа поддерживают президента и Генеральную прокуратуру, немногочисленные общественные организации и активисты требуют прекратить политическое давление на СМИ.

Планируется проведение форума свободы

Комитет защиты свободы слова, который объединяет несколько представителей СМИ и активистов, созывает форум свободы, который планируется провести уже на этой неделе.

«В 2010 году (нынешнее руководство страны. – Ред.) во многом пришло к власти под лозунгами восстановления свободы слова. Однако произошло обратное, отмечают в комитете.

«Общественные» телеканалы КТР и ЭлТР, независимые «5-й канал» и «Пирамида» находятся под кураторством «Белого дома». Частные ОшТВ, «7-й канал» и издание «Вечерний Бишкек» путем рейдерского захвата перешли на сторону власти…» – сказано в заявлении комитета.

Авторы предупреждают власть Кыргызстана и лично президента Атамбаева, что «не позволят нажимать на свободу слова, на право граждан свободного волеизъявления и свободу собраний». И акцентируют на том, что сейчас, «как никогда, необходима солидарность в сохранении наших свобод».

Петиция для генпрокурора

На сайте петиций Change.org размещено обращение группы общественных активистов к генпрокурору Кыргызстана Индире Джолдубаевой, подписанное Сумсарбеком Мамыралиевым из Бишкека.

В обращении от генпрокурора требуется «принять меры по прекращению политического давления и обеспечить конституционное право граждан на свободу слова и распространение информации».

«Вы лично и органы прокуратуры своими действиями способствуете возможной преступной узурпации власти, установлению в Кыргызстане все усиливающегося авторитарного режима, ведущего в конечном счете к тоталитаризму и диктатуре», – указывают авторы петиции и требуют отозвать иски.

В противном случае они обещают провести широкомасштабную акцию, направленную на увольнение генпрокурора и привлечение ее к ответственности.

Журналисты тоже требуют отзыва исков

Отозвать упомянутые иски призывает власти и Общественное объединение «Независимый союз журналистов Кыргызстана», созданное в прошлом году как альтернатива попытке возродить объединение журналистов, формально существующее со времен СССР.

Однако о каком-либо влиянии организации на ситуацию, хотя бы в среде журналистов, говорить пока не приходится.

«…Мы считаем, что для власти еще не исчерпаны другие возможности разрешения спорных вопросов со СМИ. И поэтому призываем ее отозвать все иски, носящие удушающий характер, чтобы не создавать обстановку напряженности. Мы рассчитываем на общее благоразумие и конструктивный подход в интересах всего общества», – говорится в обращении Союза журналистов Кыргызстана.

Официальное заявление сделала и неправительственная организация «Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии», которая мониторит СМИ Кыргызстана на предмет наличия «языка вражды».

«В Кыргызстане свобода выражения мнения подвергается угрозе. Власти должны прекратить препятствовать профессиональной деятельности репортеров и цензуровать онлайн-контент», – говорится в заявлении организации.