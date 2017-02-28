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    Общественники из Оша призвали сторонников Текебаева к спокойствию

    Лидеры общественных организаций Оша призвали кыргызстанцев, поддерживающих арестованного оппозиционера, позволить разрешить ситуацию законным путем – в суде.

    Участники пресс-конференции в городе Ош - лидеры общественных организаций; фото: Ц-1
    Участники пресс-конференции в городе Ош — лидеры общественных организаций; фото: Ц-1

    В городе Ош на юге Кыргызстана 28 февраля прошла пресс-конференция, на которой представители общественных организаций обратились к гражданам республики с просьбой не поддаваться на провокации в связи с арестом депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева. Его задержали в ночь на 26 февраля.

     «Если невиновен – будет оправдан»

    «Я как житель Оша хочу сохранить единство народа, нам нужен мир», – заявил Турабай Жороев, председатель Союза художников КР по Ошской области.

    Тем, кто высказывает недовольство задержанием и арестом Текебаева, Жороев посоветовал положиться на решение суда.

    «Он был у власти на протяжении многих лет, – подчеркнул глава Союза художников в регионе. – Если его вины нет – будет оправдан. Закон должен быть один для всех, все должны решать суды».

    С его мнением согласился Тилебай Маматов, председатель областного Совета ветеранов афганской войны.

    «Если Текебаев задержан незаконно, то будет оправдан, если нарушил закон – его посадят», – резюмировал ветеран-афганец и тоже призвал к миру и спокойствию, напомнив, что «нельзя делить народ, и страна, где дважды были перевороты, теперь должна развиваться мирно».

    Напомнили об Ошской трагедии

    Жительница Оша Шаани Топчубаева, пострадавшая во время июньских событий 2010 года, напомнила о трагедии и поддержала призывы местных лидеров общественных организаций к мирному урегулированию конфликтов и тоже напомнила о необходимости сохранять спокойствие.

    «Государство должно мирно развиваться, – заявила женщина. – Я пострадала во время июньских событий. Народ сейчас не хочет конфликтов и переворотов. Жители могут пойти на поводу у безответственных политиков и устроить провокации в любом регионе».

    Во время Ошских событий в июне 2010 года погибли 470 человек, 74% погибших составили узбеки.

    После народных волнений и отставки президента Курманбека Бакиева весной того года политическое противостояние сторонников и противников Бакиева переросло в вооруженный конфликт между кыргызами и этническими узбеками, компактно проживающими в регионе.

    Текебаев арестован на два месяца

    Омурбек Текебаев под стражей; фото: Заноза
    Омурбек Текебаев под стражей; фото: Заноза

    Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев был задержан в бишкекском международном аэропорту «Манас» в ночь на 26 февраля. Он возвращался из Австрии, куда ездил в командировку.

    Спустя два дня, 28 февраля, Первомайский райсуд столицы Кыргызстана принял решение об аресте задержанного на два месяца – на время проведения следствия. Сейчас он находится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности (СИЗО ГКНБ).

    Уголовное дело в отношении арестованного депутата было возбуждено 25 февраля – по признакам преступлений, предусмотренных ст. 303, ч. 1 («Коррупция») и ст. 166, ч. 4, п. 2 и 3 («Мошенничество») УК КР. Вместе с лидером фракции «Ата Мекен» арестован и его однопартиец Дуйшонкул Чотонов.

    Текебаев задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который утверждает, что в 2010 году передал ему (тогда занимающему должность зампредседателя самопровозглашенного временного правительства КР)  один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».

    Митингующие заявили о бессрочном протесте

    Несколько сотен сторонников Текебаева собрались под СИЗО ГКНБ с требованием его освободить. Митингующие кричали «Свободу Текебаеву!» и пытались прорвать милицейское оцепление вокруг здания ГКНБ.

    Акция в поддержку Текебаева на его малой родине; фото из открытых источников
    Акция в поддержку Текебаева на его малой родине; фото: Руслан Калматов (RFE/RL)

    Акции протеста прошли и на малой родине Текебаева: в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области собралось около ста человек, в Оше – около пятидесяти сторонников лидера оппозиционной фракции.

    27 февраля митингующие пытались перекрыть в знак протеста участок трассы Бишкек–Ош, соединяющей север и юг Кыргызстана. Собравшиеся заявляли о намерении установить юрты на дороге и объявить бессрочную акцию протеста.

    Источник:Ц-1
    Темы: Омурбек Текебаев
    Теги: арест ГКНБ Кыргызстана Омурбек Текебаев Ош протест Тилебай Маматов Турабай Жороев
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