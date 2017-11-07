Очередное нападение на окружение Омурбека Текебаева в Бишкеке

Этой ночью неизвестные проникли в дом Каната Хасанова, адвоката лидера «Ата Мекен» в Бишкеке, и выкрали документы. Сутками раньше похожее вторжение завершилось убийством.

В 4 часа утра 7 ноября неизвестные лица проникли в дом Каната Хасанова, адвоката осужденного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, сообщил пострадавший на своей странице в Фейсбуке.

По словам Хасанова, он проснулся от крика жены, которая услышала топот в их доме. Пока он спустился на первый этаж, неизвестные успели скрыться.

Хасанов заметил проникновение в дом через кухонное окно: люди, побывавшие в его доме, предварительно сняли сетку со стороны улицы и выдавили пластиковые рамы. Очевидно, что они попали в дом через соседний двор, заключает адвокат.

Затем хозяин дома заметил, что пропали копии документов по делу его подзащитного Текебаева, а также сувенирный подарочный пистолет.

«Я не думаю, что у воровавших людей был какой-то политический мотив, но мне очень странно, что они могли забрать другие вещи, к примеру, телевизор, но пропала именно папка с копиями материалов по делу Текебаева», – написал Хасанов.

Канат Хасанов защищает интересы видного политика Кыргызстана, бывшего депутата Жогорку Кенеша (парламента), лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, осужденного в августе на восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в «коррупции и мошенничестве».

Ночное вторжение в дом адвоката стало вторым за последние двое суток нападением на дома сторонников или близких к Текебаеву людей.

Расстреляли на месте

Ночью 6 ноября несколько человек в камуфляжной форме ворвались в дом Улана Салянова, брата Аиды Саляновой, бывшего генпрокурора Кыргызстана и одного из лидеров «Ата Мекен».

Все закончилось трагически. Один из неизвестных людей выстрелил в Улана, пытавшегося защитить своего сына, от полученного ранения мужчина скончался.

Агентство 24.kg передало сегодня заявление партии «Ата Мекен», что убийство Улана Салянова имеет под собой политическую подоплеку и связано с деятельностью его сестры Аиды.

«Бесспорно, Улан Салянов никогда не был связан с большой политикой, политическим видением и позицией своей сестры. Является большим заблуждением, что единственный брат Аиды Саляновой был представителем бизнеса и имел в обороте какие-либо финансовые средства. Погибший был добропорядочным семьянином, воспитывал двух сыновей. В собственности имел лишь недостроенный дом и подержанную автомашину», – поясняют в партии.

«Мотив, мы считаем, был лишь один: лишить жизни младшего и единственного брата Аиды Саляновой и его семьи. Доказательством являются эти же трое убийц, вошедших в дом в масках и военной камуфляжной форме. Из ценных вещей ничего не было тронуто. Поиск в доме ими не осуществлялся», – говорится далее в заявлении «Ата Мекен».