«Одинокий апрель» Алмазбека Атамбаева

День апрельской революции в Кыргызстане, казалось, отметил только президент. Превратить этот праздник в национальный мешают недолговечные союзы политиков в стране.

Лишь в прошлом году президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, заручившись поддержкой подконтрольного ему парламента, решился объявить 7 апреля Днем апрельской народной революции.

В этот день в 2010 году Вторая народная революция свергла президента Курманбека Бакиева, но объявлять его праздником было сложно – слишком дорого он обошелся стране.

При штурме Дома правительства в Бишкеке погибло около 80 человек, а спустя два месяца, 10 июня, по вине самопровозглашенного Временного правительства на юге страны вспыхнул межэтнический конфликт между кыргызами и узбеками, в результате которого погибли 470 человек, были ранены и остались без крова тысячи граждан.

Для простого народа этот день по-прежнему остается днем скорби по погибшим, но не может его толком отметить и власть – коалиция, сформировавшаяся в 2010 году после ухода Бакиева, сегодня практически распалась.

Выступая в день праздника, президент Алмазбек Атамбаев сказал, что «из уважения к памяти погибших за свободу и справедливость страна должна отмечать этот день, как день подвига народа, и встречать его, как национальный праздник».

Людей пригнали приказ и скорбь

Однако вышедших на праздничные гуляния, а значит, разделяющих мнение президента в Бишкеке и Оше было немного, пришли в основном сотрудники государственных учреждений, учителя, врачи и студенты.

По словам учительницы одной из школ Бишкека, пожелавшей остаться неизвестной, она пришла на площадь, потому что «был приказ посетить праздник». Учителя, по ее словам, разошлись по домам, как только отметились в списке.

По словам Азамата, молодого жителя города Бишкека, этот день можно было отметить без концертных программ.

«Я ожидал, что будет траурный день, а не концерт. Мой сосед погиб в 2010 году, и у них сегодня день траура, а не гулянка. Сколько людей погибло…», – сказал он задумчиво.

Жумабубу Ыбышова приехала из города Балыкчы, что в 200 километрах от Бишкека. Семь лет назад она потеряла здесь единственного сына и осталась одна. Ее наградили Почетной грамотой.

«Таких, как я, которые потеряли единственных сыновей и остались одни, 11 матерей. Из них шестеро – матери- одиночки», – сказала она. – Тогда инвалидами стали 450 человек, в течение прошедших семи лет погибло еще 52 человека. Самое ужасное для матери – это потерять ребенка», – говорит Ыбышова.

Временное правительство и временная коалиция

Непраздничное настроение царило и у правителей страны. Рядом с президентом 7 апреля не оказалось ключевых фигур, вместе с которыми он пришел к власти семь лет назад.

Главу Временного правительства (ВП), а потом и президента переходного периода Розу Отунбаеву Атамбаев ранее назвал самозванкой, хотя сам до этого признавался, что именно она уговорила его баллотироваться в президенты.

Кроме Отунбаевой, Атамбаев обрушился и на других бывших членов ВП, обвинив их в злоупотреблениях, мародерстве и прочих грехах.

Заместитель главы ВП по финансовым вопросам, министр финансов Темир Сариев ушел в отставку с поста премьер-министра в 2016 году после скандала с тендером на строительство автодороги. Сейчас он считается одним из претендентов на пост президента страны.

Давно молчит другой заместитель главы ВП, который курировал силовой блок и судебную систему, – Азимбек Бекназаров. Его называют «бульдозером двух революций». Однако он уже несколько раз через прессу обратился к Атамбаеву, обвиняя его в узурпации власти.

Соратники в СИЗО или под следствием

Главным врагом президента стал лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, также ближайший соратник Атамбаева по Временному правительству. Текебаев с середины февраля находится под арестом по обвинению в коррупции и мошенничестве.

По этому же делу арестован и экс-министр по чрезвычайным ситуациям Дуйшенкул Чотонов, экс-депутат и один из ближайших соратников Текебаева. В последнее время он был послом Кыргызстана в Республике Корее и Вьетнаме.

Депутат от оппозиционной партии «Ата Мекен», министр юстиции в ВП, а потом и генпрокурор страны Аида Салянова также находится под следствием по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

В бытность ее генпрокурором Атамбаев говорил, что президент страны должен быть таким же честным и принципиальным человеком, как Салянова. Она подала в отставку после уголовного скандала с ее мужем и, приняв отставку, Атамбаев наградил ее орденом «Манас» II степени.

Бывшие тогда два силовика – экс-министр внутренних дел Болотбек Шерниязов, депутат от партии «Ата Мекен», и экс-глава Государственной службы национальной безопасности Кенешбек Дуйшебаев теперь часто появляется в стане оппозиции и резко критикует нынешние власти.

Экс-руководитель аппарата Временного правительства (в статусе министра) Эмиль Каптагаев оказался при Атамбаеве не у дел.

В стан оппозиции прибыло

Ряды Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), партии президента, покинул и экс-министр обороны ВП Исмаил Исаков. Он создал свою партию, однако провалил парламентские выборы 2015 года.

В парламентской фракции СДПК сегодня остались всего два члена Временного правительства – Рыскелди Момбеков, бывший тогда министром культуры, и экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Из фракции СДПК недавно исключили популярного молодого журналиста Жанара Акаева.

Об объединении бывших соратников президента в единый оппозиционный блок пока нет речи, но такая вероятность существует.

В таком случае на предстоящих президентских выборах в ноябре 2017 года Атамбаеву будет очень сложно провести своего ставленника. Таким образом, и без того слабое окружение президента остается в рискованном положении.

Лучше всех, пожалуй, положение в стане президента охарактеризовал один из видных политиков Кыргызстана, лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов. Имея в виду последние гонения на оппонентов власти, он с иронией заявил: «У окружения президента дилемма – или в ЗАГС, или к прокурору…».