Омурбек Текебаев – о собственном деле и конфликте с президентом

Обвинение требует 10 лет лишения свободы для лидера оппозиционной партии Кыргызстана «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Политик не согласен.

Судебный процесс по делу лидера парламентской фракции и старейшей оппозиционной партии Кыргызстана «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, начавшийся в июне в суде Первомайского района Бишкека, близится к развязке.

Судья Айбек Эрнис уулу очень торопится. Если в начале процесса слушания проходили один или два раза в неделю, то с августа – каждый день, а с прошлой недели начали затягиваться до 21–22 часов.

Дважды за недавние слушания подсудимому политику вызывали скорую, однажды медицинская помощь потребовалась и судье, но последний все равно наотрез отказывался проводить слушания в нормальном режиме.

«Я еще не закрыл процесс, поэтому будем продолжать. Процесс мы закроем, когда я закончу», – отвечал 15 августа Эрнис уулу на просьбы уставших к позднему вечеру людей.

«Сплошная ложь…»

Омурбек Текебаев, находящийся с февраля под арестом по обвинению в коррупции и мошенничестве, тоже не согласен со скорым завершением процесса.

И последние почти четыре дня слушаний он посвятил обстоятельному доказательству собственной невиновности, опровергая одно за другим свидетельства со стороны обвинения.

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» заявил, что возбужденное против него дело является сплошной ложью и политическим заказом.

Он опроверг обвинения, что в 2010 году он получил взятку в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за допуск к управлению компании «Альфа Телеком» (бренд MegaCom).

По словам Текебаева, в 2010 году, после второй революции, в Кыргызстане было сформировано Временное правительство (управляло страной с апреля 2010-го по декабрь 2011 года. – Прим.Ц-1), которое возглавила президент Роза Отунбаева.

Члены Временного правительства поделили между собой сектора ответственности. Текебаеву достался портфель заместителя председателя правительства по вопросам юстиции – он проводил конституционную реформу и курировал Минюст страны.

А первым заместителем правительства, отвечавшим за социально-экономический сектор, как раз являлся нынешний президент Алмазбек Атамбаев, в чье ведомство входило решение вопросов, связанных с иностранными компаниями и инвестициями.

Не тот кабинет

На суде против Текебаева выступил свидетель Алексей Модин, который во время следственного эксперимента в некоем кабинете указал, что в этом самом месте Текебаев обговаривал сумму взятки.

Но выступившие в суде бывшие члены Временного правительства подтвердили, что показанный на видео кабинет был рабочим местом не Текебаева, а именно первого заместителя главы правительства.

Согласно материалам следствия Текебаев встречался с предпринимателем Маевским 13 мая 2010 года. Но, по словам политика, в то время бушевал юг страны, где позже произошли убийственные столкновения на национальной почве между кыргызами и узбеками, и в тот день он никак не мог встретиться с россиянином, так как решал эти проблемы.

Тем не менее Текебаев на отрицал в суде, что встреча с Маевским произошла, и даже две: первая – 23 августа в этнокомплексе под Бишкеком «Супара», вторая – 1 сентября на квартире.

Как утверждает политик, желая наладить связи с членами российской Думы, он хотел, чтобы Маевский представил его депутатам Госдумы, чтобы заручиться их поддержкой перед выборами в парламент в декабре 2010 года.

Кого назначил и когда?

Ставит под сомнение Текебаев и обвинение прокуратуры в злоупотреблении служебными полномочиями. По его словам, в деле нет ни слова о том, кого и когда он назначил на какую-то должность.

«Это просто предположение со стороны обвинения, – сказал Текебаев, опровергая утверждение прокурора о назначении им своих людей на госдолжности. – Следствие не может прийти ко мне и не может указать хоть на одно мое решение».

Он также задал вопрос прокурорам, какое именно из его решений было принято против интересов Кыргызстана? Ответ не был получен.

Несмотря на доводы Текебаева, которые он приводил суду в течение более чем 20 часов, все ожидают, что политику будет вынесен обвинительный приговор. Эти ожидания разделяют и его адвокаты.

Все говорят, что Текебаев вошел в личный конфликт с президентом, который предрешил его участь.

Конфликт и компромат на президента

На суде Текебаев сказал, что находился в 2010 году в дружеских отношениях с Атамбаевым, но их противостояние началось летом прошлого года по поводу состоявшегося в декабре референдума по внесению изменений в Конституцию.

Референдум разделил политиков страны на два лагеря: в одном политическом «окопе» находились президент Атамбаев и его команда, в другом – Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, депутаты Чолпон Джакупова, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов и экс-члены Временного правительства.

Оппозиция обвинила Атамбаева в строительстве роскошного особняка на участке, ранее принадлежавшем семье беглого президента Курманбека Бакиева. 2,7 гектара земли после революции были возвращены военному заводу «Дастан».

Атамбаев купил эту землю за 500 тысяч долларов у жены своего лучшего друга Албека Ибраимова, который после законной, по утверждению Генпрокуратуры, купли-продажи стал мэром Бишкека.

Затем Текебаев выдвинул обвинение, особенно задевшее нервы президента, что груз в турецком самолете, рухнувшем в январе 2017-го на село Дачи-Суу, неподалеку от аэропорта Бишкека «Манас», якобы принадлежал близким людям главы государства.

Именно существование этого компромата, по словам юристов, стало причиной ареста Текебаева.

Роза Отунбаева, присутствующая на процессе против Текебаева, выразила сожаление, что члены Временного правительства мстят друг другу.

«У меня нет других слов, кроме того, что это политический заказ… – сказал она. – Я очень сожалею, что мы, совершившие революцию, заканчиваем вот так. Если бы Атамбаев был здесь, я бы подошла к нему и сказала ровно это же».