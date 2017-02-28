Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Омурбек Текебаев оставлен под арестом в Бишкеке на два месяца

    В ночь с понедельника на вторник Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте на два месяца лидера партии Кыргызстана «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

    На митинге в Бишкеке 27 февраля 2017 года; фото: Ц-1
    На митинге в Бишкеке 27 февраля 2017 года; фото: Ц-1

    До и после вынесения судебного решения, несмотря на позднюю ночь, сторонники лидера партии и парламентской фракции «Ата Мекен» митинговали у здания суда Первомайского района и бывшего военного суда: поначалу не было известно, какая именно инстанция будет решать судьбу Текебаева.

    Наверняка сказать об этом не могла даже адвокат политика Чолпон Джакупбекова.

    Текебаев был задержан ранним утром 26 февраля в аэропорту «Манас» Бишкека прямо у трапа самолета. Он возвращался из Вены, где принимал участие в работе Межпарламентской ассамблеи Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

    Сразу после задержания его доставили в здание Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), где, по словам адвоката Джакупбековой, его допрашивали в течение 17 часов, не давая даже поесть.

    На митинге в Бишкеке собралось от 500 до 1000 человек; фото: Ц-1
    На митинге в Бишкеке собралось от 500 до 1000 человек; фото: Ц-1

    Уголовное дело в отношении Текебаева за день до его задержания возбудила Генеральная прокуратура Кыргызстана по заявлению некоего Леонида Маевского, российского бизнесмена с подмоченной репутацией, обвиняющего кыргызского политика в получении взятки в размере 1 млн долларов.

    Сторонники Текебаева убеждены в политической мотивации его ареста. Это событие не произошло в одночасье, ему предшествовали месяцы прямого конфликта и конфронтации с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. И он не единственный из лидеров фракции «Ата Мекен», оказавшихся под следствием.

    Митинг в защиту Омурбека Текебаева в Бишкеке; фото: Ц-1
    Митинг в защиту Омурбека Текебаева в Бишкеке; фото: Ц-1

    На вчерашнем митинге в Бишкеке, длившемся более пяти часов, в котором приняли участие от 500 до 1000 человек, его участники требовали не только свободы Текебаеву, но и прекращения уголовного преследования против двух других видных атамекеновцев – экс-генпрокурора Аиды Саляновой и экс-министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова.

    Звучали также требования об отставке президента Алмазбека Атамбаева и спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев
    Теги: "Ата Мекен" Алмазбек Атамбаев Бишкек Кыргызстан Омурбек Текебаев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Политика

    Сергей Дуванов / Так и сказал: «Вела себя агрессивно, требовала адвоката»

    C теми, кто мешает власти в Казахстане всегда расправлялись, не очень-то заморачиваясь на закон. Помнится, Нурбулата Масанова, собирающегося идти на митинг, забетонировали в квартире, насыпав под дверь бетон.

    Казахстан

    Новости из Кыргызстанa