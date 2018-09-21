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    Опасный кыргызский рецидивист скрывается в приграничном с Узбекистаном селе

    В селе Кара-Суу Ошской области Кыргызстана, через которое проходит граница с Узбекистаном, силовики ловят особо опасного преступника Жылдызбека Бекмурзаева. Информацию об этом Ц-1 подтвердили в пресс-службе МВД КР.

    Жылдызбек Бекмурзаев; фото из открытых источников
    Жылдызбек Бекмурзаев; фото из открытых источников

    Бекмурзаев сбежал из мест лишения свободы 21 декабря 2017 года. Недавно у милиции появилась информация о его местонахождении. При попытке задержания 20 сентября преступник оказал правоохранителям сопротивление и сумел скрыться.

    В настоящее время в Кара-Суу проводится спецоперация по его поимке. На выезде из села выставлены блокпосты. Милиционеры проверяют все выезжающие машины.

    Жылдызбек Бекмурзаев является одним из активных членов банды, подозреваемой в совершении целого ряда тяжких преступлений, среди которых – убийства, вооруженные грабежи и крупные кражи.

    Темы: Криминал, Кыргызстан, Узбекистан
    Теги: Бекмурзаев криминал Кыргызстан преступник
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