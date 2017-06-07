Ошские чиновники начали бороться с незаконной торговлей

В Оше на юге Кыргызстана чиновники и контролирующие органы провели рейд – закрыли 20 торговых точек из-за нарушения правил торговли.

Группа проверяющих 6 июня прошла по улицам Курманжан-Датка и Мамажан микрорайона «Достук» в Оше, а также побывала в районе Центрального рынка – в итоге закрыто 20 объектов, в которых торговля велась незаконно. Более 30 владельцев торговых точек обязали исправить нарушения, самое распространенное из которых – строительство легких конструкций на тротуарах.

В рейде участвовали первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров, сотрудники городских управлений – муниципальной собственности, архитектуры, капитального строительства, а также представители Госэкотехинспекции, ветеринарной службы, СЭС, сотрудники внутренних дел и патрульной милиции.

По словам Аскарова, в мэрии составлен план проверок торговых объектов города. В случае выявления нарушений меры применяются строгие – вплоть до закрытия.

Микрорайон, в котором вчера проходила проверка, расположен в верхней части Центрального городского рынка и называется «Шахид-Тепа». Там идет торговля в основном строительными материалами.

«Сказали: временно закрыться»

На следующий день после проверки корреспондент Ц-1 заметил там двух милиционеров, которые объясняли торговцам правила расположения их точек.

«Нам руководство приказало следить здесь за правопорядком», – объясняет милиционер Аман Толонбаев. – Видите, это транзитная дорога. Торговцы часто создают неудобства для транспорта, размещая свои точки на проезжей части. Вчера на месте парковки люди сидели и продавали фрукты и овощи, пришлось их попросить оттуда уйти».

Местная жительница Одина-опа – одна из тех, кто здесь торгует, говорит, что продает лепешки в этом районе Оша с 1975 года. По ее словам, мэрия выделила торговцам шесть метров у расположенного рядом с дорогой здания.

«Вчера приезжали проверяющие и запретили торговать тем, у кого не было разрешения», – рассказывает Одина-опа.

В рамках рейда проверяющие выявили торговые объекты без разрешительных документов, ларьки, которые находились слишком близко к проезжей части, торговые киоски, открытые в частных жилых домах, а также прилавки прямо на тротуарах, создающие помехи пешеходам. Деятельность всех этих точек прекращена.

Житель Оша Мухаммадамин Усманов – один из тех, кому пришлось закрыть свою точку после проверки. Он говорит, что арендует место, где продает стройматериалы. Платит аренду и налоги государству. Но документов на торговую точку у него действительно нет.

«Я с хозяином этого дома договаривался устно и ему плачу за аренду, – объясняет Мухаммадамин. – Поэтому договора письменного у меня нет, разрешения на это место тоже. Вчера приезжали из мэрии, сказали: надо временно закрыть. Больше ничего не сказали. Вот мы закрыли, теперь ждем, когда снова разрешат работать».

Похоже, оформлять документы на свое торговое место наш собеседник не собирается.

Рекламу тоже проверяли

В рамках вчерашнего рейда в Оше проверялись и рекламные вывески, баннеры и билборды.

«К нам пришли и сказали, что рекламу надо написать на кыргызском языке, на кириллице, а у нас – на латинице, – рассказывает один из бизнесменов Анвар-ака Саттаров. – И еще потребовали убрать рекламный щит с тротуара. У нас написано латиницей. Также сказали, что нельзя ставить рекламный щит на тротуар».

Еще один продавец стройматериалов – Музаффар Абдусаттаров пожаловался, что участники рейда демонтировали их самодельные металлические решетки-мостики через арык, по которым покупатели могли подъехать на машине к входу и загрузить покупки. А теперь они подъехать не могут, а за остановку напротив магазина парковщики сразу требуют с них плату – 20 сомов».

Один из торговцев говорит, что пытался доказать проверяющим свою правоту, но тщетно. «Вы же знаете, когда они приходят на новую должность, сразу проводят такие рейды», – пожимает он плечами. Впрочем, в мэрии обещают, что подобные проверки в городе станут регулярными.