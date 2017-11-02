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    Осужденный лидер партии «Ата Мекен» лишился депутатского мандата

    Центризбирком КР принял постановление о досрочном лишении Омурбека Текебаева депутатского мандата в связи со вступлением в силу вынесенного ему приговора.

    Омурбек Текебаев (слева) и Дуйшонкул Чотонов в зале суда 5 июня 2017 года; скриншот
    Омурбек Текебаев (слева) и Дуйшонкул Чотонов в зале суда 5 июня 2017 года; скриншот

    Постановление Центризбиркома Кыргызстана о прекращении депутатских полномочий лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева было принято накануне, 1 ноября.

    ЦИК мотивировал свои действия тем, что вступило в силу решение Первомайского районного суда Бишкека, приговорившего в августе этого года Текебаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

    Политик был признан виновным в коррупции и мошенничестве.

    Поторопились…

    Адвокат партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз считает, что Центризбирком допустил ошибку и поторопился с лишением Текебаева депутатского мандата.

    По его словам юриста, ЦИК должен был принять решение по делу Текебаева через 30 дней со дня получения официального решения суда, а оно поступило из Жогорку Кенеша (парламента) только 28 октября.

    Азиз также отмечает, что ЦИК, лишив депутатского мандата Текебаева, обязан был передать его другому кандидату в депутаты, зарегистрированному в списках от партии «Ата Мекен», но этого не сделал.

    «Такая норма в законодательстве есть только в одном случае, если список кандидатов (в депутаты) завершается, только в этом случае он (депутатский мандат) остается вакантным», – сказал юрист.

    Два члена ЦИК также были против лишения депутата Текебаева мандата.

    Заместитель председателя ЦИК Атыра Абдрахматова сказала, что «не было никакой необходимости в течение пяти дней рассматривать этот вопрос».

    Не дождались заседания Верховного суда

    Она также рассказала, что юристы «Ата Мекен» обратились в ЦИК с официальным заявлением не рассматривать вопрос о лишении Текебаева депутатского мандата до 20 ноября. В этот день в Верховном суде Кыргызстана назначено судебное заседание по заявлению юристов партии.

    Юристы партии «Ата Мекен» обратились в Верховный суд признать недействительным решение суда второй инстанции по делу Текебаева, который 2 октября оставил в силе первый приговор суда.

    По словам Абдрахматовой, в случае если 20 ноября Верховный суд Кыргызстана признает недействительным решение Бишкекского городского суда, то ЦИК опозорится перед народом.

    Конфликт с президентом

    Омурбек Текебаев, один из ветеранов кыргызстанской политики, был арестован в феврале этого года по возвращении в Бишкек из заграничной командировки.

    Он был обвинен в мошенничестве и коррупции: якобы в 2010 году он получил взятку в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за доступ к управлению телекоммуникационной компанией «Мегаком».

    Кроме Маевского против Текебаева свидетельствовал на суде другой россиянин – Алексей Модин. Он дал показания, где Текебаев якобы обговаривал сумму взятки, но указал при этом на чужой кабинет.

    Практически все наблюдатели считали, что арест Текебаева был предрешен: слишком уж красноречивым был его конфликт с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Омурбек Текебаев
    Теги: Алмазбек Атамбаев Ата Мекен Кыргызстан Омурбек Текебаев
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