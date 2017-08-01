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    • Кыргызстан

    От безработных до осужденных. Кто хочет стать президентом Кыргызстана?

    В Бишкеке завершился прием документов от претендентов на пост президента страны. Итого ЦИК приняла заявления от 59 кандидатов.

    День белого калпака в Кыргызстане; фото: time.kg
    День белого калпака в Кыргызстане; фото: time.kg

    Выборы президента Кыргызстана намечены на 15 октября 2017 года. Право выдвижения кандидатов на этот пост имеют политические партии и граждане путем самовыдвижения.

    Лишь 10 из пока 59 выдвинувшихся кандидатов намерены баллотироваться от своих партий, остальные – самовыдвиженцы.

    Теперь претенденты обязаны пройти тест на знание государственного языка, каковым является кыргызский, и внести избирательный залог – 1 млн сомов (около 14 500 долларов США).

    При этом восемь из 49 самовыдвиженцев являются лидерами созданных ими же политических партий.

    Среди них два Омурбека: Бабанов, лидер партии «Республика», являющийся лидером всех предвыборных рейтингов, и Текебаев, лидер фракции «Ата Мекен», с февраля находящийся под арестом по обвинению в коррупции и мошенничестве.

    Омурбек Бабанов; фото: knews.kg
    Омурбек Бабанов; фото: knews.kg
    Омурбек Текебаев - лидер старейшей оппозиционной партии КР "Ата Мекен"; kabarlar.kg
    Омурбек Текебаев — лидер старейшей оппозиционной партии КР «Ата Мекен»; kabarlar.kg

    Эти политики объяснили решение о самовыдвижении желанием не ограничивать своими сторонниками. В остальных случаях кандидаты представляют партии, о которых избирателям неизвестно ровным счетом ничего. В стране их сегодня более ста.

    Партия «Ата Журт» выдвинула сразу двух кандидатов – Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова, сопредседателей политобъединения.

    Среди кандидатов, выдвинутых политическими партиями, реальные шансы на победу имеют Сооронбай Жээнбеков (Социал-демократическая партия Кыргызстана – СДПК), Темир Сариев («Ак-Шумкар») и Бакыт Торобаев («Онугуу–Прогресс»).

    Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков; фото: Спутник Кыргызстан
    Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков; фото: Спутник Кыргызстан
    Лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев; фото: knews.kg
    Лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев; фото: knews.kg
    Бакыт Торобаев; фото: zanoza.kg
    Бакыт Торобаев; фото: zanoza.kg

    Решили вновь испытать свое счастье пятеро претендентов, которые участвовали на выборах 2011 года, но получали меньше 1 процента голосов избирателей.

    Двое оппозиционных кандидатов (Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров) находятся под арестом, и над ними начаты судебные разбирательства; есть даже один осужденный – экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков.

    Против Канатбека Исаева, лидера парламентской фракции «Кыргызстан», недавно возбуждено уголовное дело.

    Среди кандидатов – шестеро пенсионеров и столько же безработных. Есть среди них врачи и фермеры, один журналист и даже вице-мэр города Бишкека. Несколько человек представляют различные общественные организации.

    Самому старшему из кандидатов, экс-депутату Мукару Чолпонбаеву – 67 лет, самому молодому – Роману Ремневу едва исполнилось 35 лет. Это минимальный возраст для участия в президентской гонке, максимальный – 70 лет.

    Среди кандидатов семь женщин, остальные – мужчины: 52 претендента. Среди женщин наиболее известными являются правозащитница Рита Карасартова и экс-министр образования Камила Шаршеева.

    Рита Карасарова; фото: Ц-1
    Рита Карасарова; фото: Ц-1
    Камила Шаршеева; фото: kaganat.kg
    Камила Шаршеева; фото: kaganat.kg

    Один кандидат по национальности – турок, двое – русских, остальные – кыргызы.

    Президент Кыргызстана избирается на один шестилетний срок. Хотя по Конституции страна считается парламентской республикой, президент страны является главной политической фигурой.

    Президент КР обладает правом назначения глав силовых структур, генерального прокурора и судейского корпуса, а при наличии коалиционного большинства в парламенте имеет фактически полный контроль над всеми ветвями власти.

    Президент также является главнокомандующим Вооруженных сил страны.

    На участие в президентской гонке 2011 года документы подавали 83 претендента, на выборы были допущены 16 человек.

    В первом же туре тогда победил Алмазбек Атамбаев, набрав чуть более 62 процентов голосов; Камчыбек Ташиев и Адахан Мадумаров получили по 14 с лишним процентов голосов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Выборы президента КР - 2017, Выборы президента Кыргызстана, Кыргызстан
    Теги: Бишкек выборы в Кыргызстане 2017 Кыргызстан
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