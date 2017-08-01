От безработных до осужденных. Кто хочет стать президентом Кыргызстана?

В Бишкеке завершился прием документов от претендентов на пост президента страны. Итого ЦИК приняла заявления от 59 кандидатов.

Выборы президента Кыргызстана намечены на 15 октября 2017 года. Право выдвижения кандидатов на этот пост имеют политические партии и граждане путем самовыдвижения.

Лишь 10 из пока 59 выдвинувшихся кандидатов намерены баллотироваться от своих партий, остальные – самовыдвиженцы.

Теперь претенденты обязаны пройти тест на знание государственного языка, каковым является кыргызский, и внести избирательный залог – 1 млн сомов (около 14 500 долларов США).

При этом восемь из 49 самовыдвиженцев являются лидерами созданных ими же политических партий.

Среди них два Омурбека: Бабанов, лидер партии «Республика», являющийся лидером всех предвыборных рейтингов, и Текебаев, лидер фракции «Ата Мекен», с февраля находящийся под арестом по обвинению в коррупции и мошенничестве.

Эти политики объяснили решение о самовыдвижении желанием не ограничивать своими сторонниками. В остальных случаях кандидаты представляют партии, о которых избирателям неизвестно ровным счетом ничего. В стране их сегодня более ста.

Партия «Ата Журт» выдвинула сразу двух кандидатов – Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова, сопредседателей политобъединения.

Среди кандидатов, выдвинутых политическими партиями, реальные шансы на победу имеют Сооронбай Жээнбеков (Социал-демократическая партия Кыргызстана – СДПК), Темир Сариев («Ак-Шумкар») и Бакыт Торобаев («Онугуу–Прогресс»).

Решили вновь испытать свое счастье пятеро претендентов, которые участвовали на выборах 2011 года, но получали меньше 1 процента голосов избирателей.

Двое оппозиционных кандидатов (Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров) находятся под арестом, и над ними начаты судебные разбирательства; есть даже один осужденный – экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков.

Против Канатбека Исаева, лидера парламентской фракции «Кыргызстан», недавно возбуждено уголовное дело.

Среди кандидатов – шестеро пенсионеров и столько же безработных. Есть среди них врачи и фермеры, один журналист и даже вице-мэр города Бишкека. Несколько человек представляют различные общественные организации.

Самому старшему из кандидатов, экс-депутату Мукару Чолпонбаеву – 67 лет, самому молодому – Роману Ремневу едва исполнилось 35 лет. Это минимальный возраст для участия в президентской гонке, максимальный – 70 лет.

Среди кандидатов семь женщин, остальные – мужчины: 52 претендента. Среди женщин наиболее известными являются правозащитница Рита Карасартова и экс-министр образования Камила Шаршеева.

Один кандидат по национальности – турок, двое – русских, остальные – кыргызы.

Президент Кыргызстана избирается на один шестилетний срок. Хотя по Конституции страна считается парламентской республикой, президент страны является главной политической фигурой.

Президент КР обладает правом назначения глав силовых структур, генерального прокурора и судейского корпуса, а при наличии коалиционного большинства в парламенте имеет фактически полный контроль над всеми ветвями власти.

Президент также является главнокомандующим Вооруженных сил страны.

На участие в президентской гонке 2011 года документы подавали 83 претендента, на выборы были допущены 16 человек.

В первом же туре тогда победил Алмазбек Атамбаев, набрав чуть более 62 процентов голосов; Камчыбек Ташиев и Адахан Мадумаров получили по 14 с лишним процентов голосов.