Певцы из Узбекистана не спели в Оше – дома не отпустили

Известная узбекистанская группа «Беном» не смогла выступить в кыргызстанском Оше – не дождалась разрешения от властей своей страны.

В Оше, на юге Кыргызстана, густо населенном этническими узбеками, 19–20 марта ожидали выступления популярной группы из Узбекистана «Беном». Ее участники – певцы Сарвар и Камил должны были петь в театре им. Бабура и в ресторане «Азизим».

Но группа «Беном» в Ош не приехала, и организаторам пришлось отменить концерт, возвращая деньги за раскупленные билеты.

Один из организаторов концерта в Оше Авазбек Хабибуллаев в интервью Ц-1 с сожалением говорит о сорванном выступлении.

По его словам, артистам заплатили аванс в размере трех тысяч долларов, еще одну тысячу долларов потратили на аренду зала и рекламу.

Было продано 400 билетов, проведена вся необходимая административная подготовка – в Ташкент были высланы документы из министерства культуры Кыргызстана и мэрии города Ош.

«Но они (группа «Беном» – Прим. ред.) не приехали на концерт. Я пока не знаю причин, я далек от обвинений, но сейчас мы заняты тем, что возвращаем деньги за билеты», – говорит Хабибуллаев.

Он также добавляет, что организацией концерта хотели внести свою лепту в улучшение отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Один из солистов «Бенома» Камил на узбекском сайте sayyod.com опубликовал свое объяснение по поводу сорванного концерта.

«Мы, певцы, должны получить разрешение у государства на гастрольные концерты за пределами страны. Мы попросили организаторов в Оше отправить нам соответствующие документы, но они запоздали с этим. К сожалению, отправили за день до концерта и с ошибками. Невозможно было прочитать. В связи с этим нам не разрешили поездку в Ош, и мы, естественно, не смогли нарушить законы Республики Узбекистан. Мы оказались в очень неудобном положении перед своими поклонниками», – говорит Камил.

Он также посетовал, что из-за плохой организации артисты предстают в неприглядном виде перед своими поклонниками, и таких инцидентов, по его словам, становится все больше.

В материале на сайте отмечается, что в Оше действует группа людей, занимающаяся мошенничеством: заявляет о якобы планирующемся концерте, а затем продает на него липовые билеты. Так в Оше анонсировали концерт исполнителя из Узбекистана Алишера Файза, что не соответствовало действительности.

В 2015 году в Оше было распродано более 500 билетов стоимостью 1–1,2 тысячи сомов на концерт исполнителя из Ташкента Улугбека Рахматуллаева. Но позже выяснилось, что сам певец ничего не знал о концерте.

Выступления музыкантов из Узбекистана в Оше было обычным делом, но они практически сошли на нет после ошских событий июня 2010 года, когда межэтническая резня между кыргызами и узбеками унесла жизни 470 человек, 74% погибших составили узбеки.

Лишь недавно в Ош начали снова приезжать артисты из Узбекистана, а осенью 2016 года в городе прошли «Дружеские встречи» между правительственными делегациями Кыргызстана и Узбекистана, чтобы наконец начать примирение народов после кровавого побоища.