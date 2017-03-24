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    Певцы из Узбекистана не спели в Оше – дома не отпустили

    Известная узбекистанская группа «Беном» не смогла выступить в кыргызстанском Оше – не дождалась разрешения от властей своей страны.

    Группа "Беном" из Узбекистана; официальное фото
    Группа «Беном» из Узбекистана; официальное фото

    В Оше, на юге Кыргызстана, густо населенном этническими узбеками, 19–20 марта ожидали выступления популярной группы из Узбекистана «Беном». Ее участники – певцы Сарвар и Камил должны были петь в театре им. Бабура и в ресторане «Азизим».

    Но группа «Беном» в Ош не приехала, и организаторам пришлось отменить концерт, возвращая деньги за раскупленные билеты.

    Один из организаторов концерта в Оше Авазбек Хабибуллаев в интервью Ц-1 с сожалением говорит о сорванном выступлении.

    Афиша о выступлении "Беном" в Оше; официальное фото
    Афиша о выступлении «Беном» в Оше; официальное фото

    По его словам, артистам заплатили аванс в размере трех тысяч долларов, еще одну тысячу долларов потратили на аренду зала и рекламу.

    Было продано 400 билетов, проведена вся необходимая административная подготовка – в Ташкент были высланы документы из министерства культуры Кыргызстана и мэрии города Ош.

    «Но они (группа «Беном» – Прим. ред.) не приехали на концерт. Я пока не знаю причин, я далек от обвинений, но сейчас мы заняты тем, что возвращаем деньги за билеты», – говорит Хабибуллаев.

    Он также добавляет, что организацией концерта хотели внести свою лепту в улучшение отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

    Один из солистов «Бенома» Камил на узбекском сайте sayyod.com опубликовал свое объяснение по поводу сорванного концерта.

    «Мы, певцы, должны получить разрешение у государства на гастрольные концерты за пределами страны. Мы попросили организаторов в Оше отправить нам соответствующие документы, но они запоздали с этим. К сожалению, отправили за день до концерта и с ошибками. Невозможно было прочитать. В связи с этим нам не разрешили поездку в Ош, и мы, естественно, не смогли нарушить законы Республики Узбекистан. Мы оказались в очень неудобном положении перед своими поклонниками», – говорит Камил.

    Он также посетовал, что из-за плохой организации артисты предстают в неприглядном виде перед своими поклонниками, и таких инцидентов, по его словам, становится все больше.

    В материале на сайте отмечается, что в Оше действует группа людей, занимающаяся мошенничеством: заявляет о якобы планирующемся концерте, а затем продает на него липовые билеты. Так в Оше анонсировали концерт исполнителя из Узбекистана Алишера Файза, что не соответствовало действительности.

    В 2015 году в Оше было распродано более 500 билетов стоимостью 1–1,2 тысячи сомов на концерт исполнителя из Ташкента Улугбека Рахматуллаева. Но позже выяснилось, что сам певец ничего не знал о концерте.

    Выступления музыкантов из Узбекистана в Оше было обычным делом, но они практически сошли на нет после ошских событий июня 2010 года, когда межэтническая резня между кыргызами и узбеками унесла жизни 470 человек, 74% погибших составили узбеки.

    Лишь недавно в Ош начали снова приезжать артисты из Узбекистана, а осенью 2016 года в городе прошли «Дружеские встречи» между правительственными делегациями Кыргызстана и Узбекистана, чтобы наконец начать примирение народов после кровавого побоища.

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Кыргызстана, Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты
    Теги: "Беном" Беном гурухи Кыргызстан Ош ошские события 2010 Узбекистан Узбекнаво
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