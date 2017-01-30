Письмо Азимжана Аскарова: «Я буду смелым, стойким»

Сила духа и доброта правозащитника снова на высоте — из уважения и благодарности к сочувствующим он прекратил голодовку в СИЗО Бишкека, о чем сообщает в переданном письме.

Правозащитник из Джалалабадской области Кыргызстана, с 2010 года отбывающий пожизненный срок лишения свободы, последовавший после ошской межэтнической резни июня того года, передал на свободу рукописное обращение.

В нем он выразил благодарность всем поддерживающим его людям и сообщает, что, благодря их поддержке, решил жить, не сдавать и пройти выпавшее ему испытание до конца, несмотря на всю нелепость и несправедливость его осуждения.

Ц-1 получил текст обращения Азимжана Аскарова и публикует его целиком без изменений.

Региональным и международным

правозащитным организациям, журналистам, друзьям,

односельчанам, детям и внукам.

Людям, которые неравнодушны к моей судьбе

Открытое письмо

Причина объявления мной бессрочной голодовки – ни для кого не секрет. Если бы у властей было желание установить истинную картину событий в Базар-Кургане, то можно было бы обнародовать видеосъемку, которую видел лично зампредседателя Временного правительства А. Бекназаров.

Но боялись позора на весь мир и не смогли показать. Четырехмесячный судебный процесс прошел в виде спектакля.

В Кыргызской Республике не исполняется гарантированное равноправие граждан, независимо от нации и этнической принадлежности.

Государство и государственные чиновники с 2010 года разделили граждан на своих и чужих. После октябрьской революции (1917 года — прим. Ред)власть во главе с коммунистами разделила людей, проживающих в Центральной Азии, на своих и тех, которые защищали свои села, назвав их басмачами.

В 2010 году их переименовали в сепаратистов. Те, кто убивал безвинных людей, организовывал поджоги домов и захватывал имущество в селах, где компактно проживали узбеки, стали героями, а те, кто защищал свои семьи и свое имущество, стали сепаратистами и организаторами межнациональных конфликтов. Их репрессивным методом осудили на длительные сроки заключения.

Почему после предложения использовать полиграф – детектор лжи (ПЛД)– Генеральная прокуратура резко поменяла ход процесса и остановила его?

Они же на 100% уверены в моей невиновности. Если бы были уверены в моей виновности, проведя ПДЛ, пусть доказали бы мою вину и очернили бы на весь мир. Их пугает ответственность за причиненный мне моральный и материальный вред, за мое незаконное пребывание в заключении около семи лет.

От суда тоже просил до вынесения приговора вынести постановление по проведению ПДЛ. Я просил публичную смертную казнь в случае доказательства моей вины. Но суд выполнил заказ исходя из указаний сверху.

Как после такого можно жить. И для меня было самое лучшее – прикончить себя через голодовку.

Первым меня навестил адвокат Нурбек и доказывал, что самоубийство в исламе и других религиях карается.

Через адвокатов я получил многочисленные обращения от друзей из США, Норвегии, Швеции, России, Нидерландов и многих других стран, чтобы прекращал голодовку и верил в восстановление справедливости.

Я не думал, что своим действием расстрою многомиллионную группу друзей.

Спасибо всем друзьям. Я обещаю с 30 января прекратить голодовку.

Какая бы беда ни постигла человека, избавление непременно придет.

С Вашей поддержкой я буду смелым, стойким, хладнокровным и решительным, испытание перенесу стойко.

Я должен быть доволен тем, что делает со мной Всевышний Аллах и не жалею о том, что Он предписали мне пройти.

ОН знает меня больше, чем я сам себя. Для меня главное терпение и еще раз терпение. Скоро все встанет на свои места, туче рассеются, выглянет солнце и очередное испытание останется в прошлом.

Это все произойдет с помощью Аллаха и с Вашей помощью.

Думаю, Вы не забудете Аскарова. А тех людей, которые сфабриковали против меня ложное обвинение, до последнего дня будете проклинать. Я хочу, чтобы они получили Божью кару на этом и на том свете.

С уважением всем друзьям,

А. Аскаров.

Я слово даю, с сегодняшнего дня буду употреблять пищу.

30.01.2017