Под оползнем в Узгене пропали 24 человека

В селе Аюу Узгенского района Кыргызстана продолжаются спасательные работы. По данным МЧС страны, пока удалось найти тела трех жертв оползня.

На месте трагедии задействовано более 260 человек. К спасательным работам подключились местные жители. На месте схода оползня, случившегося ранним утром 29 апреля, работают бригады врачей. Дежурят три машины скорой медицинской помощи.

По мере необходимости местному населению оказывают медицинскую помощь. Установлено 118 единиц палаток для тех семей, которые проживают в оползнеопасных зонах.

Президент страны Алмазбек Атамбаев поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий оползня и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Оползень объемом 1 млн кубометров сошел в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района 29 апреля в 6.40 утра.

30 апреля около полудня были найдены тела 12-летней Адины Мамановой и 2-летней Мадины Хабибиллаевой. А в 17.30 было обнаружено тело 20-летней Гулайым Назирбаевой.

Искать бесполезно?

Некоторые специалисты утверждают, что поисковые работы не имеют смысла, и предлагают сделать это место кладбищем. Такое предложение было поддержано Советом улемов мусульман Кыргызстана, члены которого отметили, что это не противоречит мусульманским обычаям.

Совет улемов 30 апреля собрался на экстренное совещание и вынес фетву о том, что не надо продолжать поисковые работы, а место трагедии превратить в кладбище. На собрании все 11 членов совета единогласно поддержали данное предложение.

По официальной информации, шариат позволяет превращать в кладбища места, где в ходе стихийного бедствия под землей остались люди, и нет никакой возможности их оттуда извлечь. На собрании в качестве свидетельства были показаны религиозные книги.

Жители не согласны

Житель Узгенского района Муктар во время оползня потерял двоих детей. Трагедия произошла, когда его супруга приехала с детьми в гости к родным. Муктар недоволен тем, что спасательные работы продвигаются медленно:

«Почему не используется крупная техника, почему у МЧС нет техники? За два дня вывезли только 3–4 машины земли. Если продолжать в том же темпе, понадобится не менее 6 месяцев. В таком случае я согласен на прекращение поисков».

В это же время среди сельчан есть и те, кто настаивает на продолжении раскопок и предании останков земле по всем правилам шариата.

«Я лишилась двух младших братьев. Один жил в начале села, а другой – повыше. Один жил с дочерью, жена работает в России. Второй брат жил с четырьмя детьми и женой Зилолой. Они остались под землей», – не сдерживает слез женщина, находящаяся на месте происшествия.

В день схода оползня в селе Аюу было отмечено, что 30 домов расположены в опасном для проживания месте, и для них были установлены палатки. Но никто из сельчан еще не переехал в них. Многие ночуют у родственников.

Намерение властей переселить жителей

По информации МЧС, село было включено в список оползнеопасных зон. В последний раз жителям села были даны предписания о переселении 28 марта. Кроме того, сообщается, что еще в 2003 году трем семьям были выделены льготные ссуды для переселения. Четыре дома, оставшиеся под землей, по предварительным данным, были построены незаконно.

Местная власть планирует переселить из опасных участков не только жителей села Аюу, но и всех жителей айыльного округа.

«В округе Торт-Кол Узгенского района выделено 42 гектара земли. Сейчас мы трансформируем эту землю. Мы предоставили список, состоящий из 394 семей, которые будут переселены из Заргер», – говорит глава села Заргер Дилмухаммед Бокошев.

Глава Ошского областного управления МЧС Дайырбек Каримов рассказал, что уже начались работы по принудительному переселению граждан, проживающих в оползнеопасных зонах

«Всего по области в опасных зонах проживают 1897 семей. На данный момент мы уточняем списки граждан, некоторые ранее получили ссуды и участки, но отказались переезжать. Далее списки будут направлены в правоохранительные органы. В этом направлении ведется активная работа. После решения суда начнется работа по принудительному переселению и сносу домов», – говорит он.

В сельском округе Заргер в 1994 году оползень унес жизни 51 человека.

Обращение президента

Президент Атамбаев, обращаясь к народу в связи с трагедией, выразил сожаление, что жители отказались выполнять предписание МЧС о переселении в безопасную зону.

По словам президента, он понимает причину их решения: «Весной там – готовое пастбище, поэтому им не хочется переселяться».

«Я хотел бы обратиться к народу. Давайте не будем ставить скот и богатство выше жизни детей. Возможно, решение принимали взрослые, которые не захотели переезжать, – отец, мать, бабушка. Но ведь страдают дети», – отмечает президент.

Затем он поручил правительству оказать всю необходимую помощь пострадавшим от оползня и выступил с обращением к народу.

Визиты чиновников и политиков

В тот же день премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков посетил село Аюу.

Он выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами. На месте трагедии он ознакомился с ходом поисково-спасательных работ и оказываемой медицинской помощью. Премьер отметил, что будут мобилизованы все силы и средства МЧС и местных органов власти для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Государство окажет всю необходимую помощь. Мы сознаем, что это наша общая трагедия», – подчеркнул Жээнбеков.

За ним прибыли депутаты Жогорку Кенеша (парламента) во главе с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, Они встретились с местными жителями, родными и близкими граждан, оставшихся под оползнем и высказали слова поддержки сельчанам, подавленных горем.

«Гибель 24 человек в результате стихийного бедствия – это невосполнимая утрата и большая трагедия для всего народа Кыргызстана», – выразил слова соболезнования спикер парламента. Он отметил, что в целях недопущения подобной трагедии необходимо принять срочные меры по переселению граждан из потенциально опасных зон.

«Уважаемые жители. Мы окажем помощь в решении земельных вопросов и со строительством домов. Внесем изменения в бюджет и выделим необходимые средства. Главное – позаботьтесь о своей безопасности», – сказал Турсунбеков.

На следующий день после трагедии с жителями села встретились политики Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев. Последний заявил, что в случившемся виноваты чиновники из соответствующих органов:

«У пострадавших нет теплого места, горячего питания, одежды… Ничего нет. Оползни не прекращаются, но люди продолжают жить в этих местах. Никаких мер для защиты населения не предпринимается. Нужно поручить прокуратуре рассмотреть ответственностью должностных лиц в рамках закона. Очевидно, что многочисленные жертвы стихийного бедствия стали следствием халатности должностных лиц», – написал председатель партии «Ата-Журт» и бывший министр чрезвычайных ситуаций на своей странице в Фейсбуке.