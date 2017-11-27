Подозрительный побег опасных преступников из СИЗО в КР

В Кыргызстане никто не может сказать, как из камеры изолятора временного содержания в Чуйской области сбежали четверо особо опасных преступников.

Побег совершен в 6 часов утра 27 ноября из следственного изолятора УВД (управление внутренних дел) по Сокулукскому району Чуйской области (в 30 километрах от Бишкека).

По предварительной информации, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Вот, пожалуй, и все данные, которые предоставили о подробностях побега в милиции.

Правоохранительные органы отказались раскрывать подробности, сославшись на секретность: «Только по результатам проверки».

Зато сразу предоставили всю информацию по сбежавшим преступникам. Двое из них подозреваются в убийстве, двое – в разбое:

Джамботоев Кайрат Байысбекович, 1989 года рождения, уроженец Чуйской области. До ареста проживал в селе Романовка Сокулукского района и городе Шопокове. Прописан в селе Кара-Сакал. Подозревается в убийстве.

Базаркулов Рамиль Муктарбекович, 1979 года рождения, уроженец Чуйской области Сокулукского района. До ареста проживал в городе Шопокове. Прописан в селе Шалта на улице Шопокова. Также подозревается в убийстве.

Дилдешов Бакыт Чыныбекович, 1979 года рождения, уроженец Таласской области. До ареста проживал в Бишкеке, прописан в Таласе. Подозревается в разбое.

Ачылдурдиев Багтият Турдукулович, 1985 года рождения, уроженец Туркменистана. До ареста проживал в Кочкор-Ате (Джалал-Абадская область). Подозревается в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса КР: «Разбой», «Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Вся милиция Чуйской области и столицы сразу после побега была поднята по тревоге – вот только беглецов и след простыл. Об их местонахождении сейчас ничего неизвестно.

«По городу Бишкеку, по Чуйской области были выставлены блокпосты, – рассказал корреспонденту Ц-1 пресс-секретарь ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов. – Введен план «Сирена». Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по задержанию этих лиц».

Сейчас милиция прочесывает гостиницы, ночлежки и притоны. Проверяет всех знакомых беглецов. Останавливает и досматривает транспорт.

Побег не без помощи…

По данным правоохранительных органов, преступники, скорее всего, не вооружены, но все равно крайне опасны. В случае их обнаружения лучше сразу звонить в милицию и не пытаться задержать самостоятельно.

«Маловероятно, что они смогли убежать без помощи извне, – сообщил корреспонденту Ц-1 собственный источник. – Им наверняка помогли. Не исключено, что тут замешаны и сами сотрудники Сокулукского УВД».

Косвенно подтверждает эту теорию и тот факт, что расследованием происшествия помимо обычной следственной группы сейчас занимаются сотрудники прокуратуры и службы собственной безопасности МВД Кыргызстана.

В милиции утверждают, что поимка беглецов – дело времени. За границу им путь закрыт. А в небольшой республике прятаться бесконечно просто невозможно.

Куда важнее для МВД найти тех, кто помог особо опасным преступникам оказаться на свободе.