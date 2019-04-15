Политический скандал в КР: Исаков заговорил, Бабанов – тоже

Бывшие премьер-министры Кыргызстана обвиняют президента Сооронбая Жээнбекова в политических преследованиях, один – чтобы оправдаться, другой – чтобы вернуться.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на прошлой неделе подвергся критике сразу двумя бывшими премьер-министрами страны. Один из них – Сапар Исаков – находится в заключении, а Омурбек Бабанов, являвшийся первым соперником Жээнбекова на выборах 2017 года, выразил критику из-за границы.

Сапар Исаков с июня 2018 года находится под стражей. Ему инкриминируется особо тяжкая статья – «Коррупция».

По версии следствия, он, будучи чиновником Администрации президента Алмазбека Атамбаева, руководившего страной с 2011 по 2017 год, лоббировал интересы китайской компании ТВЕА, которая провела модернизацию ТЭЦ Бишкека по завышенной цене.

Обновленная ТЭЦ не выдержала первых же морозов, оставив население Бишкека зимой 2018 года без тепла в 30-градусные морозы.

Комиссия, созданная по факту аварии, обнаружила значительное завышение стоимости работ. В обвинительном заключении следствия утверждается, что в результате деятельности Исакова государству был нанесен многомиллионный ущерб.

О том, что это уголовное дело в отношении экс-премьера политически мотивировано, неоднократно заявлял экс-президент Атамбаев, на этом же настаивали сторонники и адвокаты Исакова.

Однако сам высокопоставленный узник, хоть и говорил в суде о политизированности процесса, от упоминания громких имен до последнего момента воздерживался.

Свою дипломатичность он отставил в сторону 9 апреля. Его заявление опубликовал секретариат Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

В нем экс-премьер утверждает, что уголовное дело в его отношении имеет «исключительно политический и заказной характер». А предъявленные обвинения – «перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую».

«Не стал подставлять Жээнбекова»

«Люди, реально виновные в аварии на ТЭЦ и готовившие ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов, проведшие некачественный ремонт на старых участках ТЭЦ, прячутся за обвинениями и выполняют политический заказ, который исходит от президента Сооронбая Жээнбекова и его «горе-советчиков», – заявил Сапар Исаков.

По мнению экс-премьера, он просто не стал подставлять правительство своего предшественника – нынешнего главы государства Жээнбекова, ответственное за аварию на ТЭЦ.

«Это оно должно было обеспечить завершение основных работ по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2017–2018 годов», – утверждает Исаков в своем обращении.

«Однако в случившейся аварии новые хозяева Белого дома увидели возможность свести политические счеты, в частности со мной. Не могу судить, чего здесь оказалось больше – личного неприятия или политического расчета, но стремление сразу просчитывалось как явное, а с определенного времени стало неприкрытым», – настаивает Исаков.

В доказательство своих слов он приводит данные о том, что авария на ТЭЦ, оставившая жителей столицы без отопления в 30-градусные морозы в январе 2018 года, произошла в старой, не усовершенствованной части. А цена в 386 миллионов за модернизацию – самая низкая из предложенных.

Ответ Исакову

Опровержение слов экс-премьера не заставило себя долго ждать. Уже через несколько часов Генеральная прокуратура КР назвала заявление Исакова «попыткой искажения общественного мнения и дискредитации правоохранительных органов».

По данным надзорного органа, изначально проект модернизации ТЭЦ оценивался в 150 миллионов долларов. Однако в дальнейшем обошелся в 2,5 раза дороже.

«При этом предложение ТВЕА в кратчайшие сроки прошло все процедуры согласования под покровительством и давлением со стороны Администрации президента в лице Сапара Исакова», – утверждают в Генпрокуратуре.

«Если учесть, что компания ТВЕА в 2009 году предлагала реализовать проект модернизации ТЭЦ за 200 млн долларов США, но ее предложение было отклонено ОАО «Электрические станции» как завышенное в сравнении с альтернативным проектом стоимостью 150 млн долларов, а также то обстоятельство, что из 386 млн долларов не было выплачено ни одного цента налогов и других платежей в бюджет государства, то и без международного аудита и экспертизы видно, что цена модернизации намного завышена в пользу подрядчика», – заверили в надзорном органе.

«Заставили уйти из политики и уехать из страны»

Второе обвинение в адрес действующей власти прозвучало из уст еще одного бывшего премьер-министра и главного оппонента Жээнбекова на президентских выборах – Омурбека Бабанова.

Вскоре после выборов Бабанов уехал из страны. На родине на него возбудили уголовное дело за разжигание межнациональной розни. По версии следствия, он совершил преступление, когда во время предвыборной кампании, выступая на юге страны – в селе Он Адыр, озвучил проблемы ущемления прав узбекского населения.

Свое интервью подконтрольному ему же кыргызстанскому телеканалу «НТС» Бабанов, хранивший молчание полтора года, дал в Москве.

По словам Бабанова, вскоре после выборов всем его сторонникам и единомышленникам стали «выкручивать руки».

«Их заставляли выступить против меня, вынуждали собирать подписи против меня. Кроме того, особенно в южных регионах страны, тех, кто меня поддерживал, увольняли с работы, некоторых вызывали в милицию, оказывали давление. Увольняли даже родственников моих сторонников», – рассказал Бабанов.

По его словам, чтобы прекратить преследование своих сторонников, он попросил депутата Руслана Казакбаева провести переговоры с Атамбаевым и Жээнбековым, выслушать их требования.

«На встрече, которая прошла очень эмоционально, был поставлен ряд условий. А именно, чтобы я ушел из политики, сдал свой депутатский мандат. И главное условие: чтобы в течение года я не возвращался в Кыргызстан. Это было условие властей», – заявил политик.

Не хотел мешать Путину

Бабанов утверждает, что все условия соглашения выполнил и намерен вернуться на родину в ближайшее время. По его словам, он не хотел делать этого раньше, чтобы не накалять обстановку перед визитом Владимира Путина в Кыргызстан 28 марта текущего года.

«Я бы не стал приезжать в Кыргызстан перед визитом в нашу страну российского руководителя. Это создало бы помехи», – заявил Бабанов.

Высказался экс-кандидат в президенты и о противостоянии Атамбаева и Жээнбекова.

«У меня вызывает сожаление то, что они сейчас конфликтуют. Это не принесет пользы Кыргызстану. Раздоры никогда не приводят ни к чему хорошему. Сейчас Кыргызстану нужны люди, которые объединили бы их двоих», – заявил Бабанов, видимо, намекая на самого себя.



«Я не трус, но я боюсь…»

По словам Бабанова, он до сих пор не вернулся в Кыргызстан не из опасений за свою судьбу, а исключительно из благих побуждений. Не хотел митингов, не хотел подставлять своих сторонников, 60 тысяч которых (по представлениям самого Бабанова) непременно вышли бы на площадь в случае его ареста.

К концу интервью, начавшееся с жестких заявлений, сосредоточилось на одной мысли – предложении к власти: Бабанов очень хочет вернуться в Кыргызстан. Политикой заниматься не намерен, напротив, будет полезен стране: собирается привлекать инвестиции и продвигать новаторские проекты. Опальный политик выражает готовность забыть обиды и сотрудничать с действующими властями. Взамен просит только одно – закрыть его уголовное дело.

Примет ли власть Кыргызстана данное предложение, забудет ли президент Жээнбеков обещание, данное во время предвыборных дебатов, «начать борьбу с коррупцией с Бабанова», неизвестно. Попытку договориться, озвученную беглым политиком, наверняка уже обсуждают в кулуарах. Если осторожный Бабанов все-таки вернется и избежит уголовного преследования, значит, приняли.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане