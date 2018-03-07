Политика Кыргызстана – словами его президента

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с журналистами в Бишкеке определил вектор внешней политики государства.

«Российская Федерация есть и будет главным стратегическим партнером Кыргызстана», – заявил Сооронбай Жээнбеков.

По словам главы государства, две страны продолжат развивать отношения во всех сферах – политической, экономической и культурной.

Также укрепится сотрудничество в военной сфере. Ведутся переговоры по открытию на юге Кыргызстана еще одной российской военной базы вдобавок к имеющейся на севере Кантской авиабазе сил оперативного развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Вопрос по авиабазе на юге поднимался давно. Он и сейчас обсуждается. Это пока решается. Решение тут должна принять Москва. Кантскую авиабазу они уже усилили», – сказал президент КР.

Поделился Жээнбеков и своим мнением насчет предстоящих в апреле выборов президента РФ. По его мнению, россиянам стоит еще на один срок выбрать Владимира Путина.

«На сегодня Владимир Владимирович Путин является единственным кандидатом, который не на словах, а на деле укрепил экономику и безопасность России, вследствие чего она стала мощной державой. Я искренне желаю, чтобы народ России выбрал его», – заявил Жээнбеков.

ЕАЭС перспективен для Кыргызстана

Президент подчеркнул, что членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перспективно для Кыргызстана.

В особенности для аграриев и предпринимателей. Благодаря ЕАЭС и новым рынкам сбыта у них появилась возможность налаживать производство на селе, плодотворно работать у себя дома, а не уезжать на заработки в столицу или за рубеж.

В рамках объявленного «Года регионов» президент обещал способствовать привлечению инвестиций в провинцию, а также поддерживать строительство логистических центров и перерабатывающих заводов во всех семи областях страны.

Глава государства особо отметил, что Кыргызстан всегда открыт к диалогу и готов развивать сотрудничество также со странами дальнего зарубежья.

«Мы будем создавать новый формат нашего международного сотрудничества, – заявил Жээнбеков. – Мы будем активизировать нашу работу с другими странами. С Турцией, Японией, США мы также будем налаживать наши отношения».

Борьба с коррупцией – в приоритете

Отвечая на вопросы о внутренней политике, кыргызский лидер заявил, что сосредоточит максимум усилий на борьбе с коррупцией в Кыргызстане.

По его словам, в стране уже началась массовая проверка налогов деклараций госслужащих.

«Будем проверять все, – подчеркнул Жээнбеков. – Откуда особняки, дорогие машины. Нам нужна поддержка народа и средств массовой информации. Мы читаем все СМИ, проверяем все факты. Да, возможно, о каких-то фактах мы не знаем, поэтому рассчитываем на вас и будем все проверять».

Также президент КР сказал, что усилит борьбу с коррупцией в правоохранительных, надзорных и судебных органах.

«Я не говорю, что все правоохранительные органы коррумпированы, – уточнил он. – Там есть каста людей, которые работают на зарплату. Если мы не повернем теневые потоки в бюджет, а без правоохранительных органов мы не можем это сделать, – мы зарплаты тем же оперативникам не сможем поднять».

«Я дал всем силовикам конкретные задания, – заявил президент. – Если они не будут выполнены в срок, то все руководители силовых структур будут освобождены от своих должностей».

Свобода слова

Прокомментировал Сооронбай Жээнбеков и иск к известному журналисту страны Кабаю Карабекову. Президент отсудил у него 5 млн сомов в качестве компенсации морального вреда.

По его словам, они давно знакомы – c 90-х годов. Жээнбеков назвал Карабекова эталонным журналистом и заявил, что тот не должен был допускать ошибки и очернять его.

«Он меня сделал экстремистом, – заявил президент. – Не один раз, а несколько. Я тогда был кандидатом в президенты. Руководители других стран так меня бы и воспринимали как экстремиста. И это в период выборов! Я подал в суд, чтобы доказать, что я не экстремист».

И сразу же добавил, что считает свободу слова главным достижением Кыргызстана и движущей силой демократии.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке