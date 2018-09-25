Посла КР в Южной Корее могут уволить после критических заявлений

Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев попросил президента уволить посла КР в Южной Корее Кылычбека Султана, выступившего ранее с критическими заявлениями, сообщило издание.

Конфликт между послом и внешнеполитическим ведомством КР начался на фоне дебоша, устроенного 22 сентября на борту самолета замминистра труда и социального развития Зууракан Каденовой. Женщину сняли с рейса Сеул – Алматы, по некоторым данным, в нетрезвом виде.

Султан ответил на этот инцидент гневной тирадой в адрес всех кыргызских чиновников, написав в социальных сетях, что дипломатам надоело быть «няньками» для госслужащих за рубежом. Он также заявил, что не верит, будто бы Каденова была под действием лекарств.

В МИД КР полагают, что посол пренебрег этическими нормами дипломатического работника. Более того, у ведомства якобы есть информация о неких нарушениях Султана, и после проверки данные могут быть переданы в правоохранительные органы.

В свою очередь, посол КР в Южной Корее отметил, что ждет встречи с главой государства Сооронбаем Жээнбековым, чтобы рассказать о фактах коррупции во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.