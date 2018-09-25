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    • Кыргызстан

    Посла КР в Южной Корее могут уволить после критических заявлений

    Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев попросил президента уволить посла КР в Южной Корее Кылычбека Султана, выступившего ранее с критическими заявлениями, сообщило издание.

    Кылычбек Султан; фото: FOR.kg
    Кылычбек Султан; фото: FOR.kg

    Конфликт между послом и внешнеполитическим ведомством КР начался на фоне дебоша, устроенного 22 сентября на борту самолета замминистра труда и социального развития Зууракан Каденовой. Женщину сняли с рейса Сеул – Алматы, по некоторым данным, в нетрезвом виде.

    Султан ответил на этот инцидент гневной тирадой в адрес всех кыргызских чиновников, написав в социальных сетях, что дипломатам надоело быть «няньками» для госслужащих за рубежом. Он также заявил, что не верит, будто бы Каденова была под действием лекарств.

    В МИД КР полагают, что посол пренебрег этическими нормами дипломатического работника. Более того, у ведомства якобы есть информация о неких нарушениях Султана, и после проверки данные могут быть переданы в правоохранительные органы.

    В свою очередь, посол КР в Южной Корее отметил, что ждет встречи с главой государства Сооронбаем Жээнбековым, чтобы рассказать о фактах коррупции во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

    Темы: Кыргызстан
    Теги: Кылычбек Султан Кыргызстан посол Южная Корея
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