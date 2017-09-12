Преемник Алмазбека Атамбаева пойдет на выборы силовым путем

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) собирает вокруг своего кандидата Сооронбая Жээнбекова подневольный электорат: учителей, врачей, студентов.

Кабай Карабеков

В Кыргызстане с 10 сентября началась агитационная кампания по выборам президента, до которых осталось чуть больше месяца, – они назначены на 15 октября.

Свои программы избирателям презентуют 13 кандидатов. Чертова дюжина: 12 мужчин и одна женщина.

Сквозь отборочное сито Центризбиркома пробилась Токтайым Уметалиева – председатель Ассоциации НКО и НПО, главный редактор детской газеты «Ай-Данек».

Но она вряд ли сможет на равных тягаться со своими соперниками. Скорее всего, ЦИК зарегистрировал Уметалиеву лишь для соблюдения гендерного баланса.

Статистами будет выступать и большая часть мужчин-кандидатов.

Основная борьба развернется между четырьмя претендентами: экс премьер-министрами Темиром Сариевым, Омурбеком Бабановым, Сооронбаем Жээнбековым и лидером парламентской фракции «Онугуу-прогресс» Бакытом Торобаевым.

Правящая партия двигает Соке

Кыргызская демократия примечательна тем, что о ней напрочь забывают во время предвыборных кампаний. Действующая власть всегда пытается всеми правдами и неправдами добиться своего. Не стали исключением и текущие выборы.

Близкое окружение уходящего президента Алмазбека Атамбаева и подконтрольное ему правительство поставили перед главным избирательным штабом СДПК цель – набрать для Соке (так зовут Сооронбая Жээнбекова его друзья и соратники) 60 процентов голосов уже в первом туре. Менее оптимистичные поклонники самого молчаливого премьера Кыргызстана (за год премьерства публично выступил один или два раза) согласны и на 55 процентов.

Премьер-министр одной из соседних республик как-то признался, что ни разу не слышал голоса кыргызского коллеги на дружеских переговорах в узком кругу премьеров стран ЕАЭС. Жээнбеков и там предпочитал слушать других.

Перед политтехнологами СДПК стоит сложная задача: сделать из непубличного кандидата такого политика, который бы смог понравиться избирателям.

Один из них заявил Ц-1, что это практически невыполнимая миссия, ведь за месяц полностью изменить человека невозможно.

Но в штабе СДПК не унывают. На их кандидата уже полным ходом работает вся государственная машина. В бюджетные организации спущено ЦУ – обеспечить голоса преемнику Атамбаева. Врачам, учителям, военнослужащим настоятельно советуют голосовать за Жээнбекова. Строптивым грозят увольнением с работы. Студентов пугают отчислением.

Социал-демократы рассчитывают на то, что имамы всех 2600 мечетей будут призывать верующих поддержать их выдвиженца.

Инстинкт самосохранения

Для президента Атамбаева и его окружения крайне важно, чтобы бразды правления не перехватили оппоненты. В случае провала кандидата от СДПК никто не гарантирует спокойной жизни нынешней правящей элите.

Новый президент может выпустить на свободу оппозицию, которую действующая власть посадила в тюрьмы и камеры СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Не исключено, что их места тогда займут высокопоставленные чиновники атамбаевского режима.

Соратников действующего президента такое развитие событий совершенно не устраивает. Они надеются, что пост главы государства займет неконфликтный Сооронбай Жээнбеков. Это качество характера Соке, возможно, и стало определяющим при отборе преемника.

Но многие эксперты считают, что управлять страной (в случае победы) будет не Соке – верный сегодня друг и соратник Атамбаева, а его братья.

Триумвират

Клан Жээнбековых базируется в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Во властных структурах представлены три брата: Сооронбай – кандидат в президенты от СДПК, Асылбек – депутат Жогорку Кенеша, экс-спикер парламента, и Жусупбек Шарипов – посол КР в Марокко, Иордании и Бахрейне (ранее представлял интересы Кыргызстана в Саудовской Аравии).

Самым амбициозным считается Асылбек Жээнбеков, известный тем, что открыл мечеть в здании парламента. Во время его спикерства муфтий мусульман Кыргызстана часто читал жума-намаз в стенах парламента вместе с депутатами, оставляя рядовых верующих на попечение своих помощников.

Жусупбек Шарипов активно продвигал интересы Саудовской Аравии и Катара. Арабские инвесторы построили в республике много мечетей, но ни одного светского здания.

Все решения братья принимают только втроем – коллегиально. Далеко не факт, что Асылбек и Жусупбек согласятся продолжать политику Атамбаева.

Оппозиционные кандидаты

Сариев, Бабанов и Торобаев также рассчитывают на победу. И небезосновательно. Молодые (для поста президента) и харизматичные лидеры надеются, что власть не сумеет запугать всех избирателей.

Темира Сариева поддерживает интеллигенция и старшее поколение, Омурбека Бабанова – избиратели не старше сорока лет. Бакыта Торобаева – парламентская партия «Онугуу прогресс».

Сариев и Бабанов прошли хорошую административную школу и показали себя, возглавляя правительство. Торобаев сумел за короткий срок сформировать и привести в парламент свою партию.

На их фоне кандидат от правящей партии смотрится лишь как бледная тень Алмазбека Атамбаева. Но с приятным именем Соке…

Кабай Карабеков, специально для Ц-1