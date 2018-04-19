Премьер-министра КР Сапара Исакова отправили в отставку

Указ об отставке Сапара Исакова сегодня подписал президент Кыргызстана – эксперты предрекают экономический спад из-за политической чехарды.

За отставку главы правительства Кыргызстана на сегодняшнем заседании парламента проголосовал 101 депутат, пятеро были против.

Это первая отставка премьер-министра Кыргызстана после вотума недоверия, выраженного депутатами парламента.

Решение объявить недоверие Сапару Исакову было принято утром 19 апреля на внеочередном заседании профильного Комитета по конституционному законодательству парламента. А затем этот вопрос был вынесен на голосование всего Законодательного собрания.

Инициаторами отставки премьера выступили три оппозиционные фракции: «Онугуу-Прогресс», «Ата-Мекен» и «Ата-Журт». Накануне они признали неудовлетворительным отчет главы правительства о проделанной работе.

По мнению депутатов от этих фракций, Исаков не справился с возложенными на него обязанностями.

«Правительство вместо занятия хозяйственными вопросами занималось политическими, – заявил депутат Исхак Масалиев. – Он подзабыл, что правительство – исполнительный орган, который формируется парламентом.

Многие его проекты вызывали большой и негативный резонанс. Например, соглашение с компанией «Лигласс» по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС. Нереализованный проект «Безопасный город», когда правительство вначале принимает инвесторов, потом отказывает им».

Две фракции коалиционного большинства – Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) и «Кыргызстан» – отчет правительства при этом одобрили.

Но это не помешало им большинством голосов поддержать вотум. А вот коалиционная фракция «Бир Бол» и вовсе не успела заслушать Исакова.

40-летний Сапар Исаков возглавлял правительство всего восемь месяцев. На этом посту он сменил действующего президента Сооронбая Жээнбекова, когда тот добровольно подал в отставку в связи с предстоящим участием в выборах президента.

На счету Исакова – успешно проведенные выборы президента, существенное улучшение экономических показателей страны.

Главный минус, который ему ставили в упрек депутаты, – это авария на столичной ТЭЦ в период 30-градусных морозов этой зимой, когда горожане на несколько дней остались без тепла.

Помимо этого при Исакове возбудили ряд громких уголовных дел. Например, против политиков и лидеров оппозиционных фракций Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева.

«Исаков – человек Атамбаева (Алмазбек Атамбаев – экс-президент КР. – Прим. Ц-1), так что это было вполне ожидаемым решением», – рассказал Ц-1 политолог Игорь Шестаков.

Главной задачей Исакова было проведение выборов президента. На этом его миссия закончилась, считает политолог.

Но отставка Исакова, по мнению Шестакова, – это прежде всего результат политических торгов, который негативно скажется на экономике. В первую очередь на инвестиционной привлекательности страны в глазах зарубежных партнеров.

Политолог Шерадил Бактыгулов считает, что принятое решение парламентариев нелогично.

«Это те же самые депутаты, которые дружно голосовали за то, чтобы Исаков стал премьером, – заявил он. – Не прошло и года, как они же голосуют против. Где логика? А ее нет».

Политолог также придерживается позиции, что отставка Исакова приведет к замедлению темпов экономического роста.

«Любая смена правительства всегда чревата приостановкой и так вялотекущих реформ страны, – подчеркнул Бактыгулов. – Больше всего отставка правительства – вотум недоверия – напоминает удовлетворение личных амбиций депутатов или каких-то обид. Видимо, он просто перешел кому-то дорогу».

Сапар Исаков был 29-м премьер-министром Кыргызстана, а также самым молодым из всех глав правительств. Он пользовался серьезной поддержкой социально активной части населения за смелую кадровую политику и удачные экономические решения.

Петиции в его поддержку в социальных сетях собирали десятки тысяч подписей.

В том, что Жээнбеков одобрит решение парламента об отставке, никто не сомневался.

Обсуждать нового премьера депутаты начали еще до указа президента. Наиболее вероятные кандидатуры на этот пост: бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов и руководитель Аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев.

Также обсуждается вопрос о пересмотре коалиции парламентского большинства.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Бишкеке