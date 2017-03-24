Президент Кыргызстана объявил войну «журналистам-клеветникам»

Алмазбек Атамбаев заявил сегодня, что не будет отзывать многомиллионные иски против ведущих независимых СМИ страны, так как время клеветников прошло.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в пятницу во время посещения сквера Революции в Бишкеке озвучил свою позицию по вопросу, который несколько недель будоражит журналистское и гражданское сообщество страны.

Он заявил, что намерен довести до конца дело в отношении ряда независимых изданий страны, по его словам, клеветавших на него.

«Надо остановить время клеветников. Журналистика должна быть честной и объективной», – заявил он, передает издание 24.kg.

Кто «клеветал»?

Сразу после празднования Навруза – дня весеннего равноденствия, отмечавшегося в Кыргызстане с 18-го по 21 марта, один из ведущих независимых сайтов страны Zanoza.kg получил уведомление суда об аресте его банковского счета.

Такое решение принял Ленинский районный суд города Бишкека, удовлетворив иск Генпрокуратуры Кыргызстана по защите чести и достоинства президента страны Алмазбека Атамбаева.

Такое же уведомление получил сайт кыргызской службы радио «Свободная Европа»/радио «Свобода» – «Азаттык».

Как оказалось, решение об аресте счетов ОФ «ПроМедиа» (Zanoza.kg) и учреждения «Азаттык медиа» (azattyk.org) в банках Кыргызстана суд принял еще 14 марта, но копию решений суда в редакции изданий почта доставила лишь 22 марта.

Иски на 44 миллиона сомов

В марте Генпрокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева подала сразу несколько исков по защите чести и достоинства президента против независимых СМИ, юристов и активистов страны.

Общая сумма исков уже составляет 44 млн сомов (около 638 тысяч долларов США).

Из этой суммы 20 млн сомов надзорный орган требует с «Азаттыка», 9 млн сомов – с «Zanoza.kg» и 3 млн сомов отдельно с журналиста «Занозы» Нарына Айып.

Кроме этого, иск на сумму 10 млн сомов подан в суд против двух адвокатов лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Сам Текебаев был задержан 26 февраля при возвращении в Бишкек из зарубежной командировки, он был взят у трапа самолета. Позже суд вынес постановление о его аресте сроком на два месяца, так как он обвиняется в коррупции и мошенничестве.

Иск на сумму один миллион сомов Генпрокуратура подала против ИА.24.kg и столько же – против директора ОФ «Институт общественного анализа» Риты Карасартовой.

Текебаев и данные против президента

Смысл и цель всех исков и обвинений – это политик Текебаев и гражданский активист Карасартова, которая предала огласке критические сведения о президенте, а журналисты их опубликовали.

В своих интервью Омурбек Текебаев рассказывал журналистам, что во время поездки на Кипр он собирал информацию о бизнесе президента Кыргызстана.

В другом случае юристы Текебаева заявляли, что их подзащитный раздобыл документ, согласно которому часть груза в самолете, рухнувшего ранним утром 16 января на спящий поселок у Бишкека Дача-Суу и унесшего жизни 38 человек, 34 из которых дети, принадлежал главе государства.

Ранее суд принял решение о блокировке непонравившихся Генпрокуратуре публикаций в двух изданиях, чтобы приостановить их дальнейшее распространение.

В тот же день, 15 марта, суд наложил арест на квартиру Нарына Айып. О решении суда наложить арест на банковские счета СМИ, принятого днем раньше, 14 марта, стало известно только теперь.

Медиафорум в защиту

Обеспокоенный многомиллионными исками против СМИ, Независимый союз журналистов Кыргызстана 16 марта в Бишкеке провел медиафорум с участием журналистов, гражданских активистов, правозащитников и представителей международных организаций.

Позже иск на сумму два миллиона сомов подала против ИА «24.kg» и активистки Риты Карасартовой президентская Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) – по одному миллиону сомов с каждого ответчика.

Выступая на форуме, медиаэксперт Азамат Тынаев отметил, что иски против указанных медиаресурсов так или иначе касаются всех СМИ страны и права журналистов на сбор и распространение информации.

«Пачки исков на многомиллионные суммы – это удел авторитарных стран», – уверен Тынаев.

«Угроза для СМИ – это потерять доверие читателя, и мы каждый день с этим боремся. Ложь и клевета не могут быть в нашей работе по определению… Завтра в такой ситуации может оказаться любой. Мы не должны бояться», – сказал Тынаев.

Доводы в защиту прессы

Адвокат «Института Медиа Полиси» Алтынай Исаева заявила, что согласно законодательству Кыргызстана, СМИ и журналисты, которые дословно передают публично сказанную информацию, не несут никакой ответственности.

Директор государственного информационного агентства «Кабар» Кубан Абдымен заявил, что журналисты должны обращать внимание на достоверность информации и информация должна подтверждаться не менее чем двумя источниками.

Однако, по мнению журналиста издания «Zanoza» Нарына Айыпа, власти сами вынуждают журналистов выходить за рамки объективности, злоупотребляя принципом журналистики о подтверждении информации двумя независимыми источниками.

«Если что-то случилось… нам нужно мнение правительства, а они просто молчат и не дают информацию днями, неделями, месяцами. Невозможно ничего добиться от властей, они этим пользуются и больше нагнетают обстановку. Журналистам приходится нарушать этот принцип…», – сказал Айып.

Власть на диалог не идет

Активистка Динара Ошрахунова предложила провести парламентские слушания с участием представителей СМИ, Генеральной прокуратуры, судов и других органов власти о ситуации с этими исками.

«Это очень важный вопрос, – считает активистка. – Мы не должны забывать, что придут президентские выборы и все политические партии и кандидаты нуждаются в СМИ. И сейчас все должны встать на защиту свободы слова…».

На встречу были приглашены спикер парламента, руководители аппарата президента и пресс-служб главы государства, правительства и Жогорку Кенеша, Генеральный прокурор, руководители ГКНБ и МВД. Но никто из руководителей государственных органов не пришел.

В четверг, 23 марта, гражданские активисты и оппозиционные политики собрались на «Форум свободы», состоявшийся в одном из фешенебельных отелей Бишкека.

Что именно задело Атамбаева?

Выступая там, известный в стране юрист и правозащитник Чолпон Джакупова, которая в прошлом году сдала депутатский мандат в знак протеста против принятия изменений в Конституцию страны, отметила, что иски против СМИ оформлены ненадлежащим образом.

«В случае распространения информации, порочащей честь президента, Генпрокуратура может обратиться в суд, если иные меры прокурорского реагирования не подействовали. Но Генпрокуратура этого не сделала», – отметила она.

«…Я хочу, чтобы он (Алмазбек Атамбаев. – Прим. ред.) сказал, какие слова нанесли ему душевную травму».