Президент Кыргызстана уходит. С чувством облегчения…

Алмазбек Атамбаев провел сегодня в Бишкеке последнюю пресс-конференцию в роли главы государства. Лучшие цитаты – в нашем материале.

О ситуации на кыргызско-казахстанской границе

Вот уже 40 дней на границе Кыргызстана и Казахстана стоит километровая очередь из фур.

Власти Казахстана связывали усиленный контроль на границе сначала с фитобиологическим контролем, а затем обвинили таможенные службы Кыргызстана в создании «серых схем» для контрабанды товаров из Китая.

Но многие наблюдатели уверены, что ужесточение ситуации на границе связано с критикой Атамбаева в адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его окружения, которых он обвинил в «разворовывании богатств» своей страны.

Резкость Атамбаева была связана с приемом, оказанным Назарбаевым во время президентской гонки в Кыргызстане одному из кандидатов – лидеру партии «Республика – Ата Журт» Омурбеку Бабанову.

– Нужно называть все своими именами. Нам объявили блокаду. Все грузы проходят, но другое дело, что водители по нескольку суток стоят. Мы выдаем им питание, открыли медпункт. Сегодня еще миллион сомов, думаю, выделю на питание.

— Зато мы преподали урок тем, кто хочет лезть в наши дела. Мы станем только сильнее, не скажу, что эта ситуация для нас вреднее. Я верю в Бога, и большего греха, чем перекрыть дорогу или ломать мост, нет.

— Я не жалею, что преподал урок: не суйся в наши дела! Ситуация наладится, она невыгодна и для Казахстана, который выставляет себя цивильным государством, членом ВТО… Мы видим, что все это пшик. Я надеялся, что мы вступили в ЕАЭС, и все будет хорошо. Наверное, переоценил. Я на встрече Путину говорил, что если нужен ЕАЭС, то ему нужно вмешаться!

– Ситуация с Астаной наладится, им это тоже важно. Я считаю, что поступил правильно, чтобы на выборах следующих неповадно было соваться со своим мнением. Было так, когда во время парламентских выборов сотрудник КНБ Казахстана ходил и раздавал деньги. Мы потом запретили ему въезд.

– Я разговаривал со своим другом Владимиром Путиным и объяснил, зачем нам это надо. Нам 2,5 тысячелетия. За шесть лет – две блокады. И эту мы переживем. Но надо, также как с энергетикой поступали, так мы и поступали. Это, как в айкидо. Если применят прием, то мы ответим.

– Я очень люблю Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Я даже советовал почитать его Албеку Ибраимову (мэр Бишкека. – Ред.) и даже предлагал переименовать парк в честь него.

— Назарбаев не отвечает мне, на меня нападают его денщики. Вот цитата про послушного денщика. Там было так: «Был послушный денщик, которого спросили, съест ли он ложку кала своего лейтенанта, если потребуется. Он согласился, отметив, что съест, если потребуется, но чтобы там не было волоса, ибо он слишком брезглив».

Про ЕАЭС

Во время президентства Атамбаева Кыргызстан стал полноценным членом ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Президент всегда называл это решение правильным и исторически выверенным.

– С Беларусью у нас хорошие отношения, есть посольства. С Арменией же нет общих границ. С Россией надо сохранить дружеские и партнерские отношения. Ну, пока возникают вопросы о будущем ЕАЭС.

Нас отрезали от союза, но надеюсь, что они одумаются. Мы станем сильнее, хоть и потеряем 0,3 процента ВВП, но и они теряют.

Кыргызстан же не собирается выходить из состава ЕАЭС. Мы не должны строить сотрудничество по принципу «Скотного двора» Оруэлла (Джордж Оруэлл).

Про будущего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова

Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября. По данным ЦИК, в них уже в первом туре, набрав почти 55% голосов, одержал победу бывший премьер-министр и представитель президентской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков.

Его главный оппонент – Омурбек Бабанов – получил почти 35% голосов.

– Жээнбеков – пахарь. Я ему не говорю о назначениях. Он сам всё про всех знает. 22 года рядом.

– Я не согласен с мнением, что Жээнбеков – спокойный. Он, когда злится, может выгнать со словами: «Чык эшикке!» («Уйти за дверь!») даже Обаму. Он даже снял своего брата с должности ректора, тот уже умер. Сооронбай – чистый человек.

– Я сказал Жээнбекову: «Ты помогай молодым ребятам, премьеру, спикеру и требуй, чтобы было честно и прозрачно. Родню не подпускай к власти и борись с коррупцией».

Про Омурбека Бабанова

В отношении Омурбека Бабанов в стране возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни.

Причиной послужила его речь в селе Он-Адыр, на юге страны, во время предвыборной гонки. Там он говорил о том, что сейчас граждане узбекской национальности живут плохо, и что эту ситуацию надо менять.

– Бабанов в Он-Адыре говорил. Никто его не заставлял. Идет к кыргызам в белом колпаке и говорит о стране, а в Он-Адыре все видели и слышали, что говорил.

– Он был перспективным. Если бы шел своей дорогой, ничего не готовя, то было бы по-другому. Исаев же сидит за это. Есть же документы. В тот день, когда Бабанов разбрасывал деньги, был задержан полковник спецслужб, желавший продать оружие.

Нам нужно такое? Или соскучились по таким дням? Он мог бы идти своей дорогой, а не получать благословение президента другой страны, вставать на колени перед ним, продаваясь казахским олигархам. Когда он выступил против своего народа, его Бог покарал. Ходил с Максимом Бакиевым, наверное, заразился его бактериями.

О парламенте

– Если парламент будет вставлять палки в колеса, то я вместе с народом уже смогу выходить на митинги с криками: «Парламент кетсин!» Я бы им посоветовал не препятствовать тому, что нужно народу.

– Я критикую парламент, потому что очень сильные были помехи в развитии страны с его стороны. Та же железная дорога – можно было взять кредит. Депутаты выступают и спрашивают, почему берем кредиты. Есть там неграмотные, недалекие.

– Хотел бы, чтобы они доработали. Однако пять лет для парламента многовато.

О ситуации в стране

– Мы потихонечку возвращаем ценности, в людях проснулось чувство гордости. Вот эти вот шесть лет – это годы восстановления того, что было потеряно, занимались сбором того, что потеряно, разбросано, восстановлением нитей с прошлым. Люди поверили в себя, в свою страну.

– Вот это для меня было главным. Нам шесть лет назад вообще предрекали распад. Мы добились мира и стабильности. Мы разбудили в людях самое хорошее. Мы должны вспомнить, что мы – древний народ.

О коррупции

– Коррупцию ни в одной стране не искоренить. Я никогда не смотрел – брат, родственник. Если хочешь разбогатеть, иди в бизнес. Не надо идти на госслужбу.

О своем уходе – и о личном

Атамбаев неоднократно заявлял, что держаться за власть не намерен и по окончании шестилетнего срока покинет пост главы государства. Еще раз подчеркнул и то, что занимать политические должности не собирается.

– Я чувствую облегчение. Столько работать приходилось, я ложился в двенадцать, вставал в 5 утра. Врачи сказали, что я здоров, но есть хроническая усталость. Теперь у меня есть возможность отоспаться. Были сложные времена, тяжелые – иногда даже на грани войны. Слава Богу, что мы прошли.

– Было много сложных решений. Опять же с Узбекистаном, когда был шантаж со стороны прежнего президента. Я мог так же на поклон поехать, как Бакиев и Акаев. Но независимость страны важнее. Если какой-нибудь политик продается, то он не потомок братьев Манаса.

– Первая леди рада моему уходу. Она получала капельницу, после того как распространили слухи, что в упавшем на Дача Суу самолете было золото Раисы Атамбаевой. Да я и сам радуюсь, что ухожу.

– Я надеюсь, что следующие президенты будут более дипломатичные и будут более дипломатично отвечать вам. Но нервы не железные, и если я был резок с вами, то я не только с вами резок. Я слишком эмоционально говорю.

– Прав или не прав, я все равно говорю искренне, извините. Одно из достижений – то, что у нас чиновники, от президента до чиновника, считаются с общественным мнением.

– Это вынуждает их подавать в отставку или принимать другие решения. Здесь вы, возможно, обидитесь, но в Евангелии Христос говорил, что надо очистить очи свои. Надо очистить от дерьма. Давайте не будем духовно слепыми. Быть слепым душевно – это настоящая инвалидность.

– Я просил бы вас поддержать президента страны, ведь полномочий у него меньше будет. Конституция новая вступит в силу 1 декабря. Лучше правительство молодое пинать. Не ищите вокруг только грязь и дерьмо.

– За шесть лет Кыргызстан станет совершенно другой страной, увидите, что я был прав. Если я не оправдал какие-то другие надежды, простите.

– У нас в крови кочевничество, и мы по крови – демократы. Я всегда привожу в пример игру ордо, где чертится круг – и надо выбить в центре хана. Поэтому надо спокойно уходить, создавая парламентскую форму правления. Так сказать, «степ бай степ».

О планах на будущее

– Я не собираюсь идти в парламент: очень устал. Думаю, что премьер и президент будут нуждаться в моей помощи и связях. У меня личные дружеские отношения с президентами, с некоторыми – братские.

– Я надеюсь сразу же уехать после инаугурации недели на две, хотя новый президент уговаривает помочь после инаугурации. СДПК предложила провести мне съезд 1 декабря, но я сказал, что в парламенте меня не будет.

– Хочу научиться играть на комузе. Наверное, не буду крутым комузистом. Мой отец умел играть и пытался учить меня, а мать, уставшая, приходила с работы и просила прекратить. Сейчас, даст Бог, научусь, купил еще и пианино.

Бонус для журналиста

Одним из самых ярких моментов на пресс-конференции стал поступок местного журналиста, который выпросил у президента его наручные часы.

Главный редактор кыргызоязычной газеты «Де-факто» рассказал, что ему накануне приснился сон, в котором президент на итоговой пресс-конференции подарил ему свои часы. Атамбаев снял с руки часы – и отдал журналисту.

– Хорошо, что тебе не приснилось, как я брюки и пиджак тебе отдаю, – пошутил глава государства.

Алмазбек Атамбаев передаст полномочия своему преемнику 24 ноября.

Церемония инаугурации пройдет в государственной резиденции «Ала-Арча» в доме приемов «Энесай».

Фоторепортаж с праздничного мероприятия – смотрите на нашем сайте.

Андрей Назаров, Бишкек