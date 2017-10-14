Пробки и заторы на границе Казахстана и Кыргызстана продолжаются

Водители и пешеходы из Кыргызстана томительно ждут на КПП «Кордай» возможности перехода на территорию Казахстана.

Вечером 13 октября на контрольно-пропускном пункте «Кордай» со стороны Бишкека и «Ак-Жол» – Алматинской области корреспондент Ц-1 наблюдал километровые очереди автомашин и сотни пешеходов.

На нейтральной зоне между Кыргызстаном и Казахстаном стояли как минимум 250–300 человек, некоторые из них говорили, что находятся в очереди уже три часа.

Еще медленнее идет пропуск автомашин. Водитель из Кыргызстана Бакытияр Касымов рассказал, что второй день не может выехать в Казахстан.

Он намеревался выехать еще 12 октября, но, прождав три часа, вернулся: проголодался. Вчерашний день также не гарантировал, что он скоро окажется в соседней стране, но отступать было некуда: его машина оказалась в середине пробки, и развернуться в узком коридоре просто невозможно.

Водители переговариваются между собой, делясь информацией, что казахстанские пограничники и таможенники тратят от получаса до часа на проверку каждой машины.

По поручению премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова на границе двух стран установлены три палатки для обслуживания людей в очереди. Также круглосуточно дежурят машины скорой медицинской помощи.

Аким (глава администрации) Аламединского района Бишкека Касымбек Жалилов говорит, что обстановка на границе спокойная.

Он рассказал, что в одной из палаток оказывают медпомощь, во второй – организовано питание, там же повара готовят еду, третья – для мам с маленькими детьми.

Жалилов отмечает, что люди, едущие из Казахстана в Кыргызстан, не испытывают на границе никаких трудностей, да и очередей в этом направлении нет.

Ситуация на границе двух стран ужесточилась после личного выпада президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева против лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Выступая 7 октября, Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в предвыборный процесс в его стране, где 15 октября состоятся выборы президента.

Кроме того, он заявил, что правительство Казахстана разворовывает богатства страны, и где точно нужен молодой президент, – так это в Астане.

Премьер-министр Кыргызстана Исаков сообщал на странице Facebook, что во время саммита глав государств СНГ в Сочи 10–11 октября переговорил с Назарбаевым о положении на границе, и последний якобы дал поручение решить вопрос.

Но 12 октября правительство Казахстана сделало заявление, что в Сочи имел место «подход» Исакова к Назарбаеву, а президент Казахстана не делал никаких поручений по поводу границы.