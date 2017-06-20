Рамадан в Оше: бесплатные автобусы и подарки от ГАИ

Если на юге Кыргызстана вас в этом месяце остановил сотрудник ГАИ – необязательно, что вы нарушили ПДД, возможно, он хочет поделиться подарком на ифтар.

В городе Оше в минувшие выходные прошла акция, организованная фондом «Ыйман ааламы», молодежными активистами и сотрудниками автодорожной инспекции.

Сотрудники ГАИ поднимали жезл, приказывая водителям остановиться, но уже скоро опешивший автолюбитель улыбался: как выяснялось, причина остановки – это подарок к ифтару во время священного месяца Рамадан.

Но если сотрудники автоинспекции раздавали подарки один день, то водители двух микроавтобусов, курсирующих по маршруту № 107, целый месяц возят пассажиров бесплатно.

«Всего на линии маршрута № 107 работает 60 микроавтобусов. Каждый день по две маршрутки работают бесплатно, – рассказывает инициатор акции бригадир маршрута Матраим Асанов. – Таким образом, за все время поста каждый водитель сможет выйти хотя бы один раз на бесплатную поездку».

По его словам, аварии на дорогах Кыргызстана превратились в острую проблему.

Поэтому он и его коллеги, проводя в священный для мусульман месяц Рамадан эту акцию, хотят получить благословение от людей на лучшее: безопасность на дороге для себя и своих пассажиров.

107-й маршрут имеет два направления: первое – от студенческого городка до аэропорта Оша, второе – до улицы Достук.

В обычные дни одна маршрутка делает четыре круга. Пассажиры платят по 10 сомов, ученики – 1 сом. Для пенсионеров льгот не предусмотрено.

Такая акция в Оше проводится ежегодно. Каждый год водители участвуют в благотворительных мероприятиях.

Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста – является одним из пяти столпов ислама.

В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря.

Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

В этом году Рамадан начался 27 мая и закончится 25 июня.

26 июня мусульмане будут праздновать завершение поста праздником Ураза-байрам.