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    Рамадан в Оше: бесплатные автобусы и подарки от ГАИ

    Если на юге Кыргызстана вас в этом месяце остановил сотрудник ГАИ – необязательно, что вы нарушили ПДД, возможно, он хочет поделиться подарком на ифтар.

    Ош празднует месяц Рамадан; фото: Ц-1
    Ош празднует месяц Рамадан; фото: Ц-1

    В городе Оше в минувшие выходные прошла акция, организованная фондом «Ыйман ааламы», молодежными активистами и сотрудниками автодорожной инспекции.

    Сотрудники ГАИ поднимали жезл, приказывая водителям остановиться, но уже скоро опешивший автолюбитель улыбался: как выяснялось, причина остановки – это подарок к ифтару во время священного месяца Рамадан.

    Но если сотрудники автоинспекции раздавали подарки один день, то водители двух микроавтобусов, курсирующих по маршруту № 107, целый месяц возят пассажиров бесплатно.

    Подарки автолюбителям в Рамадан в Оше; фото: Ц-1
    Подарки автолюбителям в Рамадан в Оше; фото: Ц-1

    «Всего на линии маршрута № 107 работает 60 микроавтобусов. Каждый день по две маршрутки работают бесплатно, – рассказывает инициатор акции бригадир маршрута Матраим Асанов. – Таким образом, за все время поста каждый водитель сможет выйти хотя бы один раз на бесплатную поездку».

    По его словам, аварии на дорогах Кыргызстана превратились в острую проблему.

    Поэтому он и его коллеги, проводя в священный для мусульман месяц Рамадан эту акцию, хотят получить благословение от людей на лучшее: безопасность на дороге для себя и своих пассажиров.

    Подарки в Рамадан; фото: Ц-1
    Подарки в Рамадан; фото: Ц-1

    107-й маршрут имеет два направления: первое – от студенческого городка до аэропорта Оша, второе – до улицы Достук.

    В обычные дни одна маршрутка делает четыре круга. Пассажиры платят по 10 сомов, ученики – 1 сом. Для пенсионеров льгот не предусмотрено.

    Такая акция в Оше проводится ежегодно. Каждый год водители участвуют в благотворительных мероприятиях.

    Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста – является одним из пяти столпов ислама.

    В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря.

    Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

    В этом году Рамадан начался 27 мая и закончится 25 июня.

    26 июня мусульмане будут праздновать завершение поста праздником Ураза-байрам.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии
    Теги: Кыргызстан Ош Рамадан Ураза байрам
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