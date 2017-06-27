Ряды кандидатов на пост президента Кыргызстана растут

В Кыргызстане шестой политик выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Им стал 44-летний лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

О том, что Бакыт Торобаев попытает свое счастье в президентской гонке 2017 года, предсказывал нынешний глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

В декабре 2016 года, давая итоговую пресс-конференцию в Бишкеке, Атамбаев назвал Торобаева и бывшего премьер-министра страны Омурбека Бабанова в числе возможных кандидатов на пост президента КР, они оба причисляются к новому поколению политиков КР.

Решение о выдвижении Торобаева было принято сегодня на съезде политобъединения в Бишкеке. Он стал шестым кандидатом, выдвинутым официально согласно процедурам.

Торобаев стал депутатом Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана в 2010 году в рядах партии «Республика» и занимал пост вице-спикера. До этого, с 2009-го по 2010 годы он занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.

А в 2015 году Торобаев пришел в парламент пришел уже со своей партией.

Ранее в Центральную избирательную комиссию Кыргызстана подали заявление о намерении баллотироваться на пост президента активист Назарбек Нышанов, арестованный по обвинению в коррупции и мошенничестве оппозиционный политик Омурбек Текебаев, экс-премьер-министр Темир Сариев, гражданская активистка Рита Карасартова и бизнесмен Арстанбек (Алай) Абдылдаев.

Лидер партии «Республика» Бабанов, считающийся одним из фаворитов гонки, может быть выдвинут на этой неделе.

Влиятельная президентская Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) готовит к выдвижению премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. И президенту Атамбаеву пришлось вновь утвердить это намерение.

Выступая перед журналистами, в ходе визита на прошлой неделе в Россию, он выразил свою уверенность, что на предстоящем съезде СДПК единогласно выдвинет именно кандидатуру Жээнбекова.

Тем самым он поставил точку в разговорах о возможности выдвижении Чыныбека Турсунбекова, нынешнего спикера парламента, который имеет больше ресурсов и поддержки среди электората.

«Будет ли это Чыныбек Акунович (Турсунбеков. – Ред.) или другой, в Кыргызстане сейчас демократия, кто хочет быть кандидатом, тот может выдвигаться. Но от социал-демократов будет один кандидат, это Жээнбеков…», – сказал Атамбаев, выступая перед журналистами в Москве.

Выборы на главную должность в Кыргызстане назначены на 15 октября. С 15 июля по 15 августа в стране проходит процедура выдвижения кандидатов. Выдвигать кандидатов имеют право политические партии, независимые группы граждан и сами кандидаты.