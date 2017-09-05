Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Бишкек

Сегодня в Кыргызстан с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, у трапа самолета его встретил кыргызский лидер Алмазбек Атамбаев.

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, который продлится 5–6 сентября, обещает быть не только насыщенным и продуктивным, но и позитивным.

О готовности к сотрудничеству и взаимной симпатии лидеров двух стран говорит уже тот факт, что Мирзиёева с супругой Зироатхон Хошимовой у трапа самолета встречал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

В ходе визита Мирзиёева, как сообщает Аппарат президента Кыргызстана, запланированы переговоры двух лидеров, а также встречи узбекского президента с премьер-министром КР Сапаром Исаковым и спикером Жогорку Кенеша (парламента) Чыныбаем Турсунбековым.

В рамках визита состоятся переговоры в узком кругу и расширенном формате, сообщила Айзада Субакожоева, заведующая отделом внешней политики Аппарата президента КР.

Приграничное сотрудничество

«Основной упор будет сделан на приграничное сотрудничество и реализацию совместных проектов. Итоговым документом станет принятие совместного заявления, в котором отразятся намерения сторон по развитию сотрудничества», – сказала она далее.

По данным узбекской стороны, по итогам переговоров в Бишкеке планируется подписать совместное заявление глав государств, договор об узбекско-кыргызской государственной границе, целый ряд других двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в различных областях.

Визит президента Узбекистана дает надежды гражданам двух стран на налаживание отношений между странами и решение многих проблем, которые существовали на протяжении 26 лет их независимого существования.

Главной проблемой граждан были приграничные конфликты, из-за которых люди не имели возможности свободно передвигаться, могли быть убитыми пограничниками, не видели своих родных в соседних странах.

Депутаты Жогорку Кенеша готовят к подписанию договор об узбекско-кыргызской государственной границе. Сегодня они в срочном порядке рассмотрели вопросы делимитации и демаркации границы между странами, стараясь успеть к прибытию президента Узбекистана.