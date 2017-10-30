Ситуация на кыргызско-казахстанской границе далека от разрешения

Сотни грузовых фур растянулись в 12-километровой очереди на КПП «Ак-Тилек» со стороны Кыргызстана, водители ждут сутками, чтобы пересечь границу Казахстана.

В принципе, граница между Кыргызстаном и Казахстаном не закрыта. Но пропускная способность пограничных и таможенных служб Казахстана снизилась в сто раз, говорят дальнобойщики, находящиеся в очереди на кыргызстанской стороне.

По словам одного из них, если раньше на пересечение границы уходило примерно полтора часа, то с 10 октября ситуация резко изменилась, и теперь приходится ждать от пяти до шести суток.

38-летний водитель Данияр Ахмедов возит сухофрукты из Кыргызстана в Россию, он отмечает, что многие его коллеги, занимавшиеся доставкой свежих фруктов и овощей, отказались от поездок: их товар не выдерживает ожидания.

Водитель, представившийся Элдик, возмущается, что чиновники усложняют жизнь людей, и ругается на всевозможные союзы, создающиеся государствами, но от которых простому человеку нет никакой пользы.

«Зачем Кыргызстан вступил в ЕАЭС? (Евразийский экономический союз. – Прим. Ц-1), – спрашивает Элдик. – Раньше было лучше: в очереди ждали максимум сутки, я сейчас жду уже пять суток – это беспредел».

По словам старшего дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) Кыялбека Календерова, вечером 29 октября в очереди стояло 430 фур. И в сутки казахстанская сторона пропускает примерно 100 грузовых машин.

Власти Кыргызстана пытаются облегчить положение водителей. На ККП установлены палатки медицинской помощи.

Президент страны Алмазбек Атамбаев приказал выделить 1 млн сомов (14 500 долларов США) для организации питания водителей. Дальнобойщиков кормят три раза в день, легковая машина МСЧ раздает им пакеты с едой.

Сочувствие и помощь водители получают и от местных жителей, которые тоже приносят им еду, что очень трогает дальнобойщиков.

Тем не менее, по словам некоторых водителей, ожидание на границе бьет по карману: они теряют заказы, срывают сроки поставки, несут непредвиденные расходы.

Министерство экономики Кыргызстана подсчитывает убытки, которые несут грузоперевозчики и предприниматели страны из-за ситуации на границе.

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков на пресс-конференции в Бишкеке 27 октября сообщил, что власти рассматривают возможность продажи грузов на внутреннем рынке.

«Мы не можем их заставлять переориентировать грузы на внутренний рынок, но готовы приложить все усилия, чтобы обеспечить поддержку в реализации товаров», – сказал министр.

Угроза транзитному имиджу

По словам Азамата Акенеева, эксперта Совета по развитию бизнеса при правительства Кыргызстана, тщательная проверка автомобилей и фур на казахстанской границе, затягивающаяся на несколько суток, может иметь серьезные последствия для его страны.

«На поверхности – ущерб наших производителей, особенно производителей скоропортящихся сельхозпродуктов, у них портится товар, но еще более опасно, что контрагенты могут поменять поставщиков», – говорит эксперт.

Эксперт отмечает, что транспортные компании могут поменять маршрут по привозу товаров. От этого пострадает только Кыргызстан.

Есть и обратная проблема. Многие поставщики перестают завозить товар в Кыргызстан, опасаясь, что затем их фуры не смогут выехать обратно. И на складах Кыргызстана может закончиться импортный товар, который ранее завозили из России или Казахстана.

Акенеев говорит и о том, что Кыргызстан строил свой имидж как транзитной страны: через него проходили грузы из Китая в другие государства Центральной Азии и Россию, но если проблема на границе затянется, то многие транспортные компании начнут рассматривать кыргызский маршрут как рискованный и ненадежный.

Тирада Атамбаева

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана обострилась после выступления кыргызского президента Алмазбека Атамбаева 7 октября, когда он позволил себе ряд резких выпадов лично против казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.

В преддверии президентских выборов, состоявшихся в Кыргызстане 15 октября, Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в предвыборный процесс в его стране.

Очевидно, что его задел прием, оказанный Назарбаевым в сентябре в Алматы оппозиционному кандидату в президенты Омурбеку Бабанову.

Кроме того, Атамбаев заявил, что правительство Казахстана разворовывает богатства страны, и где точно нужен молодой президент, – так это в Астане.

В день выборов президент Кыргызстана продолжил нападки на казахстанского коллегу. Никто не сомневается, что, говоря о свинье – персонаже из повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», которая считала, что она «равнее» других, Атамбаев имел в виду Назарбаева.

Да, «скотный двор», по словам Атамбаева, ему напоминает ЕАЭС.

При этом выпады президента Кыргызстана на соседнюю страну не прекращаются. 27 октября он предложил всем недовольным оппозиционерам в его стране перебираться в Казахстан: там, мол, земли много, всем хватит.