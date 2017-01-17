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    Скорбим о погибших при крушении самолета под Бишкеком

    В Кыргызстане сегодня – траур. Страна оплакивает жертв авиакатастрофы турецкого лайнера – погибли целые семьи с маленькими детьми.

    Обломки самолета, упавшего на жилые дома в Дача-Суу; фото: Табылды Кадырбеков, Спутник
    Обломки самолета, упавшего на жилые дома в Дача-Суу; фото: Табылды Кадырбеков, Спутник

    Страшная трагедия коснулась более сотни кыргызских семей: 34 из 38 жертв вчерашнего падения турецкого авиалайнера возле аэропорта «Манас» были жителями поселка Дача-Суу. 16 человек пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенных домов.

    На список невозможно смотреть без слез: люди погибли целыми семьями, почти половина из списка – дети, самой младшей было всего четыре месяца.

    Неродившуюся дочку похоронили отдельно

    В семье Рахмановых – четыре жертвы: 4-летний Иса и 5-летний Али Камиловы, их мама – 24-летняя Венера Дуйшеева, об этом сообщает Turmush.kg. Неродившуюся семимесячную дочку решили похоронить отдельно, назвав Аяной. Муж Венеры Сагынбек Рахманов – в тяжелом состоянии, у него обожжено 45% тела.

    Семья Рахмановых; фото: Turmush.kg
    Семья Рахмановых; фото: Turmush.kg

    Папа, мама, двое детей…

    33-летние Азамат Дербишалиев и Наргиз Жумакунова погибли вместе с детьми – пятилетним Актаном и четырехмесячной Раяной. Семью похоронят в селе Манас. Выжил только старший сын-третьеклассник, ушедший утром в школу.

    Кундуз Чомуева; фото: Zanoza
    Кундуз Чомуева; фото: Zanoza

    Кундуз и Санжарбек ждали четвертого ребенка

    Супруги Кундуз Чомуева и Санжарбек Осмонов ждали четвертого ребенка – они тоже погибли всей семьей в своем доме. Zanoza.kz пишет, что в момент катастрофы все спали. Муж Кундуз обычно уезжал на работу рано утром, но в этот день был дома.

    Сыновья погибли, дочь и племянница спасены

    Нурлан и Венера потеряли троих сыновей. Венера ушла на работу рано утром, в доме остался муж с четырьмя детьми и племянницей. Ему удалось спасти девочек – 6-летнюю дочь и племянницу. В живых не осталось двоих мальчиков трех и четырех лет и их двадцатилетнего брата.

    15965382_2169519143273944_8140063543359075698_nПлемянники погибли, брат в больнице

    Пользователь Facebook Кубат Куштарбеков опубликовал на своей странице фото родного брата с племянниками, сделанное за неделю до трагедии.

    Двое детей на снимке — погибли. Эрзату 15 января исполнилось шесть лет, Жылдыз было полтора. Не стало и их старшего брата Амана, ему было тоже 15.

    15-летний Байнур Куштарбеков — в тяжелом состоянии, автор поста просит о помощи для его лечения.

    Родители хоронят двух дочерей

    Под завалами оказались две сестры Белековых – родители хоронят 13-летнюю Мадину и 6-летнюю Адинай.

    Айжамал Озорбаева собиралась замуж

    В семье Орозбаевых погибли мать, двое детей и родственников, которые у них гостили. По данным Turmush.kg, 27-летняя Айжамал Орозбаева в скором времени собиралась замуж.

    Спасся только сын

    7-летний Жакшылык Шералиев – единственный выживший в своей семье. Его сестренке Сабине было чуть меньше пяти, Айдай – полтора года. Родителей тоже не стало. Жакшылыка спасло то, что он спал у стены, говорится в статье на сайте Zanoza.kg.

    Семья ждала пополнения

    Наргизе Кожаналиевой было 28 лет, месяц назад она вышла в декретный отпуск – была на восьмом месяце беременности, сообщает 24.kg. У нее остались муж и пятилетняя дочь.

    boing-nargiza

    Список погибших в авиакатастрофе «Боинга-747» под Бишкеком

    Фамилия, имя, отчество Год и дата рождения
    1 Белекова Адинай Руслановна 2010
    2 Белекова Мадина Руслановна 2003
    3 Осмонов Санжарбек Абдыманапович 24.12.1981
    4 Чомуева Кундуз Тагайбековна (беременная) 26.08.1985
    5 Осмонов Айболот Санжарбекович 22.06.2006
    6 Осмонов Анарбек Санжарбекович 22.02.2014
    7 Санжар кызы Аяна 20.03.2007
    8 Ибрагим Даранджи (пилот) 1958
    9 Хазим Ондуна (второй пилот) 1958
    10 Исхон Кожа (специалист по грузам) 1964
    11 Мелих Ослан (специалист по грузам)  нет информации
    12 Орозбаева Бунаркан 05.09.1959
    13 Орозбаева Айжамал Максатбековна 19.11.1989
    14 Келишова Айнуса 12.02.1976
    15 Шайырбек уулу Айбол 03.06.2006
    16 Максатов Тимур Зарлыкбекович 14.10.2005
    17 Карыпбаев Эрзат Нурланович 15.01.2011
    18 Карыпбаева Жылдыз Нурлановна 15.07.2015
    19 Курманбеков Аман Кубанычбекович 05.03.1997
    20 Шерали уулу Уларбек 07.07.1990
    21 Жумаалы кызы Акмарал 16.10.1991
    22 Шералиева Сабина Уларбековна 11.03.2012
    23 Шералиева Айдай Уларбековна 16.08.2015
    24 Шаршенбеков Руслан Нурланович 30.06.2011
    25 Исакова Гулжан Муратбековна 30.06.1980
    26 Батыров Суйун Жапарович 17.12.1966
    27 Солтокенов Анарбек Садыбакасович 28.08.1960
    28 Солтокенова Фарида Алмазбековна 23.01.1969
    29 Солтокенов Айбек Анарбекович 11.08.1988
    30 Солтокенова Мариям Анарбековна 06.05.2009
    31 Кожоналиева Наргиза Эсенкуловна (беременная) 24.09.1988
    32 Дуйшеева Венера Рахманкуловна 10.12.1993
    33 Камилов Иса Сагынович 07.01.2013
    34 Камилов Али Сагынович 05.09.2011
    35 Дербишалиев Азамат Абакирович 17.08.1983
    36 Джумакунова Наргиза Болотбековна 07.08.1984
    37 Абакиров Актан Азаматович 30.07.2011
    38 Абакирова Раяна Азаматовна 19.09.2016

     

    Редакция Ц-1 выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших.

    Сочувствуем вашему горю и скорбим вместе с вами.

    Источник:Ц-1
    Теги: Дача-Суу крушение Кыргызстан самолет список жертв
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