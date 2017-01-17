Скорбим о погибших при крушении самолета под Бишкеком

В Кыргызстане сегодня – траур. Страна оплакивает жертв авиакатастрофы турецкого лайнера – погибли целые семьи с маленькими детьми.
Страшная трагедия коснулась более сотни кыргызских семей: 34 из 38 жертв вчерашнего падения турецкого авиалайнера возле аэропорта «Манас» были жителями поселка Дача-Суу. 16 человек пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенных домов.
На список невозможно смотреть без слез: люди погибли целыми семьями, почти половина из списка – дети, самой младшей было всего четыре месяца.
Неродившуюся дочку похоронили отдельно
В семье Рахмановых – четыре жертвы: 4-летний Иса и 5-летний Али Камиловы, их мама – 24-летняя Венера Дуйшеева, об этом сообщает Turmush.kg. Неродившуюся семимесячную дочку решили похоронить отдельно, назвав Аяной. Муж Венеры Сагынбек Рахманов – в тяжелом состоянии, у него обожжено 45% тела.
Папа, мама, двое детей…
33-летние Азамат Дербишалиев и Наргиз Жумакунова погибли вместе с детьми – пятилетним Актаном и четырехмесячной Раяной. Семью похоронят в селе Манас. Выжил только старший сын-третьеклассник, ушедший утром в школу.
Кундуз и Санжарбек ждали четвертого ребенка
Супруги Кундуз Чомуева и Санжарбек Осмонов ждали четвертого ребенка – они тоже погибли всей семьей в своем доме. Zanoza.kz пишет, что в момент катастрофы все спали. Муж Кундуз обычно уезжал на работу рано утром, но в этот день был дома.
Сыновья погибли, дочь и племянница спасены
Нурлан и Венера потеряли троих сыновей. Венера ушла на работу рано утром, в доме остался муж с четырьмя детьми и племянницей. Ему удалось спасти девочек – 6-летнюю дочь и племянницу. В живых не осталось двоих мальчиков трех и четырех лет и их двадцатилетнего брата.
Племянники погибли, брат в больнице
Пользователь Facebook Кубат Куштарбеков опубликовал на своей странице фото родного брата с племянниками, сделанное за неделю до трагедии.
Двое детей на снимке — погибли. Эрзату 15 января исполнилось шесть лет, Жылдыз было полтора. Не стало и их старшего брата Амана, ему было тоже 15.
15-летний Байнур Куштарбеков — в тяжелом состоянии, автор поста просит о помощи для его лечения.
Родители хоронят двух дочерей
Под завалами оказались две сестры Белековых – родители хоронят 13-летнюю Мадину и 6-летнюю Адинай.
Айжамал Озорбаева собиралась замуж
В семье Орозбаевых погибли мать, двое детей и родственников, которые у них гостили. По данным Turmush.kg, 27-летняя Айжамал Орозбаева в скором времени собиралась замуж.
Спасся только сын
7-летний Жакшылык Шералиев – единственный выживший в своей семье. Его сестренке Сабине было чуть меньше пяти, Айдай – полтора года. Родителей тоже не стало. Жакшылыка спасло то, что он спал у стены, говорится в статье на сайте Zanoza.kg.
Семья ждала пополнения
Наргизе Кожаналиевой было 28 лет, месяц назад она вышла в декретный отпуск – была на восьмом месяце беременности, сообщает 24.kg. У нее остались муж и пятилетняя дочь.
Список погибших в авиакатастрофе «Боинга-747» под Бишкеком
|Фамилия, имя, отчество
|Год и дата рождения
|1
|Белекова Адинай Руслановна
|2010
|2
|Белекова Мадина Руслановна
|2003
|3
|Осмонов Санжарбек Абдыманапович
|24.12.1981
|4
|Чомуева Кундуз Тагайбековна (беременная)
|26.08.1985
|5
|Осмонов Айболот Санжарбекович
|22.06.2006
|6
|Осмонов Анарбек Санжарбекович
|22.02.2014
|7
|Санжар кызы Аяна
|20.03.2007
|8
|Ибрагим Даранджи (пилот)
|1958
|9
|Хазим Ондуна (второй пилот)
|1958
|10
|Исхон Кожа (специалист по грузам)
|1964
|11
|Мелих Ослан (специалист по грузам)
|нет информации
|12
|Орозбаева Бунаркан
|05.09.1959
|13
|Орозбаева Айжамал Максатбековна
|19.11.1989
|14
|Келишова Айнуса
|12.02.1976
|15
|Шайырбек уулу Айбол
|03.06.2006
|16
|Максатов Тимур Зарлыкбекович
|14.10.2005
|17
|Карыпбаев Эрзат Нурланович
|15.01.2011
|18
|Карыпбаева Жылдыз Нурлановна
|15.07.2015
|19
|Курманбеков Аман Кубанычбекович
|05.03.1997
|20
|Шерали уулу Уларбек
|07.07.1990
|21
|Жумаалы кызы Акмарал
|16.10.1991
|22
|Шералиева Сабина Уларбековна
|11.03.2012
|23
|Шералиева Айдай Уларбековна
|16.08.2015
|24
|Шаршенбеков Руслан Нурланович
|30.06.2011
|25
|Исакова Гулжан Муратбековна
|30.06.1980
|26
|Батыров Суйун Жапарович
|17.12.1966
|27
|Солтокенов Анарбек Садыбакасович
|28.08.1960
|28
|Солтокенова Фарида Алмазбековна
|23.01.1969
|29
|Солтокенов Айбек Анарбекович
|11.08.1988
|30
|Солтокенова Мариям Анарбековна
|06.05.2009
|31
|Кожоналиева Наргиза Эсенкуловна (беременная)
|24.09.1988
|32
|Дуйшеева Венера Рахманкуловна
|10.12.1993
|33
|Камилов Иса Сагынович
|07.01.2013
|34
|Камилов Али Сагынович
|05.09.2011
|35
|Дербишалиев Азамат Абакирович
|17.08.1983
|36
|Джумакунова Наргиза Болотбековна
|07.08.1984
|37
|Абакиров Актан Азаматович
|30.07.2011
|38
|Абакирова Раяна Азаматовна
|19.09.2016
Редакция Ц-1 выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших.
Сочувствуем вашему горю и скорбим вместе с вами.