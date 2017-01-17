Скорбим о погибших при крушении самолета под Бишкеком

В Кыргызстане сегодня – траур. Страна оплакивает жертв авиакатастрофы турецкого лайнера – погибли целые семьи с маленькими детьми.

Страшная трагедия коснулась более сотни кыргызских семей: 34 из 38 жертв вчерашнего падения турецкого авиалайнера возле аэропорта «Манас» были жителями поселка Дача-Суу. 16 человек пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенных домов.

На список невозможно смотреть без слез: люди погибли целыми семьями, почти половина из списка – дети, самой младшей было всего четыре месяца.

Неродившуюся дочку похоронили отдельно

В семье Рахмановых – четыре жертвы: 4-летний Иса и 5-летний Али Камиловы, их мама – 24-летняя Венера Дуйшеева, об этом сообщает Turmush.kg. Неродившуюся семимесячную дочку решили похоронить отдельно, назвав Аяной. Муж Венеры Сагынбек Рахманов – в тяжелом состоянии, у него обожжено 45% тела.

Папа, мама, двое детей…

33-летние Азамат Дербишалиев и Наргиз Жумакунова погибли вместе с детьми – пятилетним Актаном и четырехмесячной Раяной. Семью похоронят в селе Манас. Выжил только старший сын-третьеклассник, ушедший утром в школу.

Кундуз и Санжарбек ждали четвертого ребенка

Супруги Кундуз Чомуева и Санжарбек Осмонов ждали четвертого ребенка – они тоже погибли всей семьей в своем доме. Zanoza.kz пишет, что в момент катастрофы все спали. Муж Кундуз обычно уезжал на работу рано утром, но в этот день был дома.

Сыновья погибли, дочь и племянница спасены

Нурлан и Венера потеряли троих сыновей. Венера ушла на работу рано утром, в доме остался муж с четырьмя детьми и племянницей. Ему удалось спасти девочек – 6-летнюю дочь и племянницу. В живых не осталось двоих мальчиков трех и четырех лет и их двадцатилетнего брата.

Племянники погибли, брат в больнице

Пользователь Facebook Кубат Куштарбеков опубликовал на своей странице фото родного брата с племянниками, сделанное за неделю до трагедии.

Двое детей на снимке — погибли. Эрзату 15 января исполнилось шесть лет, Жылдыз было полтора. Не стало и их старшего брата Амана, ему было тоже 15.

15-летний Байнур Куштарбеков — в тяжелом состоянии, автор поста просит о помощи для его лечения.

Родители хоронят двух дочерей

Под завалами оказались две сестры Белековых – родители хоронят 13-летнюю Мадину и 6-летнюю Адинай.

Айжамал Озорбаева собиралась замуж

В семье Орозбаевых погибли мать, двое детей и родственников, которые у них гостили. По данным Turmush.kg, 27-летняя Айжамал Орозбаева в скором времени собиралась замуж.

Спасся только сын

7-летний Жакшылык Шералиев – единственный выживший в своей семье. Его сестренке Сабине было чуть меньше пяти, Айдай – полтора года. Родителей тоже не стало. Жакшылыка спасло то, что он спал у стены, говорится в статье на сайте Zanoza.kg.

Семья ждала пополнения

Наргизе Кожаналиевой было 28 лет, месяц назад она вышла в декретный отпуск – была на восьмом месяце беременности, сообщает 24.kg. У нее остались муж и пятилетняя дочь.

Список погибших в авиакатастрофе «Боинга-747» под Бишкеком

Фамилия, имя, отчество Год и дата рождения 1 Белекова Адинай Руслановна 2010 2 Белекова Мадина Руслановна 2003 3 Осмонов Санжарбек Абдыманапович 24.12.1981 4 Чомуева Кундуз Тагайбековна (беременная) 26.08.1985 5 Осмонов Айболот Санжарбекович 22.06.2006 6 Осмонов Анарбек Санжарбекович 22.02.2014 7 Санжар кызы Аяна 20.03.2007 8 Ибрагим Даранджи (пилот) 1958 9 Хазим Ондуна (второй пилот) 1958 10 Исхон Кожа (специалист по грузам) 1964 11 Мелих Ослан (специалист по грузам) нет информации 12 Орозбаева Бунаркан 05.09.1959 13 Орозбаева Айжамал Максатбековна 19.11.1989 14 Келишова Айнуса 12.02.1976 15 Шайырбек уулу Айбол 03.06.2006 16 Максатов Тимур Зарлыкбекович 14.10.2005 17 Карыпбаев Эрзат Нурланович 15.01.2011 18 Карыпбаева Жылдыз Нурлановна 15.07.2015 19 Курманбеков Аман Кубанычбекович 05.03.1997 20 Шерали уулу Уларбек 07.07.1990 21 Жумаалы кызы Акмарал 16.10.1991 22 Шералиева Сабина Уларбековна 11.03.2012 23 Шералиева Айдай Уларбековна 16.08.2015 24 Шаршенбеков Руслан Нурланович 30.06.2011 25 Исакова Гулжан Муратбековна 30.06.1980 26 Батыров Суйун Жапарович 17.12.1966 27 Солтокенов Анарбек Садыбакасович 28.08.1960 28 Солтокенова Фарида Алмазбековна 23.01.1969 29 Солтокенов Айбек Анарбекович 11.08.1988 30 Солтокенова Мариям Анарбековна 06.05.2009 31 Кожоналиева Наргиза Эсенкуловна (беременная) 24.09.1988 32 Дуйшеева Венера Рахманкуловна 10.12.1993 33 Камилов Иса Сагынович 07.01.2013 34 Камилов Али Сагынович 05.09.2011 35 Дербишалиев Азамат Абакирович 17.08.1983 36 Джумакунова Наргиза Болотбековна 07.08.1984 37 Абакиров Актан Азаматович 30.07.2011 38 Абакирова Раяна Азаматовна 19.09.2016

Редакция Ц-1 выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших.

Сочувствуем вашему горю и скорбим вместе с вами.