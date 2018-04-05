Сооронбай Жээнбеков против коррупции среди силовиков КР

Президент Кыргызстана провел разговор с руководителем ГКНБ о коррупции среди госслужащих, которых велено не щадить, в том числе среди силовиков.

Сооронбай Жээнбеков 4 апреля встретился с председателем Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Абдилем Сегизбаевым и главой Антикоррупционной службы Сагынбеком Исмаиловым.

Основной темой разговора чекистов с главой государства стала коррупция.

На Совете безопасности страны, который заседал 8 февраля, президент поручил всем руководителям правоохранительных, надзорных и судебных органов избавиться от коррупционеров в своих рядах.

Если они не справятся с этой задачей, Жээнбеков обещал снять их с должностей.

«Положительная динамика…»

На вчерашней встрече президент потребовал отчета о выполнении решений Совбеза.

«Каждый чиновник, причастный к каким-либо коррупционным преступлениям, должен в обязательном порядке быть привлечен к уголовной ответственности. Невзирая на его предыдущие достижения и заслуги», – сказал Жээнбеков.

Между тем президент отметил, что анализ результатов деятельности Антикоррупционной службы ГКНБ по итогам первого квартала 2018 года показывает определенную положительную динамику по линии противодействия коррупции.

Тем не менее борьбу нужно продолжать и работать в этом направлении усерднее, заявил он.

А именно: принимать жесткие меры по искоренению коррупционных проявлений в государственных структурах, в том числе и в судебных, надзорных и правоохранительных органах, а также работать в тесном взаимодействии с населением.

«Работа Антикоррупционной службы ГКНБ находится под пристальным вниманием всего общества», – отметил Жээнбеков.

Ранее, 3 апреля, глава государства принял министра внутренних дел станы Улана Исраилова. От него тоже потребовал отчета по борьбе с коррупцией.

На этой встрече он также отметил положительную динамику в данном вопросе.

«Но для достижения конкретно поставленных целей надо еще много работать», – отметил Сооронбай Жээнбеков, подчеркнув, что работа милиции должна основываться только на законе.

Недовольство Атамбаева

Критика силовых структур президентом Жээнбековым очень не понравилась его предшественнику – Алмазбеку Атамбаеву, который ранее неоднократно называл Жээнбекова своим хорошим другом и поддерживал во время президентских выборов.

31 марта на съезде Социал-Демократической партии Кыргызстана Атамбаев заявил, что силовой блок при его правлении очень активно боролся с коррупцией и не заслужил критики.

И даже предположил, что ту речь Жээнбекову «подсунули» сотрудники Аппарата президента.

«Когда говорится, что при Атамбаеве три последних года власти не занимались борьбой с коррупцией… Даже сегодняшние громкие коррупционные дела были начаты Атамбаевым», – заявил экс-президент.

Жээнбеков на слова Атамбаева никак не отреагировал. И реагировать не собирается, сообщила журналистам его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

«Пресс-конференция экс-президента была достаточно эмоциональной, – заявила она. – Он удовлетворил любопытство общественности и журналистов. Считаем неуместным комментировать или реагировать на эмоциональные высказывания экс-президента. Алмазбек Шаршенович знает позицию президента по всем озвученным им вопросам», – сказала Стамалиева.

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке