Совершить паломничество в Мекку: история жителя Оша

32-летний Хасан Назиров из Оша – обычный телемастер, но потрудился и на стройках в России, чтобы заработать денег на хадж для матери и себя.

Мусульмане всего мира в эти дни устремляются в Мекку для совершения хаджа.

Саудовская Аравия в этом году выделила Кыргызстану 4585 квот для паломничества, большая часть которых предназначена для Ошской области – 1798. В хадж из Бишкека отправятся 278 человек, а вот из Нарынской области меньше всего – 26.

В понедельник из Оша (юг Кыргызстана) в направлении Джидды вылетела последняя группа паломников из КР, среди которых был и ошский телемастер Хасан Назиров.

До отлета он рассказал Ц-1, что совершить хадж было мечтой его жизни, но останавливал финансовый вопрос: будучи старшим сыном в семье, он должен был помочь встать на ноги младшим, все сбережения тратил то на свадьбы, то на другие семейные мероприятия.

Чтобы сберечь деньги именно на паломничество, Хасан купил машину, и она стала его «несгораемым сейфом».

«Я сказал маме, что теперь мы можем поехать в хадж: я купил машину», – рассказывает Хасан.

В этом году муфтият Кыргызстана назначил цену поездки в Мекку в размере 2760 долларов. В прошлом году это было дешевле на 160 долларов.

Хасан продал машину, но денег все равно не хватало, тогда на короткий период он поехал в Россию, чтобы заработать немного денег. В это время, по его словам, его матери позвонили из казыята (духовное управление) Оша и сообщили, что они могут внести деньги для совершения хаджа.

«Слава Аллаху, наша мечта сбылась. Я был очень рад, когда услышал эту новость», – говорит Хасан.

Хадж совершается во время празднования Курбан-байрама (или Ид аль-Адха), который отмечается на семидесятый день после праздника Ураза-байрам, то есть на десятый день исламского месяца зуль-хиджа. Курбан-байрам в 2017 году выпадает на пятницу – 1 сентября.

Паломники, которые рано вылетели в Медину, уже начали свое путешествие в городе, посетив мечети Киблатайн, Куба, гору Ухут и другие священные места.

Каждый год миллионы мусульман со всего мира направляются в Мекку для выполнения одного из пяти столпов ислама – совершения хаджа.