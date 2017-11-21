Спасти ледники Кыргызстана может только президент. Спасет ли?

Общественные активисты Кыргызстана собирают подписи под петицией к президенту с требованием запретить золотодобычу на «Кумторе», угрожающую ледникам страны.

Под петицией на имя президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева стоят подписи уже более двух тысяч человек, говорит Ц-1 известная правозащитница и один из кандидатов в президенты страны Рита Карасартова.

«Это наша последняя надежда», – говорит она об обращении к президенту.

Атамбаев может отклонить законопроект, принятый 31 октября парламентом страны «О внесении изменений в Водный кодекс Кыргызской Республики», который позволяет добычу золота на горе Кумтор, а значит, санкционирует неминуемое разрушение двух ледников: Лысый и Давыдова.

Накануне он дал последнюю пресс-конференцию в должности главы государства и коснулся вопроса о ледниках.

По словам Атамбаева, в течение нескольких дней решение по законопроекту будет принято, а в данный момент он находится на стадии изучения. Речь идет, подчеркнул президент, о двух ледниках, а их общее количество в Кыргызстане – 6771.

Месторождение «Кумтор», расположенное в Иссык-Кульской области Кыргызстана, является третьим по запасам золота и самым высокогорным в мире. Его разработку ведет канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc., которая совместно с Кыргызстаном создала ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани».

Без отмены запрета на разрушение ледников, по словам политиков в Кыргызстане, деятельность «Кумтора» может быть приостановлена.

Около ста человек 8 ноября устроили пикет в центре Бишкека в защиту ледников. После него представители правительства КР пригласили гражданских активистов на заседание «круглого стола».

Во время обсуждения вице-премьер-министр КР Дуйшонбек Зилалиев предложил активистам вместе поехать на гору Кумтор и оценить состояние ледников Давыдов и Лысый, говоря о том, что от их ледяной массы и так уже ничего не осталось, – 20–30%.

Позже, 15 ноября, активисты вместе с правительством и депутатами Жогорку Кенеша поехали на «Кумтор». Но там столкнулись с противостоянием работников компании, которые заявили, что проведут митинг и потребуют роспуска парламента, если их предприятию не дадут возможности продолжать работу.

Ситуация сложная. Решит ли ее уходящий президент Алмазбек Атамбаев?..