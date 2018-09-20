Спикером горсовета Бишкека стал 29-летний бизнесмен

20 сентября Бишкекский городской совет избрал новым спикером 29-летнего бизнесмена Жаныбека Абирова. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, сообщает корреспондент Ц-1.

Первым шагом Абирова в новой должности стал отказ от зарплаты. Об этом он сообщил журналистам, заявив, что намерен работать на общественных началах, а все деньги будет переводить на благотворительность.

В свои 29 лет Абиров – преуспевающий бизнесмен. У него несколько компаний, в основном предоставляющих образовательные услуги, а также два общественных фонда.

За спиной молодого спикера – два высших образования: юридическое и управленческое.

Бишкекский городской совет является главным органом управления столицы. Именно его депутаты избирают мэра и принимают решения по важнейшим вопросам функционирования главного города Кыргызстана.