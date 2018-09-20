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    • Кыргызстан

    Спикером горсовета Бишкека стал 29-летний бизнесмен

    20 сентября Бишкекский городской совет избрал новым спикером 29-летнего бизнесмена Жаныбека Абирова. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, сообщает корреспондент Ц-1.

    Жаныбек Абиров; фото из свободных источников
    Жаныбек Абиров; фото из свободных источников

    Первым шагом Абирова в новой должности стал отказ от зарплаты. Об этом он сообщил журналистам, заявив, что намерен работать на общественных началах, а все деньги будет переводить на благотворительность.

    В свои 29 лет Абиров – преуспевающий бизнесмен. У него несколько компаний, в основном предоставляющих образовательные услуги, а также два общественных фонда.

    За спиной молодого спикера – два высших образования: юридическое и управленческое.

    Бишкекский городской совет является главным органом управления столицы. Именно его депутаты избирают мэра и принимают решения по важнейшим вопросам функционирования главного города Кыргызстана.

    Темы: Бишкек, Кыргызстан
    Теги: Бишкек горсовет Жаныбек Абиров Кыргызстан
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