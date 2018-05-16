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    Спортсмены из 104 стран приглашены на III Всемирные игры кочевников в КР

    На третьи Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в сентябре 2018 года, организаторы пригласили спортсменов из 104 стран.

    Финал между казахами и кыргызами по Кок-бору (козлодранью) на Всемирных играх кочевников в 2016 году; фото: Ц-1
    Финал между казахами и кыргызами по Кок-бору (козлодранью) на Всемирных играх кочевников в 2016 году; фото: Ц-1

    16 мая заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР Канатбек Арпачиев рассказал, что большинство спортсменов подтвердили свое участие на играх.

    «Желающих приехать очень много, – заявил он. – Из других стран есть официальные обращения, чтобы в игры включили их собственные национальные виды спорта. Но на этот раз мы решили остановиться на 37 видах, по которым и будут проводиться соревнования».

    Из них 16 – традиционно кыргызские, еще 21 дисциплина – это игры других кочевых народов.

    Третьи Всемирные игры кочевников пройдут с 2 по 8 сентября на побережье озера Иссык-Куль. Ожидается, что в них примут участие несколько тысяч спортсменов, а посмотреть на «кочевую олимпиаду» приедут более миллиона туристов.

    Темы: Всемирные игры кочевников, Культура Кыргызстана, Спорт в Центральной Азии, Туризм
    Теги: Игры Кочевников Иссык-Куль Кыргызстан
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