Споры вокруг смерти кыргызского депутата длятся второй год

Повесился или убит? Генпрокуратура Кыргызстана обратила внимание на продолжающиеся в Нарынской области баталии вокруг смерти депутата местного совета Султанбека Чоюбекова.

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики направила письмо в прокуратуру Нарынской области и поручила передать дело по факту смерти экс-депутата местного кенеша (совета) более опытному следователю.

В отношении же трех следователей, ранее упорствовавших в отказе расследовать смерть Чоюбекова, поручено принять меры за необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела.

Надзорный орган также требует привлечь к дисциплинарной районных прокуроров за недостаточный должностной надзор.

Тело 48-летнего Султанбека Чоюбекова, жителя Ак-Талинского района горной Нарынской области Кыргызстана, отца шестерых детей, нашли в сарае заброшенного дома на краю села 12 августа 2015 года.

По версии следствия, Чоюбеков повесился, но родственники покойного с самого начала сомневались, что это так. По их мнению, Султанбека убили, а потом повесили, чтобы скрыть следы преступления.

Череда отказов

По словам адвоката семьи Чоюбековых Орозобека Мадинова, следователь Ак-Талинского РОВД Гулбарчын Болотова вынесла пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

По примеру коллеги следователи Нарынского областного УВД также вынесли два постановления об отказе.

Вердикт один: Султанбек Чоюбеков совершил суицид, и здесь нет состава преступления.

При этом ни адвокат, ни родственники покойного не знают мотивов этих «серийных» отказных постановлений.

«По закону следователи должны были дать нам копии постановлений, но такого не было. Мы не можем их получить и поэтому не знаем, на чем основываются следователи, отказывая в возбуждении уголовного дела», – говорит Мадинов.

Более того, по заявлению пострадавших, Ак-Талинский районный и Нарынский городской суды отменили постановления следователей и потребовали устранения допущенных во время следствия ошибок. Но, по словам адвоката, решения судов не исполняются.

Тайное вскрытие и сокрытые факты

Защита все же добилась повторной экспертизы, для чего пришлось сделать эксгумацию трупа.

Согласно заключению судебно-экспертной комиссии из Республиканского центра судмедэкспертизы, у покойного Султанбека Чоюбекова при жизни был сломан левый рожок подъязычной кости.

Также эксперты указывают, что в различных частях тела обнаружены ссадины и кровоподтеки, которые образовались от неоднократного воздействия тупыми предметами.

«От падания с высоты собственного роста (получить такие травмы) маловероятно», – пишут эксперты.

В итоге экспертная комиссия пришла к выводу, что Чоюбеков скончался от сдавления органов шеи петлей в результате механической асфикции (удушения). Однако на шее трупа обнаружены три борозды, хотя найденная в сарае петля является одиночной. Эксперты отмечают, что две из них – прижизненные.

«По степени тяжести в совокупности вышеуказанные телесные повреждения расцениваются как ТЯЖКИЙ (выделено экспертами. – Прим. ред.) вред здоровью, по критерию опасности для жизни и повлекшие за собой смерть», – написала повторная экспертная комиссия.

Она также отметила, что предыдущий эксперт на самом деле не произвел исследования головы, мозга и шеи трупа (они оказались целыми), как это было указано в его заключении.

Следователь Гулбарчын Болотова на наш вопрос, вносила ли она в протокол факт невскрытия головы и непрореза шеи трупа, ответила, что прошло два года – она сейчас не помнит.

Сегодня родственники покойного Чоюбекова добиваются возбуждения двух уголовных дел: первое – по факту смерти Султанбека, второе – в отношении судмедэксперта Бакыта Жумалиева за выдачу ложного судебно-медицинского экспертного заключения.

Кто такой Султанбек Чоюбеков?

Как рассказывает Майрам Чоюбекова, сестра покойного депутата, за смертью ее брата стоят те, кто заинтересован в сокрытии своих темных дел.

По ее словам, покойный был единственным депутатом, не соглашавшимся подписать бумаги, которые ему давали в айылном кенеше. Об этом он часто говорил своей сестре.

«Он еще говорил, что тендеры (на ремонт школ, больниц и другие) власти проводят неправильно. Тогда я его поругала, чтобы он не морочил голову, и пусть каждый живет своей жизнью. А он в ответ сказал, что пошел бы в антикоррупцию (Антикоррупционная служба. – Прим. ред.) и просил бы проверить наше село и навести порядок, потому что там делают «левые» деньги», – рассказывает Майрам.

Родственники покойного подозревают в его смерти пятерых мужчин и двух женщин, одна из которых – Жылдыз Ажиева – является председателем айыльного кенеша, а вторая – главный бухгалтер и в то же время сноха Ажиевой.

По словам Майрам, за несколько часов до обнаружения тела Чоюбекова Ажиева звонила жене покойного Рысбубу Кадыржановой и пригласила ее к себе домой.

Когда супруга Султанбека пришла к председателю сельского кенеша, та была взволнована и сказала Рысбубу, чтобы она нашла своего мужа, пока тот не повесился где-нибудь.

«Жылдыз говорит, что мой брат якобы приставал к ее маленькой дочери, и она ударила его. После чего Ажиева сделала вывод, что мой брат после этого может повесить себя», – рассказывает Майрам Чоюбекова.

Намерена судиться и вторая сторона

Жылдыз Ажиева недавно второй раз избрана председателем сельского кенеша на очередной созыв местного парламента.

По ее словам, покойный Султанбек Чоюбеков был депутатом давно, с 2008 по 2012 год, и не особо проявлял себя на этой должности.

Она полностью отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что в смерти Султанбека никто не был заинтересован.

«Он приставал к моей дочери, которая училась в шестом классе. Тогда моя свекровь ударила его палкой. Я еще являюсь председателем женского совета. Поэтому я, подумав о будущем дочери, не хотела предать огласке его поведение», – говорит она.

Она утверждает, что Чоюбеков ранее четыре раза пытался покончить с собой, и в одном случае его спасли родные, в другом – друзья. Теперь она намерена обратиться в суд.

«Уже второй год они клевещут на нас, обращаются в различные инстанции, – говорит депутат. – Я сейчас прохожу лечение в больнице. Как только выйду отсюда, найму адвоката и обращусь в суд».