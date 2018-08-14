Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Стратегия устойчивого развития Кыргызстана… в 21 млрд долларов

    В Кыргызстане до 2040 года намечено воплощение 244 проектов стоимостью 21 млрд долларов. Но об источнике финансирования пока ничего не сообщается.

    Президент КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Национального совета; фото: пресс-служба президента КР
    Президент КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Национального совета; фото: пресс-служба президента КР

    На седьмом заседании Национального совета КР, состоявшемся в Бишкеке 13 августа, его секретарь Нурсула Ахметова презентовала Стратегию устойчивого развития Кыргызстана до 2040 года.

    За эти годы в стране планируется воплотить в жизнь 244 проекта стоимостью 21 млрд долларов США в самых разных отраслях.
    8,3 млрд долларов потратят на развитие энергетического комплекса; 7,1 млрд – на строительство дорог, развитие транспорта и логистику; 2,5 млрд вложат в промышленность и 1,2 млрд – в добычу полезных ископаемых.

    Проекты в других сферах значительно «дешевле»: 600 млн долларов выделят на обеспечение населения питьевой водой; по 300 млн – на ирригацию и социальную сферу; 200 млн – на сельское хозяйство. Также заложили средства на развитие информационных технологий – 95 млн долларов, а на охрану окружающей среды – 50 млн.

    Стратегии развития Кыргызстана до 2040 года; фото: пресс-служба президента КР
    Стратегии развития Кыргызстана до 2040 года; фото: пресс-служба президента КР

    Откуда деньги?

    Столь амбициозные планы вызвали определенный скепсис даже у участников собрания. Они напомнили, что из предыдущей Стратегии устойчивого развития КР выполнили только 17%.

    «У нас есть такая поговорка: «Кыргыз богат мечтой», – заявил лидер парламентской фракции «Бир-Бол» Алтынбек Сулайманов. – А как мы будем выполнять свои планы? Откуда возьмем средства?»

    Парламентарий отметил, что еще неизвестно, как отразятся на экономике Кыргызстана санкции США против России, и напомнил, что республика должна выплачивать по 350 млн долларов ежегодно на погашение внешнего долга.

    «Главное условие любой стратегии – это реалистичность, – заявил депутат Сулайманов. – Так что о финансировании тоже нужно подумать».

    Готовы планировать!

    Глава государства Сооронбай Жээнбеков заверил, что Кыргызстан может себе позволить строить планы на будущее.

    «Для этого есть все необходимые условия, – заявил президент. – Сегодняшняя политическая, экономическая и социальная ситуация позволяет нам определиться с планами на будущее и начать их реализацию».

    Жээнбеков подчеркнул, что главное отличие новой стратегии от предыдущей – развитие человеческого потенциала.

    «Эта цель будет в центре внимания государственной политики, – заявил он. – Мы обратили внимание не только на социально-экономическое развитие, но и на развитие судебной, правовой и демократической сфер».

    На заседании Совета; фото: пресс-служба президента КР
    На заседании Совета; фото: пресс-служба президента КР

    Борьбу с коррупцией продолжат

    По мнению главы государства, важнейшим фактором, который позволит воплотить все задуманное в жизнь, является непрекращающаяся борьба с коррупцией. А также создание открытой и честной системы государственного управления.

    Для этого, утверждает глава государства, необходимо максимально форсировать освоение новых технологий и внедрение проекта «Таза коом» («Чистое общество»).

    Благодаря данному проекту население не только сможет следить онлайн и контролировать деятельность властей, но и обращаться по всем вопросам напрямую к чиновникам.

    Внешняя политика

    Обозначены в новой стратегии и векторы внешней политики: друзья – все те же. Особое внимание будут уделять развитию дружеских отношений со стратегическим партнером Кыргызстана – Россией.

    «Дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества со странами ЕАЭС (Евразийский экономический союзе), ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) является нашими стратегическими целями», – заявил Жээнбеков.

    Также, по мнению президента, Кыргызстан поднял на стратегический уровень отношения с ближайшим соседом – Китаем. И «деятельность в данном направлении будет продолжена».

    С Турцией, Японией, Кореей, США и странами Европы отношения будут стараться развивать.

    Ближайшие цели

    Среди ближайших целей стратегии, которые планируется воплотить за 2–3 года, – реализация судебной реформы.

    По мнению главы государства, если в Кыргызстане удастся установить справедливую судебную систему, достойную доверия народа, то это будет одним из основных факторов развития страны.

    Также планируется в ближайшие несколько лет дать мощный импульс для развития регионов, которые впоследствии станут двигателем кыргызстанской экономики.

    Приняли единогласно…

    Обсуждение новой стратегии было недолгим – не более двух часов. Парламентариев больше всего волновали не заявленные экономические цели, а предложение лишить их депутатской неприкосновенности.

    Спикер парламента Дастан Джумабеков сразу попросил исключить эту норму из новой стратегии. На что глава государства ответил, что ее уже исключили – в этой редакции документа такого предложения нет.

    Это депутатов сразу успокоило. Стратегия развития была принята ими единогласно.

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан
    Теги: Кыргызстан развитие Кыргызстана Сооробай Жээнбеков
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Происшествия

    В покушении на российского бизнесмена в Бишкеке могут быть замешаны спецслужбы

    Второе покушение за два года российский бизнесмен Александр Гайдуков, которого 10 августа пытались убить в центре Бишкека, связывает с корпоративным конфликтом при участии спецслужб РФ.

    Кыргызстан

    Выбор редактора
    Права человека

    Жертва сноса в Джизаке: «Больно… как в таком бесправии будут жить дети?»

    Феруза Норкузиева, маленькая женщина из Джизака, защищала свой дом, заслоняя его собой от милиции и бульдозера. Но его все равно снесли. А ее потом обманули с компенсацией.

    Узбекистан

    Новости из Кыргызстанa

     Происшествия

    В покушении на российского бизнесмена в Бишкеке могут быть замешаны спецслужбы

    Второе покушение за два года российский бизнесмен Александр Гайдуков, которого 10 августа пытались убить в центре Бишкека, связывает с корпоративным конфликтом при участии спецслужб РФ.

    Кыргызстан