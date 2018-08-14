Стратегия устойчивого развития Кыргызстана… в 21 млрд долларов

В Кыргызстане до 2040 года намечено воплощение 244 проектов стоимостью 21 млрд долларов. Но об источнике финансирования пока ничего не сообщается.

На седьмом заседании Национального совета КР, состоявшемся в Бишкеке 13 августа, его секретарь Нурсула Ахметова презентовала Стратегию устойчивого развития Кыргызстана до 2040 года.

За эти годы в стране планируется воплотить в жизнь 244 проекта стоимостью 21 млрд долларов США в самых разных отраслях.

8,3 млрд долларов потратят на развитие энергетического комплекса; 7,1 млрд – на строительство дорог, развитие транспорта и логистику; 2,5 млрд вложат в промышленность и 1,2 млрд – в добычу полезных ископаемых.

Проекты в других сферах значительно «дешевле»: 600 млн долларов выделят на обеспечение населения питьевой водой; по 300 млн – на ирригацию и социальную сферу; 200 млн – на сельское хозяйство. Также заложили средства на развитие информационных технологий – 95 млн долларов, а на охрану окружающей среды – 50 млн.

Откуда деньги?

Столь амбициозные планы вызвали определенный скепсис даже у участников собрания. Они напомнили, что из предыдущей Стратегии устойчивого развития КР выполнили только 17%.

«У нас есть такая поговорка: «Кыргыз богат мечтой», – заявил лидер парламентской фракции «Бир-Бол» Алтынбек Сулайманов. – А как мы будем выполнять свои планы? Откуда возьмем средства?»

Парламентарий отметил, что еще неизвестно, как отразятся на экономике Кыргызстана санкции США против России, и напомнил, что республика должна выплачивать по 350 млн долларов ежегодно на погашение внешнего долга.

«Главное условие любой стратегии – это реалистичность, – заявил депутат Сулайманов. – Так что о финансировании тоже нужно подумать».

Готовы планировать!

Глава государства Сооронбай Жээнбеков заверил, что Кыргызстан может себе позволить строить планы на будущее.

«Для этого есть все необходимые условия, – заявил президент. – Сегодняшняя политическая, экономическая и социальная ситуация позволяет нам определиться с планами на будущее и начать их реализацию».

Жээнбеков подчеркнул, что главное отличие новой стратегии от предыдущей – развитие человеческого потенциала.

«Эта цель будет в центре внимания государственной политики, – заявил он. – Мы обратили внимание не только на социально-экономическое развитие, но и на развитие судебной, правовой и демократической сфер».

Борьбу с коррупцией продолжат

По мнению главы государства, важнейшим фактором, который позволит воплотить все задуманное в жизнь, является непрекращающаяся борьба с коррупцией. А также создание открытой и честной системы государственного управления.

Для этого, утверждает глава государства, необходимо максимально форсировать освоение новых технологий и внедрение проекта «Таза коом» («Чистое общество»).

Благодаря данному проекту население не только сможет следить онлайн и контролировать деятельность властей, но и обращаться по всем вопросам напрямую к чиновникам.

Внешняя политика

Обозначены в новой стратегии и векторы внешней политики: друзья – все те же. Особое внимание будут уделять развитию дружеских отношений со стратегическим партнером Кыргызстана – Россией.

«Дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества со странами ЕАЭС (Евразийский экономический союзе), ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) является нашими стратегическими целями», – заявил Жээнбеков.

Также, по мнению президента, Кыргызстан поднял на стратегический уровень отношения с ближайшим соседом – Китаем. И «деятельность в данном направлении будет продолжена».

С Турцией, Японией, Кореей, США и странами Европы отношения будут стараться развивать.

Ближайшие цели

Среди ближайших целей стратегии, которые планируется воплотить за 2–3 года, – реализация судебной реформы.

По мнению главы государства, если в Кыргызстане удастся установить справедливую судебную систему, достойную доверия народа, то это будет одним из основных факторов развития страны.

Также планируется в ближайшие несколько лет дать мощный импульс для развития регионов, которые впоследствии станут двигателем кыргызстанской экономики.

Приняли единогласно…

Обсуждение новой стратегии было недолгим – не более двух часов. Парламентариев больше всего волновали не заявленные экономические цели, а предложение лишить их депутатской неприкосновенности.

Спикер парламента Дастан Джумабеков сразу попросил исключить эту норму из новой стратегии. На что глава государства ответил, что ее уже исключили – в этой редакции документа такого предложения нет.

Это депутатов сразу успокоило. Стратегия развития была принята ими единогласно.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане