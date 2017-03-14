Суд Бишкека рассмотрит иски Генпрокуратуры к независимым СМИ

В столице Кыргызстана на днях начнут рассматривать первый из двух исков властей к независимым СМИ — за освещение конфликта президента с оппозицией.

Активизация политических процессов в Кыргызстане с началом весны стала традицией, которая уже приводила к смене власти и бегству президентов в 2005 и 2010 годах.

В этом году вместо многочисленных уличных шествий против власти наблюдается жесткое наступление властей на оппозицию и независимые СМИ.

Противостояние на фоне грядущих в ноябре президентских выборов обострилось после ареста 26 февраля лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и обвинении его в коррупции и мошенничестве.

СМИ, которые давали слово лидеру оппозиции, теперь обвиняются в посягательстве на честь и достоинство президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Президент сегодня является воплощением власти в стране, хотя она считается парламентской республикой. Президенту подчинены Госкомитет национальной безопасности, МВД, Генпрокуратура и фактически вся судебная система.

СМИ – «угроза стабильности и миру»

В марте Генпрокуратура Кыргызстана подала два многомиллионных иска против нескольких независимых СМИ. Среди них – радио «Азаттык» (радио «Свобода» в Кыргызстане), которое традиционно считается буревестником и рупором двух «цветных революций» в стране.

По некоторым данным, первое судебное заседание по одному из исков может состояться 15 марта.

Журналисты «Азаттыка», вопреки гонениям, несли всегда людям правду. Об этом говорили и политики, приходя к власти на волне революций. Они же затем начинают видеть в независимых СМИ «угрозу стабильности и миру» в стране и пытаются «задушить» их.

И эту традицию нынешние власти не стали нарушать, несмотря на неоднократные клятвы и обещания не посягать на свободу слова.

Ущерб репутации президента – многомиллионный

Сумма первого иска Генпрокуратуры, поданного 9 марта, составляет 23 млн сомов (примерно 332 тыс. долларов США). Из них 10 млн сомов были предъявлены ответчикам – адвокатам Текебаева Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой, 10 млн – радио «Азаттык» и 3 млн – интернет-порталу «Заноза».

Надзорный орган увидел посягательство на честь и достоинство президента страны в том, что эти СМИ освещали пресс-конференцию адвокатов партии «Ата Мекен» и перепечатали материал из турецкого издания Haberler.

Там говорилось, что часть груза на самолете, разбившемся близ бишкекского аэропорта «Манас» 16 января этого года, якобы была контрабандной и принадлежала семье Алмазбека Атамбаева.

В результате падения лайнера на поселок погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа, десятки домов и строений были уничтожены.

Ни в день крушения, ни после Атамбаев не появился на месте трагедии, что вызвало разные слухи в обществе. Позже в Бишкеке он принял родственников погибших и пострадавших и оказал им материальную помощь.

Второй иск вышеупомянутые СМИ получили за публикацию комментария Текебаева относительно его поездки на Кипр.

Глава фракции «Ата Мекен» опроверг слухи о встрече на Кипре с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым и экс-депутатом ЖК Садыром Жапаровым.

Генпрокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева сочла ответы Текебаева оскорбительными для Алмазбека Атамбаева. А при их публикации журналисты якобы «сознательно исказили их смысл с целью очернить президента».

По второму иску ущерб, нанесенный репутации президента журналистами «Азаттыка» и «Занозы», тоже оценен в 10 и 3 млн сомов соответственно (в сумме это более 185 тысяч долларов США).

Кроме Генпрокуратуры иск журналистам предъявила и партия президента – СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана), которая требует от ИА «24.kg» один миллион сомов (более 14 тыс. долларов США). Ответчики – журналистка информагентства Татьяна Кудрявцева и директор Института общественного анализа Рита Карасартова, с которой также требуют аналогичную сумму.

Поводом для иска послужила публикация «Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти», опубликованная 8 февраля 2017 года. Социал-демократы оскорбились из-за высказывания Риты Карасартовой: «Они (то есть партия СДПК. – РЕД) заигрались в политику, продают должности направо и налево».

Атамбаев обвиняет СМИ в дестабилизации

Болезненная реакция Алмазбека Атамбаева на критику в СМИ известна давно, хотя в первые годы президентства он выступал за свободу слова. Теперь риторика изменилась.

В субботу, 11 марта, официальный сайт президента опубликовал заявление Алмазбека Атамбаева с серьезными обвинениями в адрес «кучки якобы независимых журналистов, СМИ и политиков», которые «поливают грязью неугодных им людей и президента».

Глава государства, срок полномочий которого истекает этой осенью (по Конституции КР он избирается на один шестилетний срок. – Ред.) обвинил эту «кучку» в стремлениях «дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами».

Это заявление повторяет его нападки против независимых СМИ, которые он позволял себе во время публичных выступлений.

«В последнее время в Кыргызской Республике под лозунгом на право свободы прессы кучка якобы независимых журналистов, СМИ и политиков фактически требуют для себя права безнаказанно клеветать и поливать грязью неугодных им людей и в первую очередь всенародно избранного президента независимого Кыргызстана», – говорится в заявлении президента.

Далее он практически дословно повторил то, о чем ранее говорили предыдущие первые лица Кыргызстана, которые попрощались со своими должностями именно после усиления давления на СМИ и активистов – своих политических оппонентов.

«Гражданам Кыргызстана надо понимать, что истинной целью этих якобы независимых журналистов, СМИ и политиков являются не поиски истины, а дестабилизация ситуации в Кыргызстане перед предстоящими в ноябре выборами нового президента путем дискредитации через ложь и клевету всенародно избранного главы государства и всей нашей страны в глазах мирового сообщества», – говорится в заявлении.

Услышит ли генпрокурор другую сторону?

Тем временем парламентская фракция «Ата Мекен» обратилась в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности ряд провластных СМИ за разглашение данных, полученных в ходе следствия по уголовному делу против Омурбека Текебаева.

Как отмечают во фракции, с 25 февраля в эфире ОТРК (Общественная телерадиокорпорация, или «Первый канал». – Ред.) и ЗАО «Пятый канал» неоднократно транслируются видеозаписи с показаниями российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина. Они утверждают, что семь лет назад дали Текебаеву миллион долларов взамен на передачу права управления одним из ведущих операторов связи.

Именно на основе показаний этих людей Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Текебаева.

«У простых граждан складывается мнение о том, что Текебаев уже виновен в совершении особо тяжкого преступления», – отмечают однопартийцы. Пока никакой реакции на это обращение со стороны Генпрокуратуры не последовало.

Журналист уже выплачивает ущерб президенту

Первый миллионный иск в защиту чести и достоинства Алмазбека Атамбаева был подан два года назад. В июне 2015 года суды Кыргызстана обязали независимого журналиста Дайырбека Орунбекова выплатить главе государства два миллиона сомов (более 28 500 долларов США) компенсации за моральный ущерб.

Кроме того, Орунбеков должен был дать за свой счет опровержение в одиннадцати средствах массовой информации и на трех крупных информационных порталах.

Иск был подан после публикации статьи журналиста «Когда будет дана политическая оценка ошским событиям, на которые Отунбаева закрыла глаза и про которые забыл Атамбаев?»

Автор отказался дать опровержение, однако после регулярных визитов судоисполнителей начал «компенсировать моральный ущерб» – маленькими суммами, исходя из своих небольших доходов. Позже против него возбудили уголовное дело за «злостное неисполнение решения суда».

Лишь в феврале 2017 года Октябрьский суд столицы Кыргызстана прекратил это уголовное дело по амнистии. Обязанности выплатить президенту два миллиона сомов с журналиста не сняли, а Дайырбек Орунбеков остается под подпиской о невыезде.