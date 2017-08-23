Суд в КР закрыл «Сентябрь» – единственный оппозиционный телеканал

В бишкекский суд телевизионщиков вызвали по телефону с прямого эфира, а решение о закрытии оппозиционного телеканала приняли за час.

Как сообщила Ц-1 официальный представитель телеканала «Сентябрь» Кайыргуль Урумканова, утром 22 августа на канал позвонили из Первомайского районного суда Бишкека и пригласили к 14:00 на заседание по иску Генпрокуратуры страны.

«Позвонили по номеру прямого эфира, по которому принимали звонки от зрителей, при этом нам не сообщили, по какому делу и в чем нас обвиняют… А суд принял решение о закрытии за час», – говорит Урумканова.

Она добавляет, что суд рассматривал дело без адвоката и даже в отсутствие представителя канала.

Экстремизм многолетней давности

В распространенной Генпрокуратурой Кыргызстана информации говорится, что иск против канала была подан «за распространение материалов экстремистского характера».

Речь идет о выступлении в апреле 2015 года экс-начальника Ошского областного УВД Абдылды Капарова, который обвинил экс-губернатора Ошской области Сооронбая Жээнбекова (ныне премьер-министр КР) и экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова в присвоении крупной суммы бюджетных денег, выделенных на стабилизацию обстановки после трагических событий в Оше в июне 2010 года.

Как сообщал «Спутник», на форуме оппозиции, который проходил 11 апреля 2015 года в Джалал-Абаде, Капаров также заявил, что во время ошских событий Асылбек Жээнбеков обеспечивал доставку толпе 170 автоматов и 70 пистолетов.

Капаров повторил обвинения, выступая тогда же в прямом эфире телеканала «Сентябрь».

Но дело возбудили лишь в марте 2017 года по заявлению Асылбека Жээнбекова, который в то время занимал пост спикера парламента.

В июне 2017 года Капарова осудили на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд также обязал Капарова выплатить 244 тысячи сомов (более 3500 долларов США) в пользу Жээнбековых.

Кто такие Жээнбековы…

Братья Сооронбай и Асылбек Жээнбековы представляют один из сильнейших кланов юга Кыргызстана.

Асылбек в прошлом году покинул пост спикера парламента, открыв дорогу брату к креслу премьер-министра.

Ныне Сооронбай Жээнбеков баллотируется на пост президента КР от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), основанной действующим главой государства – Алмазбеком Атамбаевым. Президентские выборы пройдут 15 октября.

Как уточнили в «Сентябре», выступление Капарова транслировалось телеканалом регионального уровня, который вещал в аналоговом формате.

Этот региональный телеканал был закрыт еще год назад, и на его базе зарегистрировали нынешний «Сентябрь», который вещает в цифровом формате.

По неофициальным данным, «Сентябрь» был основан Омурбеком Текебаевым, лидером партии «Ата Мекен», осужденным на прошлой неделе на восемь лет лишения свободы.

Канал оставался единственным оппозиционным телевизионным источником информации, который детально освещал «дело Текебаева» и занимал бескомпромиссную позицию по отношению к нынешней власти.

Кайыргуль Урумканова сообщила Ц-1, что телеканал обжалует решение суда и «будет выходить в эфир до последнего». Пока телеканал работает в обычном режиме.

И кто такой Капаров?

Полковник милиции в отставке Абдылда Капаров активно участвовал в акциях в поддержку Текебаева – лидера партии «Ата Мекен».

В 2013 году на митинге в поддержку Мелиса Мырзакматова, экс-мэра города Оша, Капаров сжег портрет президента Атамбаева, добивавшегося смещения с должности ошского градоначальника. За это бывший полковник милиции был осужден по статье «Хулиганство».

В течение двух месяцев после свержения власти президента Курманбека Бакиева в апреле 2010 года Абдылда Капаров руководил УВД Ошской области.