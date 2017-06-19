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    Текебаев – со скамьи подсудимых метит в президенты Кыргызстана

    Арест и суд не стали преградой для лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева – он намерен баллотироваться в президенты КР, и ЦИК страны приняла его документы для регистрации.

    Омурбек Текебаев и Дуйшонкул Чотонов в зале суда 5 июня 2017 года; скриншот
    Омурбек Текебаев и Дуйшонкул Чотонов в зале суда 5 июня 2017 года; скриншот

    58-летний политик продолжает вести свою игру. Даже находясь на скамье подсудимых, он демонстрирует, что его рано списывать со счетов – он все еще субъект большой политики Кыргызстана.

    Накануне пресс-секретарь Текебаева и один из активистов «Ата Мекена» Канабек Азиз сообщил: юристы партии сдали в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации их лидера в качестве кандидата на пост президента Кыргызстана.

    В ЦИК документы приняли, о чем выдали соответствующую справку. Теперь в течение 10 дней, согласно закону, комиссия должна зарегистрировать Текебаева в качестве кандидата в президенты.

    Политик решил баллотироваться не от своей партии, а как самовыдвиженец. По его расчетам, это позволит ему получить большую поддержку – не только своих однопартийцев, но и других избирателей.

    Следующей задачей политика является сбор 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести залог в размере 1 млн сомов (14 600 долларов США).

    Главное – участие

    Намерение Текебаева участвовать в выборах, которые состоятся в Кыргызстане 15 октября, может выглядеть самонадеянным – с конца февраля он находится под арестом по обвинению в коррупции и мошенничестве, а в июне уже предстал перед судом; но скорее всего – это хитрый политический ход.

    Участие Текебаева в президентских выборах, возможно, повлияет на оправдательный приговор суда, а если он будет осужден, то создаст больше оснований для протестов своих сторонников и избирателей. В любом случае это повысит его статус, где бы он ни оказался после решения суда – на свободе или в тюрьме.

    Участь Текебаева, по мнению многих наблюдателей в Бишкеке, была решена, когда в августе прошлого года он пошел на конфронтацию с президентом Алмазбеком Атамбаевым, выступив против инициировавшегося последним референдума по изменению Конституции страны.

    Конфликт с президентом

    Стороны обменялись рядом жестких обвинений. Текебаев обвинил президента в коррупции и захвате элитных участков земли под Бишкеком, которые принадлежали свергнутому в 2010 году президенту Курманбеку Бакиеву.

    Атамбаев в свою очередь припомнил Текебаеву его участие в организации ошских событий июня 2010 года, когда в результате межэтнического конфликта между кыргызами и узбеками погибли 470 человек, подавляющее большинство жертв – узбекской национальности.

    Текебаев был арестован 26 февраля по возвращении из командировки в Австрию у трапа самолета в аэропорту «Манас» Бишкека. Местом его содержания оказался СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

    Основанием же для задержания Текебаева стало заявление российского предпринимателя Леонида Маевского, заявившего, что семь лет назад, в 2010 году, он передал политику 1 млн долларов за содействие в покупке акций компании «Мегаком».

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Выборы в Кыргызстане, Выборы президента КР - 2017, Омурбек Текебаев
    Теги: Алмазбек Атамбаев выборы в Кыргызстане 2017 Кыргызстан Омурбек Текебаев
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