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    • Кыргызстан

    Топ-10 событий в 2016 году, которые потрясли Кыргызстан

    В високосном году кыргызстанцы больше всего обсуждали политические скандалы, связанные с президентом Атамбаевым и его оппонентами.

    День независимости Кыргызстана; фото: outlook
    День независимости Кыргызстана; фото: outlook

    Уходящий 2016-й запомнится не только событиями с негативным или криминальным оттенком. Хоть и нечасто, но в Кыргызстане происходили и позитивные перемены.

    Не забывать, как жили предки

    Вторые Всемирные игры кочевников, прошедшие в сентябре на побережье Иссык-Куля, вызвали интерес не только в Кыргызстане. За ними следили в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане – в странах, приславших наибольшее количество спортсменов.

    Турецкие телеканалы вели прямую трансляцию, соревнования спортсменов показывали по EuroNews. Освещали Игры журналисты других известных мировых СМИ.

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и команда кыргызских кочевников; фото: Ц-1
    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и команда кыргызских кочевников; фото: Ц-1

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил дорогими автомобилями своих спортсменов, занявших призовые места.

    В Кыргызстане из-за Игр на две недели отменили сессию Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана). Все билеты на соревнования разошлись задолго до их начала.

    Аудитория первых Всемирных игр кочевников, прошедших в 2014 году, составляла около 500 миллионов телезрителей. Сколько болельщиков посмотрели Игры в 2016-м, организаторы пока не сообщали.

    Современники – тоже не промах

    Команда из Кыргызстана «Азия-MIX» 24 декабря стала чемпионом Высшей лиги КВН 2016 года. Впервые за последние 10 лет первое место завоевала команда не из России.

    «Азия-MIX» в финале КВН обыграла казахстанскую «Спарту» (Астана), «Радио Свобода» (Ярославль), Сборную Мурманска и Сборную Московского цирка. По итогам трех конкурсов чемпионы из Кыргызстана набрали 10,9 балла, «Спарта» – 10,6, Сборная Мурманска – 10,4, Сборная Московского цирка – 10,2, «Радио Свобода» – 9,5.

    Выступление команды КВН Азия-MIX; фото: АКИпресс
    Выступление команды КВН Азия-MIX; фото: АКИпресс

    Важно и то, что команда из Кыргызстана позиционирует себя как «сборную азиатских национальностей». На сцене периодически появлялись узбекская актриса, таджикский певец, казахский шаман и кыргызский студент.

    Новый этап в отношениях Бишкека, Ташкента и Ашгабата

    Прогресс в отношениях соседей по региону начался, как ни странно, с самой закрытой страны Центральной Азии – Туркменистана.

    Гурбангулы Бердымухамедов и Алмазбек Атамбаев; фото:K-News
    Гурбангулы Бердымухамедов и Алмазбек Атамбаев; фото:K-News

    Гурбангулы Бердымухамедов впервые приехал в Кыргызстан с государственным визитом 5 августа. Бишкек и Ашгабат через 25 лет после краха СССР начали вести полноценный политический и экономический диалог.

    Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также не стал откладывать на завтра решение проблем с приграничными странами.

    Президенты Атамбаев и Мирзиёев встретились в конце декабря в Самарканде. После этого пошел процесс работы над ратификацией приграничных спорных участков.

    Таковых между Кыргызстаном и Узбекистаном осталось 58. Президенты обещают, что все споры будут разрешены в кратчайшее время.

    Возможно, после этого в приграничной зоне перестанут гибнуть в перестрелках мирные граждане Кыргызстана и Узбекистана.

    Традиция правителей Центральной Азии 

    В начале декабря в Кыргызстане прошел референдум по изменению Конституции. В Основной закон внесли более 30 поправок, касающихся полномочий президента, парламента, правительства и судебной власти.

    Фото: открытый источник в Интернете
    Фото: открытый источник в Интернете

    Инициатор конституционной реформы Алмазбек Атамбаев уверяет, что все делается исключительно в интересах народа. Оппозиция считает, что президент и правящая партия СДПК (лидером социал-демократов является Атамбаев) пытаются узурпировать власть.

    После развала СССР в странах Центральной Азии состоялось не менее 16 референдумов. В Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане, Казахстане и Узбекистане референдумы укрепляли власть президентов, обеспечивали юридическую базу для их переизбрания на высший пост неограниченное количество раз.

    Исключением был лишь референдум, прошедший в июне 2010 года в Кыргызстане, на котором была утверждена парламентская форма правления.

    Декабрьский референдум практически поставил крест на развитии парламентаризма в Кыргызстане.

    Скандал вокруг президентского участка

    Осенью обострились отношения президента Атамбаева и оппозиции. До этого оппоненты власти обвиняли в кризисе только окружение президента, правительство и парламент.

    В сентябре лидер парламентской фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев заявил о причастности к коррупции Алмазбека Атамбаева.

    Омурбек Текебаев; фото: РИА Новости
    Омурбек Текебаев; фото: РИА Новости

    Атамбаеву поставили на вид незаконную покупку земельного участка вблизи Бишкека и строительство на нем роскошного особняка, больше смахивающего на дворец, для своей семьи.

    Элитный участок в 2,7 гектара земли ранее принадлежал семье свергнутого президента Курманбека Бакиева.

    После апрельской революции в 2010 году земельную собственность вернули на баланс секретного военного завода «Дастан» (производит самые быстрые подводные ракеты ВА-111 «Шквал». – Ред.).

    Оппозиции определили место… в СИЗО ГКНБ

    Бектур Асанов; фото:poliksal.ru
    Бектур Асанов; фото:poliksal.ru

    Принимать меры по сохранению и укреплению власти окружение Атамбаева начало за полгода до объявления референдума.

    В марте Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) арестовал лидеров оппозиционного движения – экс-замминистра МВД Куванычбека Кадырова и бывшего губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова.

    В мае ГКНБ определил в камеры СИЗО лидеров Народного парламента Дастана Сарыгулова, Эрнеста Карыбекова, Марата Султанова и других оппозиционеров.

    Кубанычбек Кадыров, фото: Gezitter.org
    Кубанычбек Кадыров, фото: Gezitter.org

    Всех задержанных обвинили в попытке свержения государственной власти и начали проводить закрытые судебные процессы.

    Оппозиция считает всех арестантов политическими узниками.

    «Белизгейт» как следствие разборок

    ГКНБ в ноябре публично предъявил обвинение в коррупционных сделках в процессе национализации крупнейшего сотового оператора «Мегаком» трем оппозиционным депутатам – Омурбеку Текебаеву, Алмамбету Шыкмаматову и Аиде Саляновой.

    Алмазбек Атамбаев пообещал принять меры в отношении председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева, если факты не подтвердятся.

    В конце декабря тройка оппозиционеров предъявила общественности документы, полученные из офшора Белиз. В них говорится, что ГКНБ оперировал сведениями, предоставленными кыргызским властям несуществующей фирмой на Белизе.

    Реакции президента на это пока не последовало. Но Генпрокуратура Кыргызстана 26 декабря возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий одной из фигуранток скандала – Аидой Саляновой.

    Новый год – в тюрьме

    Скандалы с участием президента и видных политиков затмили другой, не менее важный – судебный процесс по пересмотру дела узбекского правозащитника Азимжона Аскарова.

    Азимжан Аскаров; фото:Kloop.kg
    Азимжан Аскаров; фото: Kloop.kg

    В сентябре 2010 года Аскаров получил пожизненный срок за якобы убийство милиционера в июне 2010 года и разжигание межнациональной розни.

    Комитет ООН по защите прав человека в апреле потребовал от Бишкека освободить известного правозащитника.

    В Чуйском областном суде уже завершились прения сторон. Ожидается, что окончательный приговор будет вынесен в начале января 2017 года.

    Теракт у посольства Китая в Бишкеке

    30 августа, накануне Дня независимости Кыргызстана, китайское посольство в Бишкеке протаранил террорист-смертник. Сильно пострадало здание посольства, но, к счастью, ранения получили лишь три работника дипмиссии.

    Теракт у посольства Китая в Бишкеке; скриншот: Youtube
    Теракт у посольства Китая в Бишкеке; скриншот: Youtube

    Спецслужбы считают, что смертник был из «Исламского движения возрождения Туркестана», база которого расположена в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР).

    25 лет новой жизни

    31 августа Кыргызстан отметил 25-летие независимости. За это время в стране выросло поколение, которое не знает, что такое СССР и кем был Владимир Ильич Ленин.

    Выступление Алмазбека Атамбаева, во время которого Роза Отунбаева (в светлом костюме и солнцезащитных очках) покинула сцену; фото: kabarlar.org

    Во время выступления Алмазбека Атамбаева Роза Отунбаева (в светлом костюме и солнцезащитных очках) покинула сцену; фото: kabarlar.org

    Праздник прошел без особой помпы. В памяти у многих осталось лишь то, как на трибуне, находящейся на Центральной площади столицы, Алмазбек Шаршенович Атамбаев поругался с экс-президентом переходного периода Розой Исаковной Отунбаевой, возглавлявшей страну с апреля 2010-го по декабрь 2011 года.

    Кабай Карабеков, Бишкек

    Автор:Кабай Карабеков
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Итоги 2016
    Теги: Азимжон Аскаров Азия-MIX Алмазбек Атамбаев Бектур Асанов Всемирные игры кочевников Гурбангулы Бердымухамедов Кубанычбек Кадыров Кыргызстан Омурбек Текебаев Роза Отунбаева
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