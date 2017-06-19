Трое политиков Кыргызстана выдвинули кандидатуры в президенты

Сегодня политическая партия «Акшумкар» («Белый сокол») выдвинула кандидатом в президенты Кыргызстана своего лидера – Темира Сариева, экс-премьера и фаворита рейтингов.

54-летний политик, руководивший Кабинетом министров Кыргызстана с мая 2015 года по апрель 2016 года, выступая 19 июня на съезде партии «Акшумкар» в Бишкеке, представил своим сторонникам главные тезисы своей предвыборной кампании.

Он сделал акцент на обеспечении порядка и законности в стране, единении и духовном возрождении народа, а также на необходимости продолжать интеграцию Кыргызстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сариев также заявил, что системные реформы милиции, органов прокуратуры и судов должны быть проведены в кратчайшие сроки.

Будучи активным проводником идеи вхождения страны в ЕАЭС, он был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра после скандала вокруг тендера по строительству одного из участков автодороги, соединяющей Бишкек с озером Иссык-Куль.

Когда выяснилось, что тендер выиграла никому не известная китайская компания, министр транспорта Кыргызстана Аргынбек Малабаев обвинил окружение премьера в лоббировании интересов выигравшей компании.

«В последние дни все были свидетелями, как вокруг меня и работы правительства развернулась неприкрытая кампания лжи и интриг, – сказал тогда Сариев. – Атмосфера сплетен поставила правительство в затруднительное положение, когда ее работа стала фактически парализованной».

Созданная депутатская комиссия и другие проверки пока не выявили какой-либо вины Сариева.

Фавориты

Темир Сариев занимает второе место в рейтингах потенциальных кандидатов на пост президента страны, уступая лишь Омурбеку Бабанову.

Тоже бывший премьер-министр Кыргызстана, занимавший этот пост с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года, Бабанов ждет скорого выдвижения от своей партии.

Являясь одним из самых богатых людей страны, он сумел сформировать на публике образ простого «народного» парня.

Годы его премьерства запомнились людям решением об отмене техосмотра частных автомобилей и разрешением ездить на чужом авто без доверенностей.

Ожидается, что основная борьба развернется между этими двумя кандидатами.

Вечные игроки и кандидаты

Ранее свою кандидатуру на главный пост выдвинул лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, находящийся с февраля под арестом, а с июня под судом в Бишкеке по обвинению в коррупции и мошенничестве.

Текебаев называет эти обвинения политическим давлением. Документы он подал как самовыдвиженец.

В первый же день свои документы в ЦИК как кандидат сдал председатель общественного объединения «Лига – Антикризис» Назарбек Нышанов.

Врач по специальности, он также известен как лидер партии «Чистые патриоты Кыргызстана».

Нышанов запомнился публике своими эпатажными акциями против коррупции и авторитаризма. Во времена первого президента КР Аскара Акаева он проезжал по улицам Бишкека на лошади, повесив на своей спине портрет Акаева с надписью: «Акаев, уходи!».

Но как серьезный кандидат Нышанов никем не рассматривается.

Ранее президентская партия СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана) заявила о своем решении выдвинуть кандидатуру нынешнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

О своих намерениях баллотироваться на пост президента заявили также лидер депутатской фракции Бакыт Торобаев и экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков.

Но официальных документов они в ЦИК страны еще не представили.

Предвыборная кампания началась

Выборы президента страны назначены на 15 октября 2017 года.

С 15 июня началась процедура выдвижения кандидатов и продолжится целый месяц. Кандидатов могут выдвигать политические партии, либо кандидат сам может выдвинуть свою кандидатуру.

Чтобы пройти регистрацию в качестве кандидата в президенты, претенденты должны собрать не менее 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести залог в размере одного миллиона сомов (около 15 тысяч долларов США).

Обычно на президентских выборах в РК баллотируются шесть – восемь кандидатов, но на последних выборах 2011 года участвовали 16 кандидатов.

Ожидается, что выборы-2017 будут самыми конкурентными, что объясняется противоречиями в политической жизни страны и раздробленностью политических сил.