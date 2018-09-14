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    • Кыргызстан

    Трудовых мигрантов из Кыргызстана обяжут покупать страховку

    В Кыргызстане введут обязательное страхование для граждан, выезжающих за рубеж, сообщил сегодня, 14 сентября заместитель председателя Государственной службы миграции при правительстве КР Самат Токтоболотов.

    Мигранты в России; фото: Колокол России
    Мигранты в России; фото: Колокол России

    По его словам, процедура будет обязательна для всех. Но направлена она в первую очередь на обеспечение безопасности трудовых мигрантов.
    Какие конкретно страховые случаи покроет компенсация по полису – пока неизвестно. Однако предполагается, что выплачивать деньги будут кыргызстанцам, ставшим жертвами несчастных случаев за рубежом.

    Стоимость страхового полиса будет в районе пяти долларов. Он будет выдаваться на один год. За это время гражданин КР сможет многократно пересекать границу без покупки нового полиса о страховании.

    В настоящее время, по официальным данным, на заработках за рубежом находятся 800 тысяч кыргызстанцев. 650 тысяч из них – в России.

    Темы: Кыргызстан, Трудовые мигранты
    Теги: Кыргызстан страховка трудовые мигранты
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