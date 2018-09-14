Трудовых мигрантов из Кыргызстана обяжут покупать страховку

В Кыргызстане введут обязательное страхование для граждан, выезжающих за рубеж, сообщил сегодня, 14 сентября заместитель председателя Государственной службы миграции при правительстве КР Самат Токтоболотов.

По его словам, процедура будет обязательна для всех. Но направлена она в первую очередь на обеспечение безопасности трудовых мигрантов.

Какие конкретно страховые случаи покроет компенсация по полису – пока неизвестно. Однако предполагается, что выплачивать деньги будут кыргызстанцам, ставшим жертвами несчастных случаев за рубежом.

Стоимость страхового полиса будет в районе пяти долларов. Он будет выдаваться на один год. За это время гражданин КР сможет многократно пересекать границу без покупки нового полиса о страховании.

В настоящее время, по официальным данным, на заработках за рубежом находятся 800 тысяч кыргызстанцев. 650 тысяч из них – в России.