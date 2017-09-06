ЦИК Кыргызстана подсчитал кандидатов в президенты

Центризбирком КР завершил проверку подписных листов на главный пост в стране – удостоверения кандидатов в президенты получили 13 политиков.

Кабай Карабеков

Итак, кандидатами в президенты Кыргызстана на выборах главы государства, запланированных на 15 октября, стали: Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Камчыбек Ташиев, Таалатбек Масадыков, Улукбек Кочкоров, Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев и Арстанбек Абдылдаев.

Всего желающих стать президентами Кыргызстана было 59 человек. Многие сами сняли свои кандидатуры, некоторых попросту посадили в тюрьму, а остальных отсеял ЦИК по причине якобы недостоверных подписных листов.

По законодательству каждый кандидат должен был предоставить в ЦИК не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку

Можно отметить несколько важных особенностей вышедшей на финишную прямую избирательной кампании.

Подписные листы как барьер для кандидатов

В последние дни регистрации шансов побороться за президентскую должность лишились известные депутаты Канат Исаев (партия «Кыргызстан»), Исхак Масалиев (партия «Онугуу-прогресс») и правозащитница Рита Карасартова.

Члены ЦИК решили, что большинство подписей, представленных этими претендентами, являются недействительными.

Более близкой к истине выглядит иная точка зрения. Исаев, один из лидеров партии «Кыргызстан», и известная правозащитница Карасартова пострадали из-за своей позиции, неприемлемой, как оказалось, для действующей власти.

Канат Исаев в октябре 2016 года на сессии парламента выступил против инициированного Аппаратом президента референдума об изменениях в Конституцию страны и поддержал оппозиционного политика Омурбека Текебаева.

Рита Карасартова тоже известна своими критическими выступлениями в адрес действующей власти.

В результате оба политика попали в опалу. А на оппозиционного депутата вдобавок завели еще и уголовное дело по событиям давно минувших дней.

Этот прием вообще стал обычной практикой при нынешней власти. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) вспомнил, что, будучи мэром города Токмак, Исаев якобы передал муниципальный участок земли под строительство торгового центра.

Но больше всех досталось оппоненту президента Алмазбека Атамбаева – лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву.

ЦИК дождался того, что Первомайский районный суд присудил Текебаеву восемь лет тюрьмы по статьям «коррупция» и «мошенничество» и после этого отказал ему в регистрации. Поводом, как и у других «отказников», стали недействительные подписные листы.

СМИ удаляют с поля

В преддверии выборов власти Кыргызстана практически полностью зачистили информационное пространство.

Посредством судов в стахановские сроки разобрались с оппозиционными изданиями.

Закрыли информационное агентство «Заноза» и телеканал «Сентябрь», выдворили из страны журналиста Улугбека Бабакулова и шеф-редактора российского информационного агентства Regnum Григория Михайлова, предъявили многомиллионные иски ИА 24 kg, экс-депутату Чолпон Джакуповой, журналистам Дине Масловой и Нарыну Айыпу.

Как признал депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев, изгнанный из президентской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), журналисты в стране сегодня боятся говорить правду.

По его мнению, очень многие кыргызстанцы сейчас предпочитают читать о событиях в своей стране в зарубежных изданиях и узнавать новости по мобильным телефонам.

Атамбаев уходит, но его команда остается?

Фамилии действующего президента Алмазбека Атамбаева в избирательных бюллетенях не будет.

Конституция Кыргызстана не предусматривает второго срока. Но Атамбаев активно участвует в предвыборной кампании.

В главном избирательном штабе СДПК не скрывают, что лучшего агитатора, чем президент, они вряд ли нашли бы. И подтверждают, что в ближайшие два месяца Атамбаев посетит все регионы республики.

Президент уже побывал в Ошской области, где представил своего преемника – Сооронбая Жээнбекова, бывшего премьер-министра, как старого друга (кандидату в президенты от СДПК 58 лет) и выразил надежду, что именно он продолжит его курс.

Выступая в Бишкеке на праздновании Дня независимости, Атамбаев призвал не бояться административного ресурса.

Действительно, кандидату от правящей партии Жээнбекову совершенно незачем опасаться происков со стороны чиновничьей рати.

Как считает президент, против его ставленника будут выступать все другие кандидаты.

Для усиления позиций кандидата от социал-демократов в спешном порядке провели ротацию в правительстве.

По мнению кыргызстанских политиков и экспертов, новый премьер-министр Сапар Исаков назначен на высокую государственную должность с одной целью – обеспечить выборную кампанию Сооронбаю Жээнбекову. Премьер-министр и кандидат от СДПК пойдут на выборы в дружном тандеме.

Нейтральные кандидаты против…

Избиратели обсуждают в основном фамилии трех-четырех политиков из зарегистрированных тринадцати претендентов.

Все лидеры предвыборной кампании в свое время занимали должность премьер-министра: Темир Сариев, Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков (фамилии указаны в порядке регистрации Центризбиркомом).

Конкуренцию им могут составить Адахан Мадумаров (лидер партии «Бутун Кыргызстан») и Бакыт Торобаев (председатель парламентской фракции «Онугуу-прогресс»).

В государственных СМИ и лояльных Белому дому изданиях уже началась травля кандидатов, которые, по мнению властей, могут испортить всю кампанию выдвиженцу от СДПК.

Больше всех от политологов и экспертов Белого дома достается лидерам партий «Республика» и «Ак-Шумкар» Омурбеку Бабанову и Темиру Сариеву.

Не оставляют своим вниманием сторонники социал-демократов и Адахана Мадумарова, имеющего большую электоральную поддержку в южных регионах Кыргызстана.

Бакыта Торобаева действующая власть в расчет не берет, поскольку последний на внеочередной сессии 25 августа открыто поддержал при голосовании за новый состав правительства ставленника СДПК Сапара Исакова.

Не только Атамбаев, но и в штабе СДПК всерьез опасаются того, что Бабанов, Сариев и Мадумаров выступят единым фронтом против «старого друга президента».

Тогда кандидату от правящей партии действительно придется туго.

Оппозицию Сооронбаю Жээнбекову составят в этом случае не только три политика, а большинство избирателей. Электорат этой «тройки» в разы превышает резервы СДПК.

Кабай Карабеков – специально для Ц-1 из Бишкека