Убийство брата экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой: все версии

В Кыргызстане обсуждают убийство Улана Салянова. МВД страны не видит в убийстве политики, а правозащитники и адвокаты считают: главный мотив — запугать Аиду Салянову.

В Кыргызстане произошло резонансное убийство. Ночью 6 ноября группа из пяти человек расстреляла в Бишкеке 42-летнего Улана Салянова — младшего брата депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата-Мекен» и экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Трагедия произошла в столичном районе «Кок-Жар», где убитый жил с семьей — супругой Ларисой и и детьми в недостроенном доме.

По словам Чинары Саляновой, сестры Аиды и Улана, нападавшие с масками на лицах были одеты в камуфляжную форму, а на ногах — берцы.

«В ночь убийства Улан и Лариса с младшим сыном Абаем находились дома. Старший — Акай — вышел за ворота, когда в дом ворвались неизвестные. Они не требовали денег. Улан спросил, что им нужно. В один момент нападавшие выхватили пистолет и приставили к виску Абая. Улан попытался защитить сына, бросившись на бандитов. В это время прогремели два выстрела. Позже нападавшие скрылись», — отметила Чинара, добавив, что преступники ничего не взяли из дома жертвы.

Истекающего кровью мужчину доставили в территориальную больницу, но помощь медиков не понадобилась – он скончался.

В первых сообщениях об убийстве сообщали о пропаже Абая. Родственники подумали, что его похитили, но позже парень нашелся.

Родные и близкие Улана в интервью «Азатлык» сообщили, что погибший был далек от политики и деятельности своей сестры и зарабатывал на жизнь ремонтом и покраской машин. Он несколько лет достраивал дом, что доказывает: лишних денег в семье не было.

Политика, старые долги, запугивание

По сообщениям МВД Кыргызстана, убийство брата экс-депутата Аиды Саляновой не имеет политической подоплеки, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Рассматривается несколько версий. Известно, что нападавшие были на машине белого цвета. Объявлен план «Перехват», — прокомментировали убийство в МВД.

Кыргыстанцы в соцсетях высказывают разные версии произошедшего: от криминальных разборок и старых долгов Салянова до запугивания экс-генпрокурора.

Они удивляются, почему у погибшего, у которого был свой бизнес, не было оружия и камеры наблюдения в доме.

Адвокат и криминалист Канат Хасанов, защищающий осужденного лидера “Ата Мекен” Омурбека Текебаева, считает, что главной целью преступления было напугать и подать сигнал Саляновой.

Он предполагает, что в преступлении замешаны военнобязанные или спецназ, поскольку нападавшие были в берцах, а не в обычной обуви.

«Скорее всего было дано задание припугнуть, но судя по словам свидетелей, — преступники взяли под ствол сына и инстинкт отца сыграл роковую ошибку как для расстрелянного так и для преступника, он бросился защитить ребенка и преступник, растерявшись, выстрелил», — говорит он.

Бывший адвокат Аиды Саляновой — Улан Джумаков в интервью «Азатлык» призвал ГКНБ КР обеспечить охрану его подзащитной.

Он напоминает, что когда Аида Салянова была генпрокурором КР, в госрезиденции было совершено нападение на солдат Нацгвардии.

«Неизвестные требовали показать дорогу к коттеджу Саляновой. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор расследуется в ГУВД Бишкека. Будучи Генпрокурором Аида Салянова вела активную борьбу против ОПГ и криминала. Мы все были свидетелями, как за один год были ликвидированы преступные группировки, а также лидеры ОПГ выехали за пределы страны», — напомнил адвокат.

Кыргызстанская правозащитница Динара Ошурахунова на своей странице в «Фейсбуке» назвала убийство политическим.

По ее словам, основной мишенью преступления была Аида Салянова, которая «много знает и опасна для власти».