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    Условие Сооронбая Жээнбекова: пять миллионов сейчас или тюрьма

    Дело кыргызстанского журналиста Кабая Карабекова передают в милицию для уголовного преследования: он не сумел немедленно выплатить президенту страны иск в 5 млн сомов (73 тысячи долларов).

    Кабай Карабеков - журналист в Кыргызстане; фото: gezitter.org
    Кабай Карабеков — журналист в Кыргызстане; фото: gezitter.org

    Свердловский суд в Бишкеке сегодня отклонил просьбу журналиста Кабая Карабекова о предоставлении возможности для частичного погашения долга президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

    В заявлении журналиста в подразделение службы судебных исполнителей (ПССИ) Свердловского района Бишкека говорилось, что он обязуется выплатить 5 млн сомов президенту, но по частям.

    Карабеков пытался объяснить, что у него, как у нормального гражданина страны, нет таких денег. Кроме того, по словам журналиста, он не исчерпал всех возможностей для судебного разбирательства, в частности, его дело должен рассмотреть Верховный суд страны.

    Но представители ПССИ, по словам Карабекова, были неумолимы. И сообщили, что дожидаться решения Верховного суда они не могут и его дело передадут в районное отделение внутренних дел (РОВД) Свердловского района для возбуждения уголовного дела.

    В частном же разговоре, как рассказывает журналист, судебные исполнители, извиняясь, объясняли, что они тоже, как и он, «простые люди»…

    Скорость рассмотрения дела и давление, развернутое против журналиста, по его словам, говорит о том, что власть в лице президента Кыргызстана хочет расправы над ним.

    «Меня, скорее всего, посадят через две недели…» – говорит Кабай.

    Осенью 2017 года, еще будучи кандидатом в президенты страны от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), Жээнбеков подал иск против Карабекова о защите чести и достоинства, потребовав в качестве компенсации сумму в 5 млн сомов.

    5 октября Свердловский районный суд в Бишкеке удовлетворил иск кандидата, который вскоре стал победителем на состоявшихся 15 октября президентских выборах.

    Жээнбеков оказался недоволен статьей Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?», опубликованной 11 сентября на сайте информагентства 24.kg .

    В статье говорилось, что во время визита прежнего президента КР Алмазбека Атамбаева в Сочи, состоявшегося перед выборами в Кыргызстане, Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

    Первоначально Жээнбеков требовал выплаты компенсации также в размере 5 млн сомов и от информагентства 24.kg, но со временем претензии к изданию были сняты, и единственным ответчиком по делу оказался Кабай Карабеков.

    16 января 2018 года ПССИ Свердловского района установило крайний десятидневный срок для погашения журналистом судебной задолженности. Которая к тому же возросла еще на 500 тысяч сомов за счет наложенного исполнительного сбора в размере 10% от общей суммы.

    За указанное время Карабеков не смог собрать требуемые от него 5 млн 500 тысяч сомов.

    Более того, в конце января он узнал о том, что ему запрещено покидать пределы Кыргызстана. Он не смог выехать в Алматы, куда был приглашен для участия в семинаре. Пограничные службы выдали журналисту акт, что ему было отказано в пропуске через границу по причине: «ориентировки ПССИ Свердловского района».

    Кабай Карабеков является одним из самых известных и узнаваемых журналистов Кыргызстана. Популярность пришла к нему еще в 90-е годы, когда он работал в газете «Вечерний Бишкек».

    Позже он некоторое время был пресс-секретарем первого президента страны Аскара Акаева, а затем сам пошел в политику, став депутатом парламента двух созывов.

    В последнее время Карабеков сотрудничал с российской газетой «Коммерсантъ», сайтом Ц-1 и изданиями внутри Кыргызстана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кабай Карабеков, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: Кабай Карабеков Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков
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