Условие Сооронбая Жээнбекова: пять миллионов сейчас или тюрьма

Дело кыргызстанского журналиста Кабая Карабекова передают в милицию для уголовного преследования: он не сумел немедленно выплатить президенту страны иск в 5 млн сомов (73 тысячи долларов).

Свердловский суд в Бишкеке сегодня отклонил просьбу журналиста Кабая Карабекова о предоставлении возможности для частичного погашения долга президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

В заявлении журналиста в подразделение службы судебных исполнителей (ПССИ) Свердловского района Бишкека говорилось, что он обязуется выплатить 5 млн сомов президенту, но по частям.

Карабеков пытался объяснить, что у него, как у нормального гражданина страны, нет таких денег. Кроме того, по словам журналиста, он не исчерпал всех возможностей для судебного разбирательства, в частности, его дело должен рассмотреть Верховный суд страны.

Но представители ПССИ, по словам Карабекова, были неумолимы. И сообщили, что дожидаться решения Верховного суда они не могут и его дело передадут в районное отделение внутренних дел (РОВД) Свердловского района для возбуждения уголовного дела.

В частном же разговоре, как рассказывает журналист, судебные исполнители, извиняясь, объясняли, что они тоже, как и он, «простые люди»…

Скорость рассмотрения дела и давление, развернутое против журналиста, по его словам, говорит о том, что власть в лице президента Кыргызстана хочет расправы над ним.

«Меня, скорее всего, посадят через две недели…» – говорит Кабай.

Осенью 2017 года, еще будучи кандидатом в президенты страны от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), Жээнбеков подал иск против Карабекова о защите чести и достоинства, потребовав в качестве компенсации сумму в 5 млн сомов.

5 октября Свердловский районный суд в Бишкеке удовлетворил иск кандидата, который вскоре стал победителем на состоявшихся 15 октября президентских выборах.

Жээнбеков оказался недоволен статьей Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?», опубликованной 11 сентября на сайте информагентства 24.kg .

В статье говорилось, что во время визита прежнего президента КР Алмазбека Атамбаева в Сочи, состоявшегося перед выборами в Кыргызстане, Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

Первоначально Жээнбеков требовал выплаты компенсации также в размере 5 млн сомов и от информагентства 24.kg, но со временем претензии к изданию были сняты, и единственным ответчиком по делу оказался Кабай Карабеков.

16 января 2018 года ПССИ Свердловского района установило крайний десятидневный срок для погашения журналистом судебной задолженности. Которая к тому же возросла еще на 500 тысяч сомов за счет наложенного исполнительного сбора в размере 10% от общей суммы.

За указанное время Карабеков не смог собрать требуемые от него 5 млн 500 тысяч сомов.

Более того, в конце января он узнал о том, что ему запрещено покидать пределы Кыргызстана. Он не смог выехать в Алматы, куда был приглашен для участия в семинаре. Пограничные службы выдали журналисту акт, что ему было отказано в пропуске через границу по причине: «ориентировки ПССИ Свердловского района».

Кабай Карабеков является одним из самых известных и узнаваемых журналистов Кыргызстана. Популярность пришла к нему еще в 90-е годы, когда он работал в газете «Вечерний Бишкек».

Позже он некоторое время был пресс-секретарем первого президента страны Аскара Акаева, а затем сам пошел в политику, став депутатом парламента двух созывов.

В последнее время Карабеков сотрудничал с российской газетой «Коммерсантъ», сайтом Ц-1 и изданиями внутри Кыргызстана.