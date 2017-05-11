Узбекистан к сентябрю построит школу в Оше

Возведение школы на 630 мест в южной столице Кыргызстана еще не началось, но закончить его планируют к началу учебного года.

Договоренность о строительстве школы в регионе компактного проживания узбеков в Кыргызстане была достигнута на уровне вице-премьеров Кыргызстана и Узбекистана в начале этого года.

«Как вы знаете, с начала года отношения с Узбекистаном хорошо развиваются, – рассказывает Ц-1 предысторию Авазбек Асанов, начальник Ошского горуправления образования. – Наша делегация во главе с вице-премьером была в Андижане, где впервые обсуждалась идея строительства. Затем вице-премьер Узбекистана приезжал в Ош – и этот вопрос решился окончательно».

Сейчас городские власти готовят документацию по строительству, под которое в центре города выделен земельный участок площадью 1,11 га.

Новая школа – на месте старой

По словам главы горуправления образования, новая школа на 630 мест будет возведена на месте снесенного здания старой школы имени Алишера Навои. Кстати, новое учебное заведение тоже будет носить его имя.

У ошских чиновников пока нет ответа, на каком языке будет проводиться обучение в школе.

«На этом месте была кыргызоязычная школа, – говорит Авазбек Асанов. – Язык обучения в новой школе будет определен, исходя из потребностей жителей данного микрорайона».

Согласно проекту общая площадь застройки составит 3851 кв. м. Планируется, что в трехэтажном здании школы будут спортивный и актовый залы, столовая, лаборатории, мастерские, комната врача. Рядом со зданием – летний спортивный комплекс.

Планируют построить за три месяца

Общая стоимость строительства пока неизвестна: смета еще составляется. Большое количество стройматериалов будет привезено из Узбекистана. Ожидается, что уже в сентябре новая школа сможет принять первых учеников.

По словам Асанова, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев встретился с представителями строительной компании ООО «Трест-12» и проектной организации ГУП «Узшахарсозлик ЛИТИ» из Ташкента. На встрече обсуждались вопросы грядущего строительства.