В Бишкеке начался суд над оппозиционером Омурбеком Текебаевым

Омурбек Текебаев – один из самых видных политиков Кыргызстана, в прошлом спикер парламента и заместитель председателя правительства КР, предстал в Бишкеке в клетке зала суда.

58-летний политик, лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев появился в суде элегантно одетым – в костюме и рубашке голубого цвета.

Вместе с ним на скамье подсудимых Первомайского районного суда Бишкека находится бывший посол Кыргызстана Дуйшонкул Чотонов.

Судья Айбек Эрнис уулу, рассматривающий дело политиков, сегодня разрешил присутствие прессы и даже прямую трансляцию онлайн, которую обеспечивает непосредственно из зала суда радио «Азаттык» («Свобода»).

Первым вопросом, поднятом на заседании, стал язык, на котором будут проходить слушания. Судья выступил на русском, на что Текебаев отреагировал требованием вести заседание на кыргызском языке. Сторона обвинения заявила, что может с легкостью работать на двух языках.

За «мошенничество» и «коррупцию»

Текебаев был задержан 26 февраля в аэропорту «Манас» по возвращении из командировки в Австрию, арестован и заключен в СИЗО ГКНБ Кыргызстана.

Решение о заключении на два месяца под стражу оппозиционного политика и его соратника Чотонова принял Первомайский районный суд 28 февраля; позже Верховный суд страны отклонил все ходатайства его адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест.

И Текебаев, и Чотонов обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьей 303 части 1 («Коррупция») и статьей 166 частью 4, пунктами 2 и 3 («Мошенничество») Уголовного кодекса Кыргызстана.

Основанием для задержания Текебаева стало заявление российского предпринимателя Леонида Маевского о передаче ему в 2010 году одного миллиона долларов за содействие в покупке акций компании «Мегаком».

Через семь лет…

Сторонники Текебаева считают отнюдь не случайным тот факт, что события семилетней давности вдруг стали поводом для разбирательства накануне очередных президентских выборов в Кыргызстане.

Маевский, комментируя ситуацию изданию «Коммерсант» в Кыргызстане, объяснил, что написал заявление именно сейчас по совету компаньонов, заверивших его, что в данный момент оно будет объективно рассмотрено (ранее молчал, поскольку не был в этом уверен).

Российский эксперт по Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов ранее в интервью «Коммерсанту» сказал, что не сомневается в том, что «фигу в кармане» против Текебаева нарочно держали до удобного момента. Он не исключил, что это дело может вызвать социальный взрыв в стране.

Кто на стороне лидера «Ата Мекена»

Среди тех, кто поддержал Текебаева и назвал его задержание политически мотивированным, – экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, Чолпон Джакупова – депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол», правозащитница Динара Ошурахунова.

Комитет защиты свободы слова, созданный в прошлом году журналистами, общественными активистами и оппозиционными политиками, в день его ареста призвал к бессрочному протесту с требованием освободить Текебаева.

Парламентарии из пропрезидентской фракции СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана) считают арест главы оппозиционной фракции законным и предлагают оппозиционерам не нагнетать обстановку в стране.

К примеру, Ирина Карамушкина, депутат от СДПК, заявила радио «Азаттык», что факты, собранные в уголовном деле, доказывают вину Текебаева.