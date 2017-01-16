В Бишкеке в аэропорту «Манас» разбился самолет «Турецких авиалиний»

35 человек погибло, среди них местные жители и четыре члена экипажа, при крушении сегодня утром в Бишкеке грузового самолета «Турецких авиалиний».

Грузовой самолет компании «Турецкие авиалинии» заходил на посадку в аэропорт «Манас» в Бишкеке, когда неожиданно в 7.31 по местному времени упал в районе дачного поселка Дача-Суу.

По предварительным данным, погибло 36 человек, из них 31 – житель поселка, на чьи дома рухнул лайнер, а также четыре члена экипажа. Сообщается, что на борту удалось спастись одному человеку.

«Боинг-747» (рейс 6491), следовавший по маршруту Гонконг – Стамбул, должен был остановиться в Бишкеке для дозаправки, но не долетел до взлетной полосы около 500 метров и упал на жилые дома.

На месте трагедии работают бригады скорой помощи, МЧС и военные. В аэропорт «Манас» прибыли также и члены правительства Кыргызстана.

Аэропорт «Манас» временно закрыт для полетов. Перекрыты и все подъезды к нему.